從霧社走到埔里！朝聖「巴蜈縱走」口袋路線，1次完成八座山
巴蜈縱走是我登山以來的想要躍躍欲試的口袋路線，等待好久終於有登山會辦這條路線，早在幾個月前報名參加，感謝台中市長青登山協會的黃領隊開這條路線的活動，讓我有機會朝聖這條中級山的縱走路線囉。
路線介紹：巴蜈縱走正統走法起點位於仁愛鄉霧社，終點位於埔里鎮蜈蚣崙（埔里榮民醫院附近），由於車輛接駁不易，因此本路線終點改為青山橋，因此沒有造訪蜈蚣崙基點峰，但我們多撿了一座高峰山，因此與正統巴蜈縱走一樣沿路經過八座山頭，其中巴蘭山與高峰山路段均由車輛接駁，省下約1小時的腳程，沿路經過巴蘭山、高峰山、關頭山、對萬山、埋石山、舊武界越山、板子寮山、蜈蚣崙最高峰，總共八座山。
行走的距離雖然很長，不過大部分都是下坡的路段，僅往舊武界越山的山徑較有明顯的爬升，其餘都算是緩下坡，如果平常有在爬山的話，走訪此路線應該不會很困難。但需要留意的是，舊武界越山至板仔寮的山徑為越野機車破壞，此路段海拔落差較大，尤其下坡行走需要格外的小心，我們一路下至青山橋接駁完成此路線。
本活動由「台中市長青登山協會」所舉辦
領隊：黃稽興／嚮導：林政志，隊員：6員，總共8員
06:46 下車後踢一段產業道路上山
清晨還有看到一輪明月懸掛在天空上
旁邊是大片的菜園
可以看到遠方的日月潭景色
循著右手邊的山徑上山
此段山徑還算明顯，因此很容易就可以找到巴蘭山的基點囉
巴蘭山，海拔1243公尺，有一顆三等三角點No.5936
山頂上還有一顆一等衛星控制點
全體隊員在巴蘭山基點前合影
原路折返回到停車處，繼續驅車到高峰山登山口下車後兩側都是筆直優美的柳杉林
07:15 不久後左側就是高峰山登山口，大概2分鐘就可以到山頂囉
高峰山，海拔1563公尺，山字森林三角點一顆
全體隊員於高峰山基點前合影
車輛再退回往關頭山的岔路口，我們下車整裝後出發
映入眼簾的是大片茶園景色
產業道路沿途能飽覽周遭群山萬壑，都是我未來將會去朝聖的山頭
眺望大同茶園與南東眼山
07:53 隨著海拔的爬升身體的熱氣上來，可以將厚重衣服脫了
07:57 途中有一座休憩涼亭
沿路也見到好幾個蜘蛛網，上面的人面蜘蛛
08:05 茶園梯田景色
梯田式的茶園，在藍天白雲下，會讓人想要多看一眼
眺望清境農場
合歡群峰、奇萊連峰
08:26 奇萊連峰特寫
崎嶇蜿蜒的萬大溪
全景特寫
遠方可以看到白姑大山、白姑西南峰等山巒景色
循著林道爬升，跟上前方的隊員
看到這座彩繪水塔就表示關頭山到囉，基點就在水塔前
08:36 關頭山，海拔1536公尺，二等三角點No.1468
全體隊員於關頭山前合影
山頂周遭層巒疊嶂、風光旖旎的茶園風光，滿足你我的是絕饗宴
我們馬不停蹄地，繼續前往對萬山
循著路徑遇到一棟紅色農舍前，循著左側山徑下去
跨過鐵鍊
我們行走時間縮短了不少，因此也比預定時間還要提早很多，因此我們能夠放慢腳步感受大自然要傳達給我們的訊息
08:55 木荷樹上面長滿了茂密的「崖薑蕨」，是傳說中猴王的御用食品
往對萬山的沿路路跡明顯，坡度緩和好走
跨過倒塌的樹幹
林字樣的斷頭水泥柱
09:28 對萬山，海拔1524公尺，無基點
全體隊員於對萬山合影
休息後繼續往埋石山前進，一路下坡
林相轉為杉木林，徜徉在其中滿足視覺享受
