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享受旅途！一探「翠峰瀑布、天母古道」，如畫風景引人入勝

健行筆記／ 健行筆記Mandy Lin 林香梅

2022/12/27 週二《天母→猴洞→半嶺→湖山→翠峰瀑布→天母古道→紗帽路旁磺溪祕境→陽明山前山公園→陽明醫院舊址》

【看健臺灣】【發現陽明山】

行程：搭乘267公車至天母站→天母圖書館→猴洞產業道路→半嶺→翠峰橋→湖山→欄杆橋頭福德宮→翠峰步道→翠峰瀑布→天母古道→拓印亭→翠峰亭→愛富三街登山口→紗帽路旁磺溪祕境→紗帽路→新薈芳→臺北市政府警察局北投分局公園派出所→陽明山前山公園→紗帽山步道陽明湖登山口→陽明醫院舊址→教師中心站搭乘681公車賦歸.(從天母公車站走到教師中心公車站的步行時間含休息 08：36~12：45, 共4小時9分, 約8.9公里)［健行筆記］的南山神壽尋寶任務於12/25截止。

我從12/25開始恢復參加登山隊的活動. 12/27是週二隊例行的翠峰瀑布和天母古道行程.自從加入登山隊5年半以來, 陽明山天母地區的步道已走過不知凡幾. 綿長的磺溪一路流經天母, 由於岩石富含鐵鎂礦物, 經過水流長期沖刷後, 表面逐漸氧化並沈積在石頭表面, 形成了金黃溪流的景觀.翠峰瀑布位於溪谷底, 遂有「黃金瀑布」的美稱, 傾瀉而下的白花花水流, 與周遭蒼翠的樹木、碧綠和金黃的岩石, 綴織成一幅色彩鮮明、秀麗典雅的風景畫. 循著原始山徑拉繩向上攀升到天母古道拓印亭, 沿途可見奇形怪狀、高聳入雲的樹木, 還有一座石棚土地公, 庇祐來來往往的登山客旅途平安順利。

續走一小段天母古道, 經過水源禁地, 拾級而上抵達愛富三街登山口. 12/20我是右轉往華岡路的中國文化大學方向而行, 這回我則是左轉往紗帽路旁邊的磺溪祕境踽踽獨行, 只為了一碗魂牽夢縈的前山公園芋頭米粉湯.以往行經前山公園, 不曾注意到陽明湖與大眾女湯屋之間, 有道小圓石構築的攔沙壩, 水流嘩啦啦形成美麗的流瀑, 而五彩斑斕的小圓石, 在陽光照耀下, 遠觀彷彿一枚枚閃亮的金幣, 引人入勝.這時節正是落羽松和楓香由綠黃轉橙紅的最佳觀賞期, 此路線上隨處可見黃橙橙的楓香展露嬌顏. 另外還有姑婆芋、紅樓花、紫花藿香薊、刀傷草、雞爪槭等等小花野草粧點這風光明媚、賞心悅目的陽明山。

* 戲劇家 歌德 Johann Wolfgang von Goethe 的名言：「人之所以愛旅行, 不是為了抵達目的地, 而是為了享受旅途中的種種樂趣。」

天母圖書館斜對面的大榕樹下團拍：

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猴洞的酋長與小王子巨岩：

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半嶺：

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翠峰橋：

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磺溪：

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湖山：

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聽濤：

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欄杆橋頭福德宮：

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翠峰步道旁邊的磺溪：

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姑婆芋：

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翠峰瀑布：

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拉繩爬升到天母古道拓印亭：

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石棚土地公：

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天母古道親山步道 拓印亭：

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翠峰亭：

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天母古道親山步道 愛富三街登山口：

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往 紗帽路 - 楓香：

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紗帽山與小黑狗：

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紗帽路旁邊的磺溪祕境：

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紅樓花：

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擋土牆：

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菜園：

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紫花藿香薊：

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紗帽路：

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新薈芳：

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臺北市政府警察局北投分局公園派出所：

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陽明山前山公園導覽圖：

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紗帽路上的楓香 五彩繽紛：

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陽明山前山公園 陽明湖：

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右側為大眾女湯屋：

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刀傷草：

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陽明湖：

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陽明湖 - 有蓬萊島之池泉迴遊式庭園：

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陽明湖上的蓬萊島：

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右側為大眾男湯屋：

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陽明湖：

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陽明山前山公園 - 雞爪槭：

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紗帽路：

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集自然人文風情於一身的紗帽山 紗帽山步道環境資源導覽：

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紗帽山步道 陽明湖登山口 H415m：

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陽明醫院舊址：

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從天母公車站走到教師中心公車站的軌跡圖：

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公園 步道 登山

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