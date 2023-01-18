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不輸百岳！「三角湖山、向天湖山、光天高山」1次收，展望收穫雲海、杉木及楓紅

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：向天湖停車場＞啦魯姆萬文化生態步道＞柳杉林1＞銀白森林＞三角湖山＞稜線＞1015展望點＞杉木林＞向天湖山＞柳杉林2＞光天高山＞攀岩陡下拉繩濕滑段＞柳杉林3＞光天高山入口＞原停車場

向天湖山，海拔1225公尺，台灣小百岳No.32，為苗栗南庄之中級山，擁有山字森林三角點，為傳統賽夏族人生活範圍，賽夏族稱向天湖為「raremewan」，意為長滿染料之地，因在開墾之初，這裡長滿可以做染料的植物，相傳數百年前，此處為十餘公頃的天然湖泊，當地客家人稱仰天湖，後因河川侵蝕切穿湖岸，湖水流失後形成肥沃的山間盆地，因地勢高群山環繞，經常霧氣瀰漫，山嵐縹緲宛若仙境，向天湖山區是昔日賽夏族人打獵、伐木之地，步道穿梭於優美的柳杉林之中，稜線展望佳，能欣賞鵝公髻山，大窩山，鳥嘴山之美。

光天高山，海拔1123公尺，亦為南庄中級山，無基石，但山頂視野絕佳，能遠眺鵝公髻山，鳥嘴山，以及氣勢驚人的加里山向天湖山群連走，是知名的連稜路線，向天湖山也是小百岳，今天就由向天湖啦魯姆萬文化生態步道起登，沿著124線到達南庄再走向天湖聯絡道路到向天湖，看到環湖步道指標前進即可到達，最後由光天高岔走O型路線下山，

此段路徑較小，且陡峭濕滑，同時還要拉繩而下，需自行評估小心行走，若有疑慮可選擇逆走大眾運輸可由南庄搭乘5824公車前往

路程資訊：總路程約9公里，爬升約500公尺

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賽夏族，居住於海拔高度500公尺至1,500公尺間，是台灣原住民人口較少的一族，約7千多人，分布於新竹縣與苗栗縣的山區，計南、北兩大族群，南賽夏自稱Sai-waro，又稱東河群，位居苗栗縣南庄鄉，北賽夏自稱Sai-kirapa，又稱大隘群，居新竹縣五峰鄉，傳統祭典以矮靈祭聞名

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南庄老街後，沿著產業道路上行，看到向天湖牌樓就是要到了

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前方草原就是著名的矮靈祭場，矮靈祭（pasta’ay）又稱巴斯達隘，是賽夏族族人們心目中最重要的祭儀活動之一，更是賽夏族精神的具體展現與文化表徵，通常舉行的時間是在收穫完後的月圓時刻，目前每兩年舉行一次，矮靈祭是賽夏族人對於從前偷襲矮黑人的一種懺悔表現，其獨特性即在於賽夏族族人對矮人感恩與怨懟的雙重心理下，所產生的一種贖罪似的祭典，而透過矮靈祭的深沉懺悔，不僅激發了賽夏族人自立自強、互助團結，同時也完成最初慶祝豐收、消災降福、祈求平安的意旨

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停車場相當大，車位眾多

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按指標往環湖步道走

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向天湖，泛指該處海拔700公尺以上盆地中傳統賽夏族部落活動領域，賽夏族人稱向天湖為「raremewan」，意為長滿染料之地，因在開墾之初，這裡長滿可以做染料的植物

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還沒正式開始走就已經覺得美到不行

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啦魯姆萬文化生態步道由啦魯姆萬步道走向三角湖山，大約20分鐘左右即可到達

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一開始就是美麗的柳杉林，陽光灑落下實在是最動人的風景

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一路陡上，緊接而來的就是超夢幻的銀松森林，彷彿北國白雪森林一般，如此美景讓人完全忘卻爬升的辛苦

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上到稜線遇叉路後先左轉，走往三角湖山，右邊則是往向天湖山

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三角湖山沒多久就到達三角湖山，海拔885公尺，擁有一個山字森林三角點，山頂略有展望

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接著折返至叉路口，往向天湖山前進，一路走在稜線之上，沿途突出的岩稜展望相當不錯

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前方就是大窩山，山形呈圓狀

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這裡的楓葉與景色實在是美不勝收，如夢似幻，一路經過許多小山頭，但還算輕鬆

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1015峰展望點來到8號位置，為一裸岩平台，稱為1015峰展望點，擁有極佳的視野

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不愧是展望峰，視野真是無敵，整個大東河流域盡收眼底，峽谷如此壯麗，還能眺望小百岳加里山，只有美可以形容

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順著步道前行，繼續往向天湖山前進

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越接近向天湖山，就再度進入杉木林的世界，且坡度也開始陡升，可以說是今日爬升最辛苦的一段

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來到向天湖岔，取左上行往向天湖山

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向天湖山抵達向天湖山，海拔1225公尺，台灣小百岳No.32，擁有山字森林三角點，山頂位於林間展望不佳，但相當平坦且腹地不小

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最後從向天湖岔走往光天高山，若時間不充裕，這附近也有山徑可以下撤

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依然有美麗的柳杉林相伴

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到達光天高岔，按照指標前進

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要爬上光天高山必須攀岩拉繩一小段，建議配戴手套，而且下山路亦是相當陡峭的高低岩石落差路段

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光天高山抵達最後一座山，光天高山，海拔1123公尺，無基石，山頂有多處展望點，距離向天湖山並不遠

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今天很幸運，在我們到達光天高山時出現了夢幻般的雲海，還能遠眺壯麗的加里山

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另一邊的鵝公髻山更像是漂浮在雲海之上，猶如一隻巨大的鯨魚在海面悠遊，彷彿活靈活現，這景象實在太美，好比仙境

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而且連鳥嘴山，石鹿大山都看得到，雲海配上群山就是絕配

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最後我們由光天高岔走O型路線下山，此段路徑較小，且陡峭濕滑，同時還要拉繩而下，需自行評估小心行走

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看到巨大儲水桶代表出口要到了

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最後走完O型一圈，回到向天湖停車場

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向天湖山群真的太美，宛如身處國外，無論是峽谷山巒展望，仙氣爆棚的雲海，銀白森林，絕美柳杉林，還是火紅到不行的楓葉，可以說都讓人永生難忘，一路絕無冷場，令人陶醉，可以名列風景台灣最美的小百岳之一，甚至不輸百岳，這個位在南庄深山谷地裡的地方，猶如人間仙境，世外桃花。

步道 南庄老街 美景

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