09:49 青剛櫟，猴子、台灣黑熊常吃的果實
09:54 鳥巢蕨
左圖為二葉松，樹皮會裂成一片片的，酷似「二丁掛」的磁磚，右圖是以前被採集過的松脂，可用於維護小提琴的琴弦。
這種長距離的縱走難度不高，只要有恆心一定能夠走的完
穿梭在竹林中，不久後就下來產業林道
映入眼簾的是大片的孟宗竹林，非常漂亮
踢一小段林道後，經左側山徑入山，原路來回
10:07 埋石山，海拔1495公尺，山字森林三角點
全體隊員於埋石山合影
撿完基點後原路下至本部溪林道
位於林道旁已經模糊字跡的方向指示牌
10:28 本部溪林道8.5K
林道旁的小展望
沿路遇到一株很香的植物，目前不知道它確切的名字，但是在橫屏山林道與新舊武界越山縱走沿途會經常遇到它
這一段林道可以供車輛通行，走起來很舒服
在行進的過程中看到雪山北稜角的景色
隨後進入茶園區
沿路又有百岳美景，眺望合歡群峰與奇萊連峰
藍天白雲搭配山巒茶園，讓身為過客的我嘖嘖稱奇，真想賴在這邊不想走呀
沿著寬大的茶園路徑續行之
茶園與層巒疊翠讓人感到美不勝收
隨後進入有遮蔭的山徑中
11:20 遇岔路，往左山徑續行之
途中遇到要下山的越野機車
11:44 行走在其中，將壓力拋諸腦後，用心聆聽大自然傳達的話語
11:51
12:08 經舊武界越山與板子寮山岔路
12:10 舊武界越山，海拔1668公尺，三等三角點No.5007
全體隊員於舊武界越山基點前合影
12:49 離開舊武界越山，續往板子寮山前進
12:55 形體奇特的樹幹
13:05 抵彩蝶瀑布岔路，領隊說往彩蝶瀑布路跡不明，是登舊武界越山最遠的一條山徑，要4~5小時才會到舊武界越山
巨木特寫
一路緩下坡，算是輕鬆好走
13:24 下切的過程有一處展望，可以看到埔里盆地與周遭郊山的景色
從舊武界越山到板仔寮山這一段在去年初已經走過，相信已經不再陌生
13:43 中途休息
13:56 當你看到路邊有一根「中國農林公司31號」界標樁，還有一座林班局鐵皮屋隱身於右側竹林中，這代表1460峰到了
14:02 一路下切
板子寮山，海拔1380公尺，山字森林三角點與總督府圖根補點
全體隊員於板仔寮山基點前合影
14:20 繼續往蜈蚣崙前進
14:23 經觀音山莊岔路
整條山徑被越野機車騎了好幾條路出來
沿路坡度陡峭，考驗著山友下坡行走能力
青山橋、蜈蚣崙岔路口
山徑被越野機車騎到整條路都不是很好走，經過此路段的山友需要小心行走
14:49 清理地975號水泥柱
整個路面都被越野機車蹂躪過的痕跡
14:55 清理地2798號水泥柱
筆直的柳杉林
沿路塵土飛揚，雖然是緩下坡，但我覺得此路段走的很辛苦
15:05 下切到蜈蚣崙之前一處視野能夠看到埔里盆地與其周遭的郊山
經過一路下切後，兩旁轉為芒花景色
抵達青山橋、蜈蚣崙岔路，先往前方的蜈蚣崙前進，是一條非常寬闊的防火巷
15:25 蜈蚣崙最高峰，海拔832公尺，無基點
全體隊員於蜈蚣崙最高峰合影
從蜈蚣崙遠望剛才經過的板子寮山(H1380)、舊武界越山(H1668)
回到岔路後，續往青山橋方向前進
15:43 一路循著山徑回到青山橋
抵達青山橋，上車賦歸台中
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