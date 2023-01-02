難上加難！「嘉明湖」慢活四天三夜，多1天多很多～
抽籤日期不設限抽中就出發 山友常說登玉山不難難在山屋抽籤，登嘉明湖稍難但抽山屋更難，所以就有戒茂斯上嘉明湖的選項，但我們還是想走傳統路線，抽山屋就成了能不能成行的最大因素，我們一行三人參加熊出沒的團，選擇一個區間只要有合適的日期就報名，就這樣從9月起手機很安靜，俗話說沒消息就是好消息，但抽山屋恰恰相反，就在設定期限後關頭，抽中的通知來了，整裝待旦，出發。
四天三夜的行程多一天多很多 如果你腳程不是很好，如果你請假不是問題，更重要是你想慢活悠閒爬山，沿途照相看風景，那真的推薦多排一天，每一個景點都可以待到你想離開再走不用趕，當然完美的行程，山屋抽籤看運氣，好天氣靠老天爺，好的食物靠熊出沒，又有好的領隊和團隊，天時地利人和，圓滿成功。
照片分享
嘉明湖迎賓樹的日出
嘉明湖日出
手錶的衛星記錄
一直拍一直拍的嘉明湖
南二段
向陽名樹
向陽山
嘉明湖山屋
三叉山
黑水塘附註：
行程簡介前一天：下午坐從新竹普悠馬127號可以直達關山
入住民宿第一天：關山火車站集合，向陽登山口，向陽山屋，短短距離是暖身也可適應高度
第二天：向陽山屋，黑水塘，向陽山，嘉明湖山屋
第三天：嘉明湖山屋，嘉明湖，南二段，三叉山，嘉明湖山屋
第四天：嘉明湖山屋，向陽名樹，向陽山屋，登山口，洗澡慶功宴，火車到新左營，高鐵回新竹。
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