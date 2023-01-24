從霧社走到埔里！朝聖「巴蜈縱走」口袋路線，1次完成八座山

巴蜈縱走是我登山以來的想要躍躍欲試的口袋路線，等待好久終於有登山會辦這條路線，早在幾個月前報名參加，感謝台中市長青登山協會的 黃 領隊開這條路線的活動，讓我有機會朝聖這條中級山的縱走路線囉。

路線介紹：巴蜈縱走正統走法起點位於仁愛鄉霧社，終點位於埔里鎮蜈蚣崙（埔里榮民醫院附近），由於車輛接駁不易，因此本路線終點改為青山橋，因此沒有造訪蜈蚣崙基點峰，但我們多撿了一座高峰山，因此與正統巴蜈縱走一樣沿路經過八座山頭，其中巴蘭山與高峰山路段均由車輛接駁，省下約1小時的腳程，沿路經過巴蘭山、高峰山、關頭山、對萬山、埋石山、舊武界越山、板子寮山、蜈蚣崙最高峰，總共八座山。

行走的距離雖然很長，不過大部分都是下坡的路段，僅往舊武界越山的山徑較有明顯的爬升，其餘都算是緩下坡，如果平常有在爬山的話，走訪此路線應該不會很困難。但需要留意的是，舊武界越山至板仔寮的山徑為越野機車破壞，此路段海拔落差較大，尤其下坡行走需要格外的小心，我們一路下至青山橋接駁完成此路線。

