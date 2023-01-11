發現秘密基地！O型環繞桃園秘境食水坑潭、食水坑山及坑溪步道

今日行程：瑞坪路＞食水坑潭＞瑞坪路567巷登山口＞食水坑溪步道＞休憩涼亭＞食水坑山＞瑞坪路567巷食水坑山。

海拔約100公尺，位於桃園楊梅，因食水坑溪而得名，又稱食水坑古道，客語中食水即為吃水，是水源之意，食水坑就是指當地頭重溪源頭的谷低地，為昔日矮坪子居民取水之山徑，矮坪子，原寫為矮坪仔，是楊梅一個傳統地域名稱，位於該區東南部，其範圍大致與瑞坪里相近，屬客家聚落，步道高點景緻不錯，可遠眺桃園復興插天山系，如北插天山，南插天山，卡保山等今天就由瑞坪路567巷出發，沿著瑞坪路即可到達。

此步道可以說是楊梅的小秘境，基本上網路上能查到的資料相當稀少，所以今天就來一探究竟，預計走O型路線大眾運輸可搭乘台鐵至埔心站，再轉乘253路線公車至瑞獅大橋站下車，再步行約600公尺前往

沿著瑞坪路走，過了瑞獅大橋就快到了

路邊有小徑可以通往食水坑潭，僅需前進8公尺左右

此潭為無意中發現，之前並沒有查到相關資料，非常幽靜，當傍晚時，清澈的潭水倒映著夕陽，像是黃寶石般美麗，潭畔，很適合一個人靜靜的放空，享受繁忙世界片刻的寧靜

旁邊還有一座小土丘，可以欣賞整個潭面，該地位在矮坪子一帶（19鄰），原寫為矮坪仔，是楊梅一個傳統地域名稱，位於楊梅區東南部，其範圍大致與瑞坪里相近，屬客家聚落，該潭應被用為灌溉鄰近農地之用

到達食水坑山登山口，地址為瑞坪路576巷，入口旁有一個私人農園，左邊是O型回程路線，我們取右上行開始起登

食水坑山，因食水坑溪而得名，客語中食水即為吃水，是水源之意，食水坑就是指當地頭重溪源頭的谷低地

食水坑古道環境優美，食水坑溪經過整建，河床舖以卵石，河堤旁更建有美麗的鵝卵石駁崁，深具客家庄特色

隱世而獨立，今日就揭開美麗的食水坑面紗，而後方就是食水坑山

沒想到這麼冷門的步道還有導覽地圖，步行環狀一圈約1.5公里路程

這裡的一大特色為裝設有不少之十二生肖石椅，相當可愛

食水坑步道大部分皆為柏油路面，坡度平緩好走，而且幾乎沒有車輛經過，不用擔心危險

途經休憩涼亭

慢慢走大約花了20分鐘，到達食水坑山，海拔100公尺，有一顆縣政府控制點，視野很不錯，真是一處秘密基地

站在山頂，可以清楚望見平鎮市區，以及復興鄉群山，北插天山，南插天山，卡保山等名山，皆一覽無遺

最後順著步道走下山，依然是產業道路，走O型路線下山

沿途充滿田園農風之感，在北部更是難能可貴

環繞一圈O型下山，慢慢走也僅需約1.5小時，食水坑山山頂視野好，步道靜謐，風景秀麗，還有空靈寂靜的食水坑潭，是個鮮少人知，卻很適合放鬆心情的休閒路線，雖然一路走在產業道路上，然而車輛稀少，偶有民宅，基本上道路寬闊且相當安全，可以說是楊梅的後花園。