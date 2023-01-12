忐忑探路去！嘉義版「鳶嘴山」偶遇超長蛇蛻 刺激仰攻收穫成就

嘉義版的鳶嘴山-中埔鳥嘴山（鳥嘴尖山/白鶴尖山） 法國詩人雨果說:「冬天在我頭頂，但我心中有個永恆的春天。」

111/12/18這一天剛好寒流壓境，昨日全省更是下了一整天的雨，但是想去探訪山林的心境，就像似雨果說的-暖烘烘…嘉義中埔的鳥嘴山，正式名稱應該是白鶴尖山，也有稱鳥嘴尖山，從台三線就可以看到它尖峭的英姿。但關於這座山的資料很少，依據2004年登山補給站的紀錄：「…聽本地人說此山已經摔了好幾個人了。此路線路跡不明顯，但可看的出來，不過路徑相當危險，不建議走，不過其他路線據當地人說皆已崩塌，希望要走此山的人要帶確保繩索及工具…」。

看到這裡，內心也是有點忐忑，不知道這天候是否可以順利探訪中埔的鳥嘴山？看到12月初阿德兄去探訪過的紀錄，這裡產業道多又紛雜，需要留心找路，好消息是目前陡峭處有繩索，加上本山視野一級棒，山勢特殊，趁著寒流來襲，與一眾朋友去探探吧！

【日期】2022/12/18（週日）

【人員】黃家小隊（老爸小黃、媽媽、德仁阿伯夫妻與美靈阿姨，以及乃云、程文與伊婷等3位新夥伴）0730因為昨日下了一整天的雨，加上實際登山行程時間短，所以晚一點再出發。0825嘉義中埔沄水國小，與來自高雄大寮的程文、伊婷賢伉儷會合，先前曾同遊過一次。0835過沄水後，走台3線，遇右岔路縣141右轉往東興，電子地圖設定:中埔百年古隧道，今日辦理路跑活動，補給站的工作人員還熱情邀請我們享用點心。

續行到中埔百年古隧道指示牌叉路，我們右轉前行，走到叉路電線桿[東興68]左切下去，過最後民宅不久後，有電線桿[東興68之19]小叉路，找地方停車。民宅的奶奶跑出來，告知產業道還有農用車使用，我們可以停左側的產業分道，解決了停車問題。

停車處出發0902從電線桿左邊叉路產業道開始陡上，遇到電線桿[東興68分23]，要往左叉上去，電線桿[東興68之33]叉路，往右邊走，順水泥路往上走。0924再上去有叉路，檳榔樹幹有綁2條紅布條，此時要往右，看到大鐵皮水桶就正確了，水泥路到底就是登山口。

0928登山口前50米，發現一條好長的蛇蛻，超過兩米，很完整，頭型與眼睛輪廓還在，讓人嚇了一跳，莫非是白娘子？

0931水泥路底，就是檳榔園的登山口。休息，換衣物。

登山口0936出發，由本隊刀斧手-德仁阿伯先砍草，之後就是陡上。

後面的尖銳山頭是西南峰0940出現拉繩，精彩的來了，開始60-70度的仰攻，兩旁是瘦稜，右側更是垂直數百公尺斷崖，看了很刺激，忘卻寒風刺骨。

瘦稜上可以望見西側的嘉義市區及仁義潭水庫，西南側的分水嶺山，連綿過去的是凍子頂山到白河大棟山等稜脈，天氣好時展望應該非常棒，雲霧慢慢飄上來，昨晚的水氣尚未退盡，真是可惜了。

背後是分水嶺山與凍子頂山到白河大棟山等稜脈0950繼續陡上，一路拉繩，稜線上有幾株造型奇特的九芎樹，其中一棵樹型優美可以稱為鳥嘴名樹了。經過三段這種刺激的陡瘦稜，可達一小山頭，就是鳥嘴山西南峰，以前紀錄說有森林三角點，但找不到，是否掉到山下去了？

0955瘦稜上的大枯木，德仁阿伯將突出的枝幹鋸斷，以免人鑽行時不小心滾落懸崖。

瘦稜上鋸大枯木1002登頂最高點-鳥嘴山﹝白鶴尖山﹞陸IV點（海拔 678 公尺），有一不鏽鋼基點。此時雲霧正濃，大家還是開心拍照，大休息，吃餅乾與水果。這山頂的三面都是峭壁，垂直落差百公尺以上，有人稱做嘉義版的鳶嘴山！視野開闊，幾乎是360度環景。

1028回程，下山比較濕滑，更要小心，我們為此行攜帶多條繩索與扁帶，但原有的繩索還堪用，所以就備而不用。

鋸斷的枯木，右側就是是斷崖

1045最後一段長拉繩，小心走。

1048登山口。1053超長的蛇蛻處，附近又發現一條，都超過兩米，應該是對賢伉儷，大家拿起來比劃長度並拍照，第一次見到如此長又完整的蛇蛻，還兩條哩！我想說不定牠們還在附近笑看我們呢！呵呵！每次登山都遇到不同的驚奇！

彩帶舞1120回到停車處。比起鳶嘴山，鳥嘴尖山的登頂時間並不長，算是縮小版，海拔不高，卻是一座有野趣的郊山，適合冬天來走，其餘季節應該很曬。1137中埔百年古隧道指示牌叉路停車，從指示牌處右上，上去50公尺左側有一民宅，展望甚佳，可見嘉義大樓林立，這時候出現了大太陽，唉！如果…陽光早點出來，鳥嘴尖山上的展望應該會很棒吧！

左上往古隧道，右上往鳥嘴尖山

民宅前展望1148中埔百年古隧道，居民手工打鑿的隧道，乾爽不潮濕，很有古味，洞內拍照起來一層一層像似千層派餅乾，讚嘆古人的毅力，目前仍可行車，而山洞岩壁的質地與鳥嘴山一樣。

隧道另一端1201取車往澐水溪溫泉。重裝從溫泉區旁的產業道走到溫泉頭，但後面的路段崩塌不通，無法走到瑤池宮，只好撤退折返，這樣來回走了約一小時。

澐水溪溫泉頭

崩壞的產業道1320回到台三線路旁福安宮，有大鐵皮屋與桌椅，真是個好所在，動手炊煮大餐，包含伊婷特地從鳳山網路名店帶來的酸菜白肉鍋，我們另有一鍋羊肉爐，加上一些小菜，飯後來壺頂級紅茶，真是愉悅的下午茶時間。冬至快到，再加碼一鍋紅豆芋頭湯圓，寒流中真是暖心呀！

*附註：1.鳥嘴尖山海拔不高，但山不在高，這座山視野很棒，路線陡峭，兩側是連綿的瘦稜，登臨時仍不應輕忽。2.最後民宅之後，不好停車，也難迴轉，當地檳榔園仍在作業中，建議開車者於民宅之前就停車。

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