本活動由「台中市長青登山協會」所舉辦

領隊： 黃稽興 ／嚮導： 林政志 ，隊員：6員，總共8員

06:46 下車後踢一段產業道路上山

清晨還有看到一輪明月懸掛在天空上

旁邊是大片的菜園

可以看到遠方的日月潭景色

循著右手邊的山徑上山

此段山徑還算明顯，因此很容易就可以找到巴蘭山的基點囉

巴蘭山，海拔1243公尺，有一顆三等三角點No.5936

山頂上還有一顆一等衛星控制點

全體隊員在巴蘭山基點前合影

原路折返回到停車處，繼續驅車到高峰山登山口下車後兩側都是筆直優美的柳杉林

07:15 不久後左側就是高峰山登山口，大概2分鐘就可以到山頂囉

高峰山，海拔1563公尺，山字森林三角點一顆

全體隊員於高峰山基點前合影

車輛再退回往關頭山的岔路口，我們下車整裝後出發

映入眼簾的是大片茶園景色

產業道路沿途能飽覽周遭群山萬壑，都是我未來將會去朝聖的山頭

眺望大同茶園與南東眼山

07:53 隨著海拔的爬升身體的熱氣上來，可以將厚重衣服脫了

07:57 途中有一座休憩涼亭

沿路也見到好幾個蜘蛛網，上面的人面蜘蛛

08:05 茶園梯田景色

梯田式的茶園，在藍天白雲下，會讓人想要多看一眼

眺望清境農場

合歡群峰、奇萊連峰

08:26 奇萊連峰特寫

崎嶇蜿蜒的萬大溪

全景特寫

遠方可以看到白姑大山、白姑西南峰等山巒景色

循著林道爬升，跟上前方的隊員

看到這座彩繪水塔就表示關頭山到囉，基點就在水塔前

08:36 關頭山，海拔1536公尺，二等三角點No.1468

全體隊員於關頭山前合影

山頂周遭層巒疊嶂、風光旖旎的茶園風光，滿足你我的是絕饗宴

我們馬不停蹄地，繼續前往對萬山

循著路徑遇到一棟紅色農舍前，循著左側山徑下去

跨過鐵鍊

我們行走時間縮短了不少，因此也比預定時間還要提早很多，因此我們能夠放慢腳步感受大自然要傳達給我們的訊息

08:55 木荷樹上面長滿了茂密的「崖薑蕨」，是傳說中猴王的御用食品

往對萬山的沿路路跡明顯，坡度緩和好走

跨過倒塌的樹幹

林字樣的斷頭水泥柱

09:28 對萬山，海拔1524公尺，無基點

全體隊員於對萬山合影

休息後繼續往埋石山前進，一路下坡

林相轉為杉木林，徜徉在其中滿足視覺享受

09:49 青剛櫟，猴子、台灣黑熊常吃的果實

09:54 鳥巢蕨

左圖為二葉松，樹皮會裂成一片片的，酷似「二丁掛」的磁磚，右圖是以前被採集過的松脂，可用於維護小提琴的琴弦。

這種長距離的縱走難度不高，只要有恆心一定能夠走的完

穿梭在竹林中，不久後就下來產業林道

映入眼簾的是大片的孟宗竹林，非常漂亮

踢一小段林道後，經左側山徑入山，原路來回

10:07 埋石山，海拔1495公尺，山字森林三角點

全體隊員於埋石山合影

撿完基點後原路下至本部溪林道

位於林道旁已經模糊字跡的方向指示牌

10:28 本部溪林道8.5K

林道旁的小展望

沿路遇到一株很香的植物，目前不知道它確切的名字，但是在橫屏山林道與新舊武界越山縱走沿途會經常遇到它

這一段林道可以供車輛通行，走起來很舒服

在行進的過程中看到雪山北稜角的景色

隨後進入茶園區

沿路又有百岳美景，眺望合歡群峰與奇萊連峰

藍天白雲搭配山巒茶園，讓身為過客的我嘖嘖稱奇，真想賴在這邊不想走呀

沿著寬大的茶園路徑續行之

茶園與層巒疊翠讓人感到美不勝收

隨後進入有遮蔭的山徑中

11:20 遇岔路，往左山徑續行之

途中遇到要下山的越野機車

11:44 行走在其中，將壓力拋諸腦後，用心聆聽大自然傳達的話語

11:51

12:08 經舊武界越山與板子寮山岔路

12:10 舊武界越山，海拔1668公尺，三等三角點No.5007

全體隊員於舊武界越山基點前合影

12:49 離開舊武界越山，續往板子寮山前進

12:55 形體奇特的樹幹

13:05 抵彩蝶瀑布岔路，領隊說往彩蝶瀑布路跡不明，是登舊武界越山最遠的一條山徑，要4~5小時才會到舊武界越山

巨木特寫

一路緩下坡，算是輕鬆好走

13:24 下切的過程有一處展望，可以看到埔里盆地與周遭郊山的景色

從舊武界越山到板仔寮山這一段在去年初已經走過，相信已經不再陌生

13:43 中途休息

13:56 當你看到路邊有一根「中國農林公司31號」界標樁，還有一座林班局鐵皮屋隱身於右側竹林中，這代表1460峰到了

14:02 一路下切

板子寮山，海拔1380公尺，山字森林三角點與總督府圖根補點

全體隊員於板仔寮山基點前合影

14:20 繼續往蜈蚣崙前進

14:23 經觀音山莊岔路

整條山徑被越野機車騎了好幾條路出來

沿路坡度陡峭，考驗著山友下坡行走能力

青山橋、蜈蚣崙岔路口

山徑被越野機車騎到整條路都不是很好走，經過此路段的山友需要小心行走

14:49 清理地975號水泥柱

整個路面都被越野機車蹂躪過的痕跡

14:55 清理地2798號水泥柱

筆直的柳杉林

沿路塵土飛揚，雖然是緩下坡，但我覺得此路段走的很辛苦

15:05 下切到蜈蚣崙之前一處視野能夠看到埔里盆地與其周遭的郊山

經過一路下切後，兩旁轉為芒花景色

抵達青山橋、蜈蚣崙岔路，先往前方的蜈蚣崙前進，是一條非常寬闊的防火巷

15:25 蜈蚣崙最高峰，海拔832公尺，無基點

全體隊員於蜈蚣崙最高峰合影

從蜈蚣崙遠望剛才經過的板子寮山(H1380)、舊武界越山(H1668)

回到岔路後，續往青山橋方向前進

15:43 一路循著山徑回到青山橋

抵達青山橋，上車賦歸台中

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