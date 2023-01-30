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政務官歷練加分？藍營共識：新生代想上位 參選是王道

絕佳行程推薦！新竹郊山順時O繞，轉身遙望視野超讚

健行筆記／ 健行筆記半農了塵

前言：

2022.12.24(六)寒流來襲，暖暖的冬陽下，山友作伴，慢走漫遊，順時鐘方向繞了一趟...佳賓活魚城(始)>龍眼園窩山>鹿寮坑山>茄苳神木>濕地農場>沙坑山>六蛇坑(GC15四控點)>二確山>義確山>大肚北山>大肚庄(山)>佳賓活魚城(止)不趕時間，不趕行程，與同好一起在家鄉附近的郊山漫遊，感覺很讚！前往濕地農場的途中，於台星科技轉往擔水窩•船仔窩的產業道路上，有一處泊車(露營車)改裝工作室，我們入內參觀交流許久，收獲頗多。美好的一天，感覺真讚！感恩

記錄：(數據有誤差，僅供參考)

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走訪的路線、山頭、基石

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✓ 6座山頭或山稜點位，在大飛沙路線(飛鳳山~沙坑山~大肚庄)...1.大肚庄(山)：土地調查局圖根點/H201m2.大肚北山：GB24四等控制點/內政部國土測繪中心/H233m。基石位處山頭下方，距山徑約1m外，春夏季節經常被雜草覆蓋，若不留神，容易錯過漏接。3.義確山：基石(S189三等控制點/省府地政處測量局)失縱多年/H397m4.二確山：佐(07)殖產局三角補點/H330m5.六蛇坑(山)：GC15四等控制點/新竹縣政府/H325m。基石不在高處，位於山脊稜尾，沉寂多年，2022年初再次被翻出來重見天日。6.沙坑山：No.4169三等三角點/H398m

✓ 2座山頭或山稜點位，在小飛沙路線(三爺坑山~茄苳窩山~龍眼園窩山)...7.鹿寮坑山：土地調查局圖根點/H305m8.龍眼園窩山：無基石/H275m

實際

行程：∆ 07:40  自台3線約71.3k的佳賓活魚城停車場(鄰近新竹客運大肚社區站)出發，往下大窩的龍眼園窩橋前進...

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∆ 08:19 龍眼園窩山佳賓活魚城>下大窩>龍眼園窩橋>轉入往石吼仔方向產業道路，一路上升至高點，岔往山徑、雜木林、竹林，抵達第1座山頭...龍眼園窩山(無基石/海拔275m)。

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∆ 09:03 鹿寮坑山龍眼園窩山>安屋窩口、宋屋窩尾，沿著台電保線道上升前進，抵達第2座山頭...鹿寮坑山(土地調查局圖根點/H305m)龍眼園窩山>鹿寮坑山，行進路線會經過3座台電高壓電塔旁邊...

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(1)天輪-龍潭線170 (貼舊圖：2022.1.17照)

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(2)龍潭-峨眉二路 034/龍潭-中寮線 034 (貼舊圖：2021.8.19照)

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(3)龍潭-峨眉二路 033/龍潭-中寮線 033 (貼舊圖：2021.8.19照)

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∆ 09:43 茄苳神木鹿寮坑山>鹿彭沿稜>左岔陡降...雜木林、竹林>小橋登山口>吳屋窩口，抵達竹26線，車道旁邊的鹿寮坑驛棧，緊鄰驛棧的福德正神(土地公)廟旁邊有一棵茄苳神木(樹齡約300年以上)。

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∆ (貼舊圖：2022.1.20照)...茄苳神木樹幹上的一處突出部位，神似「菩薩入定」。

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∆ 茄苳神木>竹26線>台星科技岔路口>轉往濕地農場...沿著擔水窩•船仔窩的產業道路緩升，途中有一處泊車(露營車)改裝工作室，我們入內參觀交流許久，收獲良多。

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∆ 10:56 濕地農場濕地農場的落羽松，開始換裝變色了...近期寒流接連來訪，預期元旦假期後的落羽松會更美。註：設於水塘附近的化粧室(廁所)，造型簡單古樸，男用的女用的有區隔，乾淨清潔，可以安心借用。

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∆ 11:40 天輪-龍潭線 173/台電高壓電塔自濕地農場退回>岔路口>綠色小徑前門外面>轉岔環山步道(台電保線道/柏油路)>天輪-龍潭線173(台電高壓電塔)...

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∆ (貼舊圖：2022.3.5照)

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∆ (貼舊圖：2022.3.5照)天輪-龍潭線173(台電高壓電塔)>轉岔>環山步道(山徑、雜木林、竹林)>往沙坑山前進...

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∆ 11:52 沙坑山第3座 (基石：No.4169三等三角點/H398m)我們在緊鄰峰頂的木造涼亭休息、用餐 (涼亭已有多處腐朽)在此巧遇一組上午7點左右自飛鳳山出發的年輕山友，小聊數句，他們即先行往前趕行程。

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∆ 12:42 六蛇坑(山)第4座 (GC15四等控制點/新竹縣政府/H325m)基石點位不在高處，位處山脊稜尾，沉寂多年，2022年初再次被翻出來重見天日。

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∆ 13:03 原路退回至GC15岔路口，繼續朝二確山岔路口前進...

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∆ GC15(六蛇坑)岔路口 (貼舊圖：2022.12.18照)

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∆ 二確山岔路口本回沿著腰繞入口(熱心山友開闢的新線)，不須穿越柑橘園，即可抵達二確山峰頂。註：以往，我們是從柑橘園的嶺頂入口>拉橡皮水管、穿越柑橘園(舊線)、下切...前往二確山基石點位。

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∆ 13:23 二確山第5座 (基石：殖產局三角補點/H330m)

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∆ 13:42 前往義確山途中，穿越山腰柑橘園，暫歇一會兒，轉身遙望東、南兩方向連綿層疊山巒，視野超讚！

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∆ 13:45 義確山第6座 (H397m/無基石)註：原基石(S189三等控制點/省府地政處測量局)失縱多年了。

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∆ 離開義確山峰頂，沿著山徑一路緩坡下山，途中亦有幾處展望頗佳的觀景點...

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∆ 14:41 大肚北山第7座 (GB24四等控制點/內政部國土測繪中心/H233m)基石位處山頭下方，距離步道山徑約1m外的邊坡上，春夏季節經常被茂盛雜草覆蓋，若不留神，匆匆路過，很容易錯失漏接。

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∆ 15:16 大肚庄(山)第8座 (基石：土地調查局圖根點/H201m)基石點位不在山峰高處，在山脊林中的鐵絲網旁邊。

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∆ 15:43 順利下山，安返佳賓活魚城旁邊的停車場，圓滿行程，終止記錄。

後記：

1.謝謝上蒼恩賜好天氣，暖暖冬陽下，一路順利，收獲滿滿，歡喜圓滿。

2.謝謝好友陪伴同行，不急不徐漫遊，輕鬆自在。

3.擬定擇機沿著原路線，體驗一下逆時鐘方向繞一圈的感受。

4.交通方便、距離不長、安全無慮、難度低，串接大飛沙與小飛沙的數個山頭環繞一圈的健行路線，值得推薦。

濕地 神木 步道

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