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細品高山群峰帶來的悸動！入住環山部落哇哈妮民宿 池有山暢覽壯闊聖稜線大景

健行筆記／ 健行筆記Keep climb and seek(yutsung)

自今年四月於合歡北峰驚嘆奇萊群峰壯闊之美，終於有機會再親臨另一座百岳，細細品味高山群峰帶給內心澎湃不已的悸動~ 不常爬山的女友自從偶然看過池有名樹照片，就時常心心念念說這樹前世定跟她有不解之緣，她一定要去看池有名樹我對池有名樹沒特別感應，但很想去展望絕佳的池有山三角點一覽壯闊大景，目的不一，但目的地一致，成交此次池有山單攻

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環山部落哇哈妮民宿住宿

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剛好入住很貼切此行目的(山林)房

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舒適愉快的住宿體驗

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環山部落散步隨拍

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隔天凌晨四點半起床接上精神線後前往武陵山莊停車場，上午六點使用雪霸app空中簽到後，在零度上下氣溫緩緩起登

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路中偶遇疊石

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經過3K平緩道路熱身，抵達池有山登山

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氣溫很低，但璀璨的陽光已奔放撒下

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高山經驗仍單薄，該休息時還是好好找地方坐下休整調勻呼吸

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開始出現展望

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之後的目標，雪山群峰

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本來彎腰喘氣的人發現被拍，立刻變化姿勢耍帥

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偶遇地上菇類

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池有石瀑

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三角點前絕佳展望點，但路窄頗驚險

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抵達池有山三角點欣賞壯闊聖稜線

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令人內心澎湃激盪的大霸

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下次目標要在大霸回望武陵四秀

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抵達池有名樹

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開心拍好拍滿

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回程再路過池有石瀑

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處於居家模式，完全不怕人的藍腹鷴

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返抵池有山登山口之後3K園內道路半走半跑回武陵山莊停車場，空中簽退後，約下午三點心滿意足踏上歸途~才剛踏上返途，卻已心繫下一場絕美山林之約。

登山 民宿

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