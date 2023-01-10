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登山套餐！「大雪山」綿延草坡令人難以忘懷，「中雪山」這輩子不會再來

健行筆記／ 健行筆記MikeYeh

日期：2022/11/11-11/14

【前言】昨日於奇峻山將整個聖稜線深深烙印在腦海裡，今日換個口味，把大雪山稜線綿延的草原全部盡收眼底。過大雪山後下至230林道26k紮營後上中雪山，把此次雪西所有百岳納入囊中。

【行程時間】Day3，GPX：【雪山西稜】D3 奇峻山營地-大雪山-中雪山-26k營地 - 健行筆記 (biji.co)

0612 奇峻山營地起登0754 大雪山0848 大雪山往230林道1310 26k中雪山登山口紮營1410 中雪山登山口起登1510 中雪山(休12分1553 26k營地

【水源】1.大雪山登山口水源，水量超大，無限暢飲2.西勢山林道28k營地後方，因聽逆走山友說26K水超小(後來隔天去26K沒看到大的水流)，就先在這邊裝了

【圖文記錄與心得】

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奇峻山營地，日出前漸層色逐漸取代黑夜

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天空調色盤調上五顏六色的漸層色，太美了...

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下森林營地前遠眺大雪山

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日出橘逐漸染上大雪山

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下奇峻山後的森林營地，可紮營

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大雪山前稜線

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回望奇峻山與上大雪山前稜線

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終於上到夢寐以求的大雪山稜線草原，綿延的草坡令人美不勝收

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往大雪山三角點前進，時不時回頭忘沿途的美景

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抵達大雪山，此行的第三座百岳

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雪劍線與遠方北一北二段

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白姑大山方向，更後方甚至能看到玉山

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匹匹達山方向，過大雪山後就要一路下切至230林道了

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遠方的台中市區就像是樂高積木

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走雪西若天氣好，每天都可以看到加里山

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下切往匹匹達山，整片的大草原讓人心情愉悅阿

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匹匹達山回望大雪山

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看著上大雪山的稜線，心想要是逆走雪西，這段應該會很厭世

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沿著稜線一路下切

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下切路上，白姑相隨

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與遠方合歡群峰、奇萊連峰

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由下往上看，真的是很陡，幸好順走是下坡，無法想像逆走的恐怖，雖然順走第一個上雪主也是很累

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可汗池與往230林道岔路，準備往26k營地紮營

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大雪山之門

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下切至大雪山登山口，會先行走於石瀑，時不時能看到加里山

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接下來進上上下下的箭竹區，小心別迷路了

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大雪山登山口前的大雪溪，水量豐沛，由於昨天是喝奇峻山死水，終於有活水我還不無限暢飲再擦澡

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往230林道26k，沿途有些崩壁路段要注意

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但崩壁路段的展望不錯

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抵達26k營地，在此處休息紮營後，就準備輕裝上中雪山

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中雪山登山口，就在營地旁邊

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上中雪山爬升約700m，就是很標準的箭竹+倒木+攀岩+森林套餐，經過3天的體能消耗其實滿硬的

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看著照片裡的爬升，又回憶起被中雪山壓在地上磨擦的恐懼

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中雪山，此行最後一個百岳，到底是誰把他列入百岳有夠累，但不能只有我來過，所以請不要除名謝謝

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樸實無華的中雪山，厭世

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休息幾分鐘後就速速衝回營地休息，結束今日充實的行程

【Day3總結】

1.雪山西稜最精華的大雪山稜線真的很美，幸好老天爺賞賜大晴天，讓我可以好好享受美景。

2.最近有中雪山相關的新聞，建議要評估好時間，不要摸黑走。3.明日終於要踢最後的26k林道回到人間，既又期待又不想離開，想繼續在山上享受風景(逃避現實)。

登山 美景 玉山

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