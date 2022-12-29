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最美的場景！「馬拉邦山」尋找楓紅時刻，輕鬆踩點小百岳

健行筆記／ 健行筆記翔

刻意平日前往，想不到還是有許多山友，珠湖的停車場，早已被停滿，還好我習慣停遠一點，多走幾分鐘路當運動。

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在起登前，自然會被一座很像百岳大霸尖山的「細道邦山」給吸引，回來做了點功課，難度不大，只是山頂展望還好，未來有機會也是可以值得走走。

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起登沒多久，維珊發現一隻小恐龍氣球，還滿搶眼的。就這樣被她背了上山，踩點小百岳。

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沿著很完善的指示牌前進，一路的山友也很多，大家應該都是尋著楓葉而來。

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來到古戰場的紀念碑，眼前有幾顆壯碩的楓樹，據常爬此山的山友訴說，這裡是馬拉邦楓紅時，最美的場景。

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可惜當時還不夠紅，預計聖誕節前後時，顏色會更為鮮豔。（據說要有波寒流過後才會開始轉紅）

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如果說鮮紅的霧社櫻，代表霧社事件。那麼這楓紅，或許象徵著馬那邦戰役，一群為自由而奮鬥的勇者們。

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再往上走，來到石門稍微停下來拍拍照。有點像迷你版的奇萊北峰大門牙。

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快靠近山頂時，已經聽見鼎沸的聲音，還好山頂平台夠寬廣。

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預計在此吃中餐煮泡麵，維珊也準備豐盛的水果，而小敏則是把中餐遺留在車上。

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不過還好此次行程算輕鬆，帶的零食也夠多，下山再去清安豆腐街覓食好了

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在山頂也待了近一個鐘頭，展望還算不錯，只是楓紅今年真的比較晚。

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回程刻意走一小段不同路徑，但距離差不多，多了一些竹林而已。就這樣算很輕鬆走完「馬那邦」小百岳。

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下山時間還算早，再到附近的清安豆腐街覓食走走。

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這裡算我很喜歡的老街，跟其他老街相比，這裡較保有樸實的氣息。然後臭豆腐也是我覺得很好吃原因。

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最後謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋?：山岳小站、帶毛小孩去旅行！

老街 泡麵 聖誕節

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