撤退後再戰！光禿禿稜線路「聖烘縱走」，倒吃甘蔗彷彿漫步大草原

繼兩個月前10月初的聖烘縱走中途投降失敗之後，心中就一直想著找機會再來挑戰，要說上次是為何撤退，主要原因應該是秋老虎的炎熱天氣讓我受不了，畢竟這東北角的山可不比其他山區，這裡的山徑大致上是類似草嶺古道那種光禿禿的稜線路，別說是夏天要在毫無遮蔽情況下走那麼遠，可能四、五月的太陽晒下去就可能快昏頭，畢竟我可是比起一般人還要怕熱，是那種夏天一條蟲，冬天一條龍的人。而在這禮拜耶誕節突然來了一波乾燥寒流，宜蘭地區有三天以上沒有下雨的狀況，再加上難得的低溫，感覺此時是重新挑戰這個行程最佳時機。

於早上6點30抵達櫻花陵園，差一點就要天黑進墓園了。此次計畫還是跟上次一樣採取由櫻花陵園上烘爐地山再往聖母山莊前進的方式，因為這是個人認為風險最低的方式，讓自己體力最佳狀況下先走完烘爐地山至聖母山莊最惡劣的一段路，至於由聖母步道下山之後要如何回到櫻花陵園可以再想想，體力真的撐不住叫輛uber載回去櫻花陵園也不成問題。

走在通往烘爐地山路徑上，途中會發現另一條掛著布條的小徑，從這裡走會抵達一處休憩空地，然後分成兩條路線，同樣可以往烘爐地山跟聖母山莊，只是個人覺得明明有一條五星級大道上烘爐地山，實在沒必要挑這條看起來更不友善的路去走。

約一小時抵達烘爐地山，雖然最近沒下甚麼雨，不過這一路上跟上次10月來的狀況完全不同，路徑相當溼滑，非常不好走。

完成烘爐地山的簡單任務，再度回到烘爐地山與通往聖母山莊路徑的交叉路口，通往聖母山莊的路一開始就不是很明顯，尤其是一走進去就會遭遇有刺植物的騷擾，個人不知道這有刺植物叫啥名子，不過它將會在之後的路途上繼續帶來困擾.....所以啊，走這個行程真的要選冬天才好，尤其是今天特別寒冷的天氣，穿得住較厚的衣服就比較不用擔心這些有刺植物。

接下來就是芒草小徑，這樣的芒草小徑算是好走的了....如果要跟之後的芒草路徑比起來的話，所以這個登山行程手套也是蠻重要的裝備，只不過我今天還是忘記帶了。

一路上稍微有些落差的下坡都會讓人傷腦筋，尤其是這附近也不少東北角特有的黃色黏土，這種土質乾巴巴最好走，但只要潮濕就非常可怕跟肥皂一樣。

接下來抵達一處休憩空地，也就是剛才登烘爐地山途中布條小徑會通往的地點，從這裡開始之後就準備進入今天登山行程最艱辛的一段路。

離開剛才的休憩空地之後，也就是上回我中途放棄的地點。接下來的路徑就開始非常不明，又或者一大堆雜亂路徑，而且布條非常稀少，幾乎完全只能靠航跡圖找路前進。

要說最難就是的途中需越過一處陡坡，但這陡坡幾乎看不到路徑也沒布條，坡度雖然不高，但那落腳點非常脆弱一踩就崩塌，還外加周圍一堆有刺植物，你一邊要避免被刺又要往上攀爬上去真的有夠麻煩。

遇過那道該死的陡坡之後，終於有一段輕鬆好走的路。

接下來是討人厭的芒草腰繞路，芒草非常的長還不是問題，問題是底下可以踩踏的空間相當狹窄，而且一樣有泥濘容易崩塌的問題。而且這樣的芒草腰繞路整個過程還不只一段，大致上有兩、三段而且都是又臭又長。

