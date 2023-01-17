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實現心願！直上「大橫屏山」必帶手套，這是真「爬」山

健行筆記／ 健行筆記CL

大橫屏山在哪裡9月底帶狗狗到國姓散步時見到大橫屏山，我跟教練說有機會想來去爬爬看。教練將我的願望放在心上，下載了Blue的軌跡，年底終於帶我來。接近國姓交流道時一定會被這座尖聳的山頭吸引，當時以為那就是大橫屏山，對，也不對。尖聳的是大橫屏山系尾稜的二載山。

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大橫屏山系是南北走向長達6公里的單面山山系，紅點位置為大橫屏山主峰，藍點即為二載山。照片中下方與大橫屏山系對望的山系為九九峰，可以見到921造成大面積土石崩落後細密山稜上重生的綠意。

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旗洞二號橋---長安路教練雖然下載了山友的離線地圖，但採逆行軌跡的方式上山。車停旗洞二號橋，8：47出發。太陽很大，寒流依然很威，8度。

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由於採逆走軌跡上山，來到這個岔路時取右。

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一路直上的產業道路，堆滿落葉的可也是龍貓公車？

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木耳。

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老屋的竹編泥牆。

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青葙。

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雖然寒冷，但連上500公尺的陡坡後，身體熱開長出保溫層，風衣就可以收起來了。

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白匏仔與它的雌花。

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黃盾背椿象若蟲(三-四齡)。

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連續產業道路爬升。

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偶有林蔭夾道。

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邊坡有大規模香澤蘭群落。

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2K，來到鐵柵門。

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鐵柵門處對望大橫屏山系，之後我們就會行走在那綿延的山稜之上。

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一棵大樹下。

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2.2K產業道路結束，進入山徑。

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山徑一開始叢草雜生，倒木橫陳。原本以為這樣叫野，後來從大橫屏山主峰往南峰橫渡遇到的山徑時，才了解何謂「野」的奧義。

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走在艷陽下一路從產業道路陡上時，覺得今天應該穿短袖來的才對。進入山徑的森林或竹林時，便慶幸今天選長袖羊毛衫來是明智的。PXL_20221219_014132037

杜虹花。

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很美的山徑。

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看起來剛清過長草。

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3K，接到從碧山農場上來的長安路，一般上大橫屏山主峰的路線。

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長安路---登山

長安路到登山口是這條山徑最平緩的路段。

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大頭艾納香。

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約1K左右來到登山口，布條密集十分明顯。

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登山口---大橫屏山主峰原本以為是水管，仔細一瞧才認出是被脫去尖刺外衣的黃藤。

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有黃色「水管」，也有滿地爬的綠色「水管」。感謝熱心山友的整理，讓一身猙獰的黃藤化為柔順的長藤而不至於成為山友前行的障礙。

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黃藤森林。

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黃藤隧道。

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脫了一半的黃藤。

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黃藤森林黃藤隧道有什麼好擔憂的呢？看看它的真面目就知道一點都不好惹。

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來爬大橫屏山不一定要帶登山杖，但一定要有手套，真的要「爬」山，爬山徑、爬樹根、爬岩壁。

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短短的矢竹隧道。

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走入林間。

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穿過芒草隧道。

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黃根節蘭，新朋友。

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許多較陡路段有輔繩協助，但路段都很短，容易通過。

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短短1K經過多樣的山徑來到1100岔路口，往右再1公里到主峰。

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原本以為是一段一公里的橫渡到主峰，結果還有一個大V下，上來還有假山頭等著。

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瞥見國姓街市。

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接近假山頭時，路徑與周遭環境變得潮濕，沒有下雨，可能跟好一陣子籠罩山頭的雲霧有關。

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接近三角點之前有幾段幾近垂直的岩壁土徑要爬，踩點不難找，也都有前輩架好輔繩，小心通過。比較困難的岩壁沒辦法拍，簡單的路段拍一下紀錄。

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幾段短短的陡上攀爬之後，主峰三角點就現身了。

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主峰---南峰從主峰三角點下來之後，原路折返回到1100岔路口，往鹿塭。

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踏上往南峰的稜線之後，雲霧散開，太陽露臉了。

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對生葉，有可愛的果實，見到一地紅色小豆豆，我還以為這裡怎麼會有BB彈？大丁黃，衛矛科的新朋友。

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大橫屏山被稱為黃藤小百岳，意指山頭名列冷門小百岳，山友罕訪致黃藤蓬勃興旺。大橫屏山既然是冷門小百岳，那麼人跡更少的主峰往南峰路線就更加冷門原始，最最冷門的是主峰往北峰的路徑了。雖然主峰往南峰的路徑相當原始，但許多要多加留意之處都有前輩架繩照顧，張狂的黃藤也都教前輩給收服了。

路徑窄小，經常只容一個腳掌的路幅，一邊是長滿青苔的大岩壁，一邊是直落的邊坡。還好植被茂密不會有暴露感，所以懼高症也沒發作。只是這樣的路徑，因為本人技巧太差，所以無法挺直腰桿大步通過。一手扶著斜壁，一手總想要抓住東西比較安心。幾個較需要步步留意的路段，不小心就抓到了黃藤！！！天哪！我總共抓了四次！ 

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抓到黃藤之示意蠢圖。

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主峰往南峰的稜線雖然路徑原始，但有多處展望點可登高遠眺。九九峰與草屯一帶。

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熱鬧的孢子葉。

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黃藤的莖雖然布滿尖刺樣貌猙獰，但它的果實頗為秀氣。

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枯萎的植株。

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感覺QQ果凍菌。

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林隙光線下的黃藤像發光的狼牙棒。

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從1100岔路口橫渡2K後來到大橫屏山南峰，三角點腹地較寬，在此休息吃一下午餐。教練數落我太肉腳了，中間一段較原始的路段竟然花了50分鐘才走完1公里。再走一次的話，我想我會進步的。

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南峰---往鹿塭岔路口從南峰再度出發，此去盡是康莊大道了。

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大橫屏山南南峰。

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過了南南峰一路可跑性很高，就可以順順跑下山了。

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往鹿塭岔路口。

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岔路口---旗洞二號橋回程的路上總是心情愉悅腳步輕快，輕輕跑下山。

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山徑山的小果果。

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這段石階很特別，因為是直接鑿在整片的大岩壁之上。

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鑿石階梯過後，換鋪石階梯帶我們下山。

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蔓生的香澤蘭。

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接上鋪滿落葉的產業道路，這段路很美。

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好大的植物，忘了拍下比例尺，不知道是誰？

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只有潺潺細水的鹿塭瀑布。

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每次到了接近終點時，教練總不忘催促我快一點要我跑起來，看看能不能sub 6？幾小時的山徑摧殘之後，四肢不甚協調的跑起來。不是一路往下嗎？竟然還有幾段小上坡。

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教練準6小時回到終點，我6小時3分。

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大橫屏山主南線O環12.2K，不是很輕鬆的路線，頗具挑戰性。

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高度圖可以看到主峰三角點的尖聳，那是代表著幾段幾近垂直的土徑與岩壁，不長，有點刺激。

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這條O環路線真正山徑部分大約只佔了1/3，其餘2/3為產業道路與石階步道。不過由於這條路線較為冷門原始，所以山徑部分雖然不長，但帶有一點點難度。如果與谷關七雄比較起來，山徑的部分比每一條七雄的山徑都難一些。喜歡這樣有點野的路徑，也許下次可以試試看主峰往北峰的路線，或者大橫屏山南北縱走。

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「大橫屏山」水長流線雖然冷門，但展望處見九九峰層層稜脊讓人印象深刻！

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