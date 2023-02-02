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開車比爬山還難！「大母母山」2天1夜，沒有車子問題就是很棒的登山路線

健行筆記／ 健行筆記小孟

20221210-1211大母母山先給重要資訊，最後再放照片。

2022/12/10 Day1 06:00高雄楠梓出發→07:10警察局三德檢查所登記資料→07:49開車的大魔王之處→08:13綠色海洋→08:51道路終點停車，起登→09:46工寮、駁坎→10:23帆布營地→11:05崩塌處橫渡→11:48山林巡守計畫001→12:12第二崩塌處→12:30乾溪溝→12:42第一營地→13:22取水→14:08大營地，紮營→15:14喇低賽、下午茶、吃花生、煮晚餐。第一天8.9公里，5小時18分鐘，累積爬升922m。

2022/12/11 Day2 07:00大營地起登→08:41大母母山三角點→10:04回到大營地收帳篷→10:33開始下山→10:55取水處→12:44帆布營地→13:47回到車子。第二天12.5公里，6小時50分鐘，累積爬升732m，下降1488m。

入園證：無需入山證：要在三德檢查所登記一下資料，google地圖

交通：開車前往路況：一般低底盤極度不建議，很可能刁車，高底盤+四驅佳，沿著佳暮伊拉聯絡道路前進，大大小小坑洞很多，有些是蠻深的坑...車子可停綠色海洋民宿，但可能要先跟老闆打聲招呼，我們是直接開到道路終點，停車座標22.780728, 120.724555，google地圖

接駁：聽說也可以請綠色海洋民宿的老闆接駁訊號：除了在樹林密佈的地方外，幾乎整路都有訊號，晚上紮營的大營地也有訊號GPX下載：GPX取水座標22.813488, 120.747017營地座標22.812687, 120.749650

實際行程時間軸與詳細內心滴咕，後面再附照片

2022/12/10 Day1 06:00高雄楠梓出發07:10警察局三德檢查所登記資料，但好像沒登記也可以，感覺警察也沒有很想理我們07:49佳暮伊拉聯絡道路，開車的大魔王之處，下車查看研究怎麼通過...08:13綠色海洋，很神奇的地方，在殘破不堪的道路上的最後一間民宿，有經營民宿、露營、羊肉爐08:51道路終點停車，起登，一開始就是一個大崩塌處，直接陡上09:46工寮、駁坎，石板屋，在這裡很舒服的休息了一陣子，還有椅子坐呢10:23帆布營地11:05崩塌處橫渡11:48山林巡守計畫001牌子，不久後還有030牌子12:12第二崩塌處12:30乾溪溝12:42第一營地，是四根大木樁圍繞的營地，平坦舒適13:22路過溪水，取水，乍看還以為沒水，要仔細用耳朵聽水流聲辨位14:08大營地，紮營15:14喇低賽、下午茶、吃花生、煮晚餐。第一天8.9公里，5小時18分鐘，累積爬升922m。

2022/12/11 Day2 06:00起床07:00大營地起登，路徑清楚好走，路上布條蠻多的08:41大母母山三角點，接近三角點的時候路徑比較凌亂，但還是找的到路抵達三角點10:04回到大營地收帳篷10:33開始下山10:55昨天的取水處12:44帆布營地13:47回到車子第二天12.5公里，6小時50分鐘，累積爬升732m，下降1488m。

實際行程+搭配照片2022/12/10 Day1

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06:00高雄楠梓出發07:10警察局三德檢查所登記資料，但好像沒登記也可以，感覺警察也沒有很想理我們

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07:49佳暮伊拉聯絡道路

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開車的大魔王之處，下車查看研究怎麼通過...

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08:13綠色海洋，很神奇的地方，在殘破不堪的道路上的最後一間民宿，有經營民宿、露營、羊肉爐

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08:51道路終點停車，起登

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一開始就是一個大崩塌處，直接陡上

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09:46工寮、駁坎，石板屋，在這裡很舒服的休息了一陣子，還有椅子坐呢

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10:23帆布營地

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11:05崩塌處橫渡

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11:48山林巡守計畫001牌子，不久後還有030牌子

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12:12第二崩塌處

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12:42第一營地，是四根大木樁圍繞的營地，平坦舒適

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13:22路過溪水，取水

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乍看還以為沒水，要仔細用耳朵聽水流聲辨位

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14:08大營地，紮營

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15:14喇低賽、下午茶、吃花生、煮晚餐，今晚包場啦，沒人

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2022/12/11 Day2

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06:00起床07:00大營地起登

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路徑清楚好走，路上布條蠻多的

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08:41大母母山三角點

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接近三角點的時候路徑比較凌亂，但還是找的到路抵達三角點

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10:04回到大營地收帳篷

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10:33開始下山

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10:55昨天的取水處

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12:44帆布營地

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路邊超大的虎頭蜂窩，安靜快速的通過

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13:47回到車子

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回程下山的路會比昨天上山好開一點，但也就一點點...

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很多深的坑洞處還是要很緩慢小心通過，大魔王處還是要下車幫車手查看。整體心得來說，是個開車比爬山還難的路線...會心疼車子底盤，但如果來回都是叫接駁，讓車子問題交給接駁車，這大母母山就會是個很棒的舒服登山路線！

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