常常走到一半路徑似乎就沒了，布條也非常難找，通常這時會有高遶路徑，要稍微探索一下。

進入整個路線的中段，濕滑泥濘的芒草路徑慢慢減少，取而代之是廣闊原野，但另一個問題就是布條極度稀少的情況下非常容易遺失正確路徑浪費不少時間。

路線進入後半段可說是倒吃甘蔗，路線指示的布條跟繩索設施增多，再加上路線地形越來越單純，簡直就像在大草原散步一樣。

後半段途中會看到不少塑膠桶子，似乎是為了儲存雨水。

似乎有種誤以為自己在海拔3000公尺高山的風景。

終於肉眼可以清楚看到聖母山莊那座有耶穌像的觀景台。

但此時快抵達聖母山莊時....突然出現大批高大的箭竹林，這讓我想到五四縱走的望古山。

都快看不到路了，有夠誇張。此時一定要用登山杖稍微移開箭竹，看清地面裝況謹慎前進。

越來越接近了。

越接近觀景台箭竹越高得誇張，後面直接變龍貓森林。

終於抵達聖母山莊，此時為早上11:10分，從櫻花陵園起登到此約花費了4.5小時。最困難的都已經結束，剩下的基本上都不是問題。

既然來了還是要撿一下三角崙山，雖然幾年前已經去過，但沒有登山三角崙山，總覺得這個聖烘縱走不算完整。

往三角崙山這段路有不少是需要拉繩而上的陡坡，雖然我幾年前的記憶未必準確，但感覺這些陡坡的長度跟難度似乎有降低，變得親民不少....我想那也是合理的吧，畢竟這已經可以說是觀光客級的登山路線。

前往三角崙山途中必經基石 三角崙山東南峰

雖然說宜蘭地區也幾天沒下雨了，但在通往三角崙山的路徑上，部分路徑卻依然濕滑泥濘，而在這裡更是異常讓人容易滑倒，這當然也有可能是因為土質的關係，畢竟這附近都是東北角特產沾水就滑死人不償命的黃色黏土。抵達三角崙山約中午11點50分。

痛苦的上坡告一段落，接下來就是輕鬆地下山。

走聖母步道已經是幾年前的事，都忘記它是這樣又臭又長。

終於走完聖母步道，此時為下午1:40。個人心中一直在考慮到底要不要叫車送回櫻花陵園，最後還是決定用走的回去....會做這個決定當然是因為今天是難得的低溫天氣，要是天氣再熱一點要走那麼多路我恐怕就受不了了。

依循其他山友的航跡圖進入一處停車場，越過由水泥管構成的小橋過溪。

遇岔路選擇右側路徑。

我還以為登山的路線都結束了，會一路踢馬路走回去，現在發現原來還有這一條土石步道，這一路走起來還算輕鬆起伏不大，又加上天氣寒冷不用擔心蚊子....我想這樣的環境天氣熱一點絕對會被蚊子追著跑。

遇到一處岔路，此時要選擇左側上坡的磐石步道....其實我剛開始走錯，選擇右側路線走了一大段才發現錯誤，那是一條通往月眉坑瀑布的路線，我現在累得要命後面的路還那麼長，可沒閒情逸致去看瀑布。

沿著磐石步道的路徑前進最終會來到林美磐石步道.....只是我驚訝林美磐石步道竟然被封閉了。明明上次10月初來的時候還滿滿人潮，如今卻是冷冷清清。

離開林美石磐步道之後踢馬路又是另一個痛苦的開始，畢竟除了路途遙遠，還要從步道海拔300公尺一路走上海拔700公尺....想到就累了。

下午4點10分左右終於走回櫻花陵園，兩條腿感覺都快爆開了，從聖母山莊步道口走回到櫻花陵園就花了快三個小時，接下來還有另一個麻煩....就是在假日下午3點以後宜蘭往台北方面的高速公路因為高承載一個人開車無法上高速公路，我就因為這次登山，人生終於有機會開車上九彎十八拐，回家都晚上8點多了。