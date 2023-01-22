全台最大原始林！單攻排灣族的聖山「北大武山」 生物資源豐富還能巧遇特有種

2023年元旦-Happy New Year單攻~排灣族的聖山-北大武山 《百岳》

●北大武山-海拔3092公尺-一等三角點●

《前一晚宿住》●登山故事館（背包客棧）●

地址: 921屏東縣泰武鄉泰武部落至佳興部落聯絡道路

《慶功宴》●綠苑麵食館●

地址: 912屏東縣內埔鄉勝光路1號

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00

●林相●

●風景●

●生態●

GPX https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1491285

●路線●

【停車場】→【新登山口】→【岔路1】→【岔路2】→【舊登山口】→【化妝室】→【1.75K-休息平台】→【3.8K-喜多麗斷崖】→【岔路3】→【檜谷山莊】→【5K】→【5.5K-紅檜巨木】→【7K】→【8K-大武遺址】→【北大武山】→【檜谷山莊】→【3.8K-喜多麗斷崖】→【停車場】

●登山心得記錄● ※介紹※

北大武山為中央山脈南端最後一座海拔超過3000公尺以上的高山，為台灣的五嶽之一，也是當地的排灣族之聖山，稱之為『Kavulungan』，擁有全台面積最大的原始林，蘊藏著豐富的生物資源，從新登山口的平緩坡，到舊登山口約2.8公里處簽到後，連續陡上到約3.5K處是杜鵑林，在陡上約3.8K處觀賞漂亮的喜多麗斷崖，經約4.2K處的檜谷山莊做補給後，最後的5K驚險陡上，5.5K處是有約1000年以上樹齡的紅檜巨木，經8K到大武遺址，最後1K爛泥之ㄇ字上下就到北大武山，從舊登山口到北大武山約9公里，海拔變化約有1549公尺，總爬升約2100公尺多，南台灣自然美景最精華的區域為『雙鬼湖野生動物重要棲息環境內』，而最著名的美景則是秋冬季的超漂亮雲海。

北大武山是台灣緯度最低的百岳，但因高度有3000以上，氣侯介於亞熱帶至量溫帶之間，由於差異很大，所以孕育了多樣性高的植物資源，樹冠層的中、大喬木，由中海拔闊葉樹，逐漸成為針闊葉樹混合林，最後到達高海拔的針葉樹，其中以森氏櫟、昆蘭樹、紅檜、台灣紅豆杉、鐵杉，其中以海拔2500公尺以上的鐵杉純林最具有代表性，小喬木與灌木以台灣杜鵑、紅毛杜鵑、玉山杜鵑、台灣鴨腳木、台灣馬醉木、西施花、玉山箭竹等，尤其每年杜鵑花時期，北大武山這時侯會被妝點成不一樣的景致。

北大武山的地被植物相當多樣且具有特色，一年四季在步道旁爭奇鬥艷著，其中的蘭花最有觀賞價值，如台灣一葉蘭、阿里山根節蘭最具有解說價值，蕨類植物也很豐富，如石葦、台灣山蘇、裡白、台灣瘤足厥等，此外台灣百合、台灣蜘蛛抱蛋、巨葉花遠志、秋海棠、水晶蘭等都相當有代表性。

北大武山至今保存了非常完整的原始林，較少人的干擾下，提供了野生動物良好的棲息環境，鳥類有82種，以畫眉科及山雀科最為常見，如金翼白眉、白耳畫眉、冠羽畫眉、繡眼畫眉、藪鳥、五色鳥、山紅頭、黃腹琉璃、大赤啄木鳥、台灣紫嘯鶇、鉛色水鶇、黃嘴角鴞也常穿梭在林間、溪澗間，瀕臨絕種的鳥類有藍腹鷴、帝雉、熊鷹，昆蝶類有圓翅紫斑蝶、台灣長臂金龜、彩虹叩頭蟲、紅圓翅鍬形蟲等，兩棲類分布於溪谷環境，常見的有莫氏樹蛙、艾氏樹蛙、梭德氏樹蛙、斯文豪氏赤蛙、盤古蟾蜍等，哺乳類有台灣黑熊、台灣長鬃山羊、台灣水鹿、黃喉貂、山羌、台灣獼猴、山豬最具有代表性，並推測可能是台灣雲豹的最後棲息地。

北大武山的路線上建有一座檜谷山莊，山莊隱身在紅檜的環抱下，提供攀登北大武山的人們休息住宿據點，北大武山國家步道路線，早期是當地原住民獵人的獵徑，昭和15年日本人開始探勘台灣五嶽的登山路線，當時稱為『檜山』，昭和19年日人便在此山興建步道和山上的神社以及施工所以監督管理工程，這便是檜谷山莊的前身，神社完工後，為了提供日人登山住宿用，便就地取檜木改建成驛館，戰後日人退出台灣，泰武村村民將驛館拆除以其他木材興建學校，到了民國56年才由林務局原地重建避難山莊，並正式取名為『檜谷山莊』。

