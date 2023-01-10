登山套餐！「大雪山」綿延草坡令人難以忘懷，「中雪山」這輩子不會再來

日期：2022/11/11-11/14

【前言】昨日於奇峻山將整個聖稜線深深烙印在腦海裡，今日換個口味，把大雪山稜線綿延的草原全部盡收眼底。過大雪山後下至230林道26k紮營後上中雪山，把此次雪西所有百岳納入囊中。

【行程時間】Day3，GPX：【雪山西稜】D3 奇峻山營地-大雪山-中雪山-26k營地 - 健行筆記 (biji.co)

0612 奇峻山營地起登0754 大雪山0848 大雪山往230林道1310 26k中雪山登山口紮營1410 中雪山登山口起登1510 中雪山(休12分1553 26k營地

【水源】1.大雪山登山口水源，水量超大，無限暢飲2.西勢山林道28k營地後方，因聽逆走山友說26K水超小(後來隔天去26K沒看到大的水流)，就先在這邊裝了

【圖文記錄與心得】

奇峻山營地，日出前漸層色逐漸取代黑夜

天空調色盤調上五顏六色的漸層色，太美了...

下森林營地前遠眺大雪山

日出橘逐漸染上大雪山

下奇峻山後的森林營地，可紮營

大雪山前稜線

回望奇峻山與上大雪山前稜線

終於上到夢寐以求的大雪山稜線草原，綿延的草坡令人美不勝收

往大雪山三角點前進，時不時回頭忘沿途的美景

抵達大雪山，此行的第三座百岳

雪劍線與遠方北一北二段

白姑大山方向，更後方甚至能看到玉山

匹匹達山方向，過大雪山後就要一路下切至230林道了

遠方的台中市區就像是樂高積木

走雪西若天氣好，每天都可以看到加里山

下切往匹匹達山，整片的大草原讓人心情愉悅阿

匹匹達山回望大雪山

看著上大雪山的稜線，心想要是逆走雪西，這段應該會很厭世

沿著稜線一路下切

下切路上，白姑相隨

與遠方合歡群峰、奇萊連峰

由下往上看，真的是很陡，幸好順走是下坡，無法想像逆走的恐怖，雖然順走第一個上雪主也是很累

可汗池與往230林道岔路，準備往26k營地紮營

大雪山之門

下切至大雪山登山口，會先行走於石瀑，時不時能看到加里山

接下來進上上下下的箭竹區，小心別迷路了

大雪山登山口前的大雪溪，水量豐沛，由於昨天是喝奇峻山死水，終於有活水我還不無限暢飲再擦澡

往230林道26k，沿途有些崩壁路段要注意

但崩壁路段的展望不錯

抵達26k營地，在此處休息紮營後，就準備輕裝上中雪山

中雪山登山口，就在營地旁邊

上中雪山爬升約700m，就是很標準的箭竹+倒木+攀岩+森林套餐，經過3天的體能消耗其實滿硬的

看著照片裡的爬升，又回憶起被中雪山壓在地上磨擦的恐懼

中雪山，此行最後一個百岳，到底是誰把他列入百岳有夠累，但不能只有我來過，所以請不要除名謝謝

樸實無華的中雪山，厭世

休息幾分鐘後就速速衝回營地休息，結束今日充實的行程

【Day3總結】

1.雪山西稜最精華的大雪山稜線真的很美，幸好老天爺賞賜大晴天，讓我可以好好享受美景。

2.最近有中雪山相關的新聞，建議要評估好時間，不要摸黑走。3.明日終於要踢最後的26k林道回到人間，既又期待又不想離開，想繼續在山上享受風景(逃避現實)。