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經典中級山再現！解鎖口袋清單「向天湖、加里山縱走」，雖然血汗但成功拿下

健行筆記／ 健行筆記小楊小儀 • 山森友幸

加里山是台灣最廣為人知的中級山，除了從鹿場登山口或大坪登山口單登加里山外，還有幾條很火的縱走路線。

一、哈加縱走：哈堪尼山～加里山，自鹿場登山口入，登臨哈堪尼山及加里山，由鹿場登山口出，為O型縱走路線。

二、虎加虎縱走：虎山～杜鵑嶺～加里山～杜鵑嶺～虎山，自泰安溫泉停車場入，登臨虎山及加里山後，原路來回，因會登虎山兩次，故稱虎加虎，為A進A出縱走路線。

三、虎加龍縱走：虎山～加里山～虎山～北橫龍山～橫龍山，自泰安溫泉停車場入，登臨虎山、加里山及橫龍山，由橫龍山登山口出，再踢馬路回泰安溫泉停車場，為O型縱走路線。

四、紅加縱走：紅毛山～無名山～大坪山～加里山，自紅毛山登山口入，登臨紅毛山、無名山、大坪山及加里山，由大坪登山口出，再踢馬路回紅毛山登山口停車處，為O型縱走路線。

以上四條因可自駕，所以走的人不少，但其實還有一條因交通關係需安排接駁，而較不為人知的路線-向加縱走，其中的向天湖山與加里山皆為小百岳，可以一次收穫兩座小百岳，是相當難得的經典路線!!五、向加縱走：光天高山～向天湖山～南大龜山～大坪山～加里山，由向天湖入，登臨光天高山、向天湖山、南大龜山、大坪山、加里山，由鹿場登山口出，非O型，且路程長難原路來回，必須要安排接駁。

這週本來規劃走砂卡礑三雄，想在清水大山慶新年，但東部天氣不好倒團，沒想到團員建議備案要走向加縱走，我跟小儀上週才剛走向天湖七連峰O型縱走，這週又要去報到，跟向天湖還真有緣~

向加縱走需安排接駁，又一直懶得揪人組團，所以一直放口袋至今尚未成行，這次剛好，砂卡礑三雄團員直接轉向加縱走，省去揪人麻煩，完美~於是，向加縱走，我們來囉~

*今天這團皆為紅眼血汗登山團成員，紅眼是因為出團都沒D0，半夜出發到了直接起登。血汗是因為成員都年輕又健腳，速度快又少休息，很像血汗工廠。我跟小儀應該是裡面年紀最大的，我速度又慢，混在裡面真不好意思

☆路線及時程規劃：

向加縱走路線及參考時間(以10小時規劃，我們實際9小時38分完成)：0640光天高山登山口>0730光天高山>0810向天湖山>09400南大龜山>1110大坪山>1330加里山>1400返程＞1618鹿場登山口

☆交通方式：

接駁：光天高山登山口起登，導航設＞https://maps.google.com/maps?q=24.5793641,121.0311070鹿場登山口出，導航設＞加里山登山口森林露營

☆登臨山頭：

一、光天高山：1123m，無基點二、向天湖山：1225m，小百岳32，山字森林三角點三、南大龜山：1330m，山字森林三角點四、大坪山：1660m，無基點五、加里山：2220m，小百岳34，一等三角點

☆GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1484776

出發～

由向天湖端的光天高山登山口起登，我們要先登臨光天高山，這段大部份走在杉木林中，因較不見日，所以有點濕滑，要特別小心。

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接下來要走回岔路，再依標示往向天湖山前進，一路上會有數個往向天湖的路牌，注意不要走錯了，我們要去的是向天湖山不是湖喔。

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後面一路走在稜線上，經南大龜山、大坪山，到達流籠頭平台後轉走鐵道，進入加里山傳統路線，登臨加里山後出鹿場。

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太血汗了，拼命在追人，沒時間拍照。向加縱走成功～

登山 溫泉 露營

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