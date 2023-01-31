寶島第一尖、登頂那麼艱！挑戰「中央尖山」，歷經一番努力後終於到達

2022年12月24日~26日寶島第一尖、登頂那麼艱~Merry Christmas 《中級山》

●勝光山-海拔2285公尺-無基點●

●多加屯前峰-海拔2711公尺-山字森林三角點●

●多加屯山-海拔2795公尺-三等三角點No6326● 《百岳》

●中央尖山-海拔3705公尺-三等三角點-No6015● 《前一晚宿住》

●隆達商店（背包客棧）●

地址: 267宜蘭縣大同鄉泰雅路七段137號

《慶功宴》●福氣海鮮快炒小吃●

地址: 262宜蘭縣礁溪鄉溫泉路61號

營業時間：17:00-01:00

●林相和溪水●

●風景●

●生態●

●地形●

●Day1路線●

【隆達民宿】→【南湖勝光登山口】→【勝光山】→【指示標1】→【指示標2】→【指示標3】→【指示標4】→【多加屯前峰】→【多加屯山】→【木杆鞍部】→【南湖溪木屋】→【營地】

●Day2路線●

【營地】→【指示標1】→【中央尖溪木屋】→【碎石區】→【指示標2】→【中央尖山】→【營地】

●Day3路線●

【營地】→【夫妻樹】→【南湖溪木屋】→【木杆鞍部】→【南湖勝光登山口】

●登山心得記錄●

中央尖山是中央山脈第四高峰，地理位置是位於臺中市和平區平等里與花蓮縣秀林鄉富世村之間，它在太魯閣國家公園區內，所以攀登必須申請，中央尖山位於中央山脈北段，且在南湖大山南邊主脊陵上，南壁是極度危險的崩崖，北壁則是寸草不生的可怕峭壁，山形像似刀刃般的尖峰攀登艱難，有「寶島第一尖」之稱，從合歡山眺望中央尖山，猶如中央山脈的最高金字塔，小百岳有三尖，百岳當然也有三尖，百岳三尖為中央尖山、大霸尖山、達芬尖山，尖頭三兄弟、合體可鼎天，三尖裡中央尖山高度為三尖之首也稱『尖哥』

Day1

起床盥洗吃完早餐，從【隆達民宿】出發，7點到達【南湖勝光登山口】，沿途看到民宿的車子和植物都結霜，OMG~現在一定是零下的溫度，趕快下車整理重裝後出發，因為走動後就比較不會冷啦，一開始就是不客氣的陡坡，我們現在是海拔約2000公尺，而我們的營地是約2200公尺，

海拔落差約200公尺，卻是攀登超過1500公尺的高度，縱走行程果然不容小覷，此行程不是從低海拔上高海拔就結束捏，而是陡降陡降一波接一波，經過一個大水窟，陡上後到達【勝光山】

此行程的第一座山岳~海拔2285公尺，山頂上一片平台且無法展望，也無三角點和木樁，只有一張塑膠貼黏在樹上，續走後看見【指示標1】，標示雲稜山莊6.9K、勝光2.3K、思源登山口4.8K，勝光是我們的起點也是新登山口，思源登山口是舊登山口，取雲稜山莊方向，經過陡坡後上平坦的路徑，看見【指示標2】，標示~南湖登山口-多加屯3.15K，準備登頂第二座中級山。

陡上在陡上，沿途地上都是松針，有倒木要注意，爬升不斷的增加，到達數欉樹幹倒木著成為一個拍照點，續走後到一處極漂亮的松風嶺區，2處可說都是網美景點，大家快樂的拍照後並小憩，休息完續走，看見【指示標3】，標示~710林道2.5K、雲稜山莊3.8K，一樣取雲稜山莊方向，海拔越來越高，沿途地上的雜草有些許的結霜，一樣經過陡坡後就看見，標示~步道登山口1.7K、雲稜山莊3.2K，旁邊有一塊太魯閣國家公園木板，底下標示注意事項，我簡略說明要項，本步道是4級步道請衡量自己體能、冬季積雪深厚就請勿上山、請勿亂丟垃圾也請把垃圾帶下山