民國90年後屏東管理處重新翻修，將檜谷山莊整建為大型的山屋，設備設施完善，也可以提供山友休息避雨的場所，山屋提供約60人住宿，不過要抽到『簽』就是了~哈哈。

※紀錄※

昨晚是2022年最後一天也就是跨年夜，當然晚間方圓5公里內一定有晚會，而這間登山故事館民宿離北大武山的登山口很近，住客幾乎都是單攻北大武山的山友，原因就是檜谷山莊沒有『中』，然而晚會的聲音極High，所以大家晚上都沒睡好，天阿~明天要單攻北大武山耶，於是我拿出耳塞來幫忙了

當然~12點到一定就是慶祝的煙火來臨了，2023兔子年到來，凌晨1點起床盥洗準備，從登山故事館到登山口車程大約30分鐘，大約2點到達

【停車場】(收費一天100元)，停車場有附設化妝室，大約2點17分整裝後起登，先走一小段產業道路才能到

【新登山口】，在登山口大家一起合影，一開始就是陡上啦，陡上去看見

【岔路1】，左邊不明取右邊，一條康莊小道，走完立即陡上，陡到

【岔路2】，左上是要去中級山~日湯真山，我們續走，3點40分到達

【舊登山口】，一個超大平台，涼亭外和內有椅桌提供山友休息，有一條小徑走大約60公尺可以到

【化妝室】，續走之前要先到涼亭簽到，繼續陡上，到達

【1.75K-休息平台】，不休息繼續走，6點16分到達

【3.8K-喜多麗斷崖】，右邊可以看到城市夜景，當然現在天還是黑黑的，看不到斷崖，續走大約24分看到

【岔路3】，左邊直走到山莊、右邊上切往北大武山，我們先到山莊，2分鐘後到達

【檜谷山莊】，我們7點之前到山莊，在這休息20分鐘，預計7點在上，但今天山頂天氣不好，風也超大的，一堆山友都撤退不登頂，我和山友們討論後決定，穿上雨衣雨褲決定上去看看，這時候一隻淘氣的『黃喉貂』在山莊外面先偵查，牠暗示我們說(我已經先來探勘囉，所以你們東西要藏好喔，被我找到我可不管捏)~哈哈哈，休息完7點準時起登，沿途開始滑滑的，經過

【5K】，走了0.5K看見

【5.5K-紅檜巨木】，巨木高約25公尺、胸圍11.7公尺且樹齡約千年以上，我們續登，5.5K上去，沿途路線開始似小溪流樣，踩ㄇ字釘拉繩攀登，踩樹幹上去，通通都有，北大武山的路線有些斷崖處，側邊都有安全網圍住以確保安全，不久後到達

【7K】，在這裡有兩隻『金翼白眉』比合歡山的還大隻，一樣都是不怕人就是要給你拍照~哈哈哈，到了

【8K-大武遺址】，這裡是日治時期的神社遺址，我們在這遇到『檜谷山莊的主人』，北大武山聽說是8點前沒有到檜谷山莊必須撤退，還有12點前要到北大武山，不然莊主要上去趕人了，我覺得這樣很好，北大武山單攻是真的有難易度的，全程超過20公里、爬升2100公尺以上，需要訓練的，當然莊主不會完全趕人的，他會看你的裝備是否齊全的。

8K到北大武山這條路線必須經過幾個假山頭，會一直折磨你，濕滑加爛泥，我知道為什麼大家要撤退了，當然我們到山頂前雨勢變小了，我見到莊主當然要和莊主在三角點合照，於是在8.95K遇到莊主要回程了，我一直撒嬌莊主，我們是外縣市來的在上去跟我們拍照啦，莊主說上面很冷啦，我說:莊主0.05K可以的啦，莊主最後也答應了，我們在很惡劣的

【北大武山】白牆天氣和莊主合影，合影後莊主立即下山了，我們也拍照完就到一處沒風的平台吃個東西，這種天氣山頂上根本不能安心吃東西，吃完後下山到

【檜谷山莊】，到山莊吃熱中餐並休息，休息完就下山，走到

【3.8K-喜多麗斷崖】，ㄟ~有斷崖景了，日湯真山的方向是山水畫耶，很漂亮的，拍完繼續下山，我們發現到，蛤~9公里的北大武山路線上下天氣不一樣呀，5公里是濕答答、4公里是乾枯枯，差異性好大喔，我們繼續下山，沿途看到公『藍腹鷴』兩隻、母『藍腹鷴』一隻(影片)、台灣紫嘯鶇，還有漂亮的山嵐，我想雖然北大武山山頂是白牆，不過下山後可以看到野生鳥類和風景照，那也值得了耶~~，經過了數小時後，到達

【停車場】，總花費15小時40分鐘完成~北大武山惡劣天氣之單攻。

喜多麗斷崖

藍腹鷴-公

藍腹鷴-母(一閃~)