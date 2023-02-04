讚嘆自然界的鬼斧神工！ 大暖尖山無敵視野＋超壯麗土城萬年珊瑚「猴洞」秘境

今日行程：大暖坑福德祠旁入口＞大板根＞巨岩展望點＞大暖尖山＞攀岩段＞崖岩峭壁萬年珊瑚洞（猴洞）＞原路返回

大暖尖山，海拔289公尺，設有三等三角點，又名媽祖山，因地處於大暖坑與媽祖坑之間而得名，以視野極佳著稱，屬土城步道群，著名的承暖縱走之一段崖岩峭壁萬年珊瑚洞，又稱猴洞，據說曾有獼猴居住而得名，以地質來說為富含泥質的沙岩和頁岩組成，表面大量的珊瑚礁岩層構造是其最大特色，形成時間從數萬年至數百萬年皆有可能，並可印證台灣島因板塊碰撞而由海底隆起，有興趣者或許還能找到海洋生物化石呢今天就由頂埔大暖坑福德祠旁入口出發，可Google定位大暖坑路德祠，大略位置在中央路四段67巷附近，在大暖坑公園內大眾運輸可搭乘台北捷運至頂埔站下車，再步行前往

攀岩難度：☆☆（崖岩峭壁萬年珊瑚洞）

過涵洞後走往大暖坑福德祠

大暖坑福德祠位於大暖坑公園內

由福德祠旁小路走往大暖尖山

步道為石階梯與原始土石路為主，階梯上長有青苔，但不會到非常滑，森林林相豐富優美

沿途指標清晰明確

途經大板根，板根有夠大，真的很壯觀

來到稜線岔口，取左往大暖尖山

稜線上展望很好，能清楚望見土城，樹林，新莊，甚至三重及台北市區

觀音山與陽明山系，大漢溪流域，皆一覽無遺，真是太美了

接著來到巨岩展望點，視野真是無比遼闊

對面樹林的大同山，大棟山系，鶯歌石步道，都清清楚楚

連樹林焚化爐煙囪都看得到

繼續走往大暖尖山，這段也是知名縱走路線，承暖縱走的其中一部分，由火焰山縱走大暖尖山，路程約9至10公里

來到了山頂，是一個三岔路口，地上有一個明顯的基石

約走了1.5K，抵達大暖尖山，海拔289公尺，設有三等三角點，又名媽祖山，因地處於大暖坑與媽祖坑之間而得名，以視野極佳著稱

山頂展望也非常棒，連台北101都能望見

蜿蜒的大漢溪流經高樓並立的市區，實在是台北最美的風景

最後往普安堂的方向走，前往萬年珊瑚洞（猴洞），大約200公尺就可以到達入口

若天氣晴朗，還能遠眺逐鹿山，卡保山，樂佩山，塔曼山等三峽及烏來名山群

沒多久遇叉路，按指標取左下行往猴洞

一路拉繩陡下

珊瑚洞就在大岩壁之下

這裡幾乎90度垂直下降，還好岩壁上鑿有踩點，綁有繩索

攀爬的過程可以稍微喘息，停下來欣賞對面的大山壁及風景，美不勝收

抵達萬年珊瑚洞，也稱猴洞，就在峭壁之上，超級美麗壯觀，令人驚艷萬分，著實產生感動，雖擺有桌椅，但完全沒遇到人，頗有秘境之感

山洞長約8公尺，高2公尺，寬5公尺，是相當巨大的一個洞穴，可容納15人以上，前方缺口略有視野

對面的連峰就是成福山，十八羅漢岩山系，亦為環台北天際線第十段之一段

最特別的就是上面佈滿了疑似珊瑚礁的化石或是痕跡，形成時間從數萬年至數百萬年皆有可能，並可印證台灣島因板塊碰撞而由海底隆起

不得不讚嘆自然界的鬼斧神工，造就如此壯麗的巨洞，除了美，還能說什麼呢

山洞旁有山徑可以通往龍泉路（約200公尺），行有餘力者還能續走承暖縱走（共9K，大暖尖山到火焰山2.5K），那麼今天的旅途就到這裡《進階行程》承暖縱走若喜歡，歡迎關注，收藏，分享