【指示標4】

遵循方向請勿亂走小徑避免獨行、步道崎嶇且注意落石做好風險管理、氣後多變身體不適停止前進、人是自然訪客請尊重大自然和野生動物，一樣取雲稜山莊方向，經過雨量計及多處展望點，到達【多加屯前峰】，第二座山岳~

海拔2711公尺，有一顆山字的森林三角點，山頂上有一座木欄板，板上寫西北峰!! ，SO~是前峰還是西北峰呢，真是黑人問號啊，，續走一小段陡坡，看到左側有很多掛布條的大型龍貓洞，進去後看見兩側，卻是長的比人高的箭竹，經過約半分鐘的箭竹洗身體後，到達【多加屯山】，第三座山岳~海拔2795公尺，有一編號6326的三等三角點，山頂箭竹比你高無法展望，在次經過箭竹的洗禮後，回到主線~

續走，發現一對可愛的帝雉，這是我首次親眼看到牠們，當然看到會High，注意不要驚動牠們，這時後攝影即可，讓牠們自行離開，想要跟蹤攝影請放很慢很慢的1分貝腳步，續走後到達【木杆鞍部】，這裡是三岔路，直走是往雲稜山莊、右則是往南湖溪山屋，取右方向，開始下切到溪谷，下切路徑濕滑不好走要注意安全，經過數十分鐘到達南湖溪，再來要想辦法過溪到另一邊，By the way~【南湖溪木屋】在對面，過溪後休息吃東西，休息完續走，開始要陡上到最高點，然後在下切到水源處，最後到【營地】搭帳休息。

Day2

今天是聖誕節，大家起床盥洗吃完早餐後，換背攻頂包，從【營地】出發，迫不及待想要去找尖哥過聖誕節，路線一開始就要下切了，跟昨天比的話輕裝陡上下切超輕鬆~哈哈

不久看到【指示標1】，標示中央尖溪山屋2.2公里，從這裡到中央尖山稜線之前，隔著一條長長的中央尖溪，我們必須過溪、高繞，拉繩攀登數次

繼續走2.2公里後，到達【中央尖溪木屋】，我沒有住過山屋的經驗，於是進去看看，恩~木板床無誤，繼續走~經過中央尖溪後到達上游，緊接著就是驚險的【碎石區】，走這個路線真的要很小心翼翼啊

經過艱辛的碎石路段後，到達【指示標2】，標示中央尖山0.9K，大家都很高興，因為剩不到1公里，就可以去找尖哥過聖誕節，想不到這一公里的稜線，持續陡上外加拉繩走壁，尖哥真是不好找阿，到達一定的高度可以看到中央尖山的峭壁，真的是很尖，山形如利刃刀鋒，大家經過一番努力後，終於到達【中央尖山】。

第四座山岳~海拔3705公尺，有一支中央尖山木樁且一顆編號6015的三等三角點，山頂出大景360度超級棒的視野啊，有雲海且還有聖稜線都很清楚，遠眺雪山主峰、雪山北峰、品田山、大霸尖山、桃山、喀拉業山，大家開始快樂的拍照並休息吃東西，休息完準備回到【營地】休息。

Day3

大家起床盥洗吃完早餐後，收拾帳篷，背負重裝離開【營地】，準備回家，大家精神都很飽滿，

我想最大原因就是完登中央尖山，我也很High呢~XD，然而回程路線完全和第一天相反了，一開始就要從水源處陡上到【夫妻樹】，其實第一天應該就要看到，但由於走太快忽略了，續走下切到【南湖溪木屋】，我們在木屋這休息吃東西減輕重量，因為等等要過南湖溪以及溪谷的攀登，經過陡上後到達【木杆鞍部】，剛剛的陡上消耗蠻多能量的，大家就休息補充能量，休息完後續走，沿途看到飽滿的雲海和層次的雲海

在經過三座山岳後到達【南湖勝光登山口】，大家換上乾淨的衣服整裡後，上車往宜蘭礁溪的餐廳吃慶功宴，結束後回到彰化，大家也都平安到家了。