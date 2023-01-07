震撼的美感體驗！翻山越嶺一窺「八大秀」情緣　開帳門就能欣賞玉山群峰

⬆️ 紮營在秀姑坪，打開帳門就可以欣賞玉山群峰

⬆️ 紮營在秀姑坪，東北方是秀姑巒山

⬆️ 紮營在秀姑坪，東南方是大水窟山北峰、大水窟山

秀姑坪正好處在秀姑巒山與大水窟山中間鞍部，被兩座大山左摟右抱，向西與玉山群峰遙遙相望，窩在帳篷裡就有訊號超強的網路；除了要從白洋金礦背水上來，加上腹地寬廣無遮蔽以致於風大了點，其餘實在沒什麼好挑剔的。

秀姑巒山（H3825 m），與 玉山、雪山、南湖大山、北大武山合稱「五嶽」。布農族稱秀姑巒山為馬霍拉斯山，昰中央山脈最高峰；位於南投縣信義鄉東埔村與花蓮縣卓溪鄉立山村的交界，屬玉山國家公園。氣象預報有一波東北季風影響，迎風面溫度驟降；我們把握上午天氣比較好的時間登頂秀姑巒山和大水窟山，回頭拔營下中央金礦山屋，不在稜線上多待。小早黑出發，一路上風勢強勁、呼嘯不停歇，往秀姑巒山登山口路途上，需翻過幾段危險的片岩，還好天候乾燥，岩石不濕滑，小心抓穩踩好安全通過。東半部山下的天氣似乎不好，站在稜線上向東望，清楚可見雲層中那耀眼的閃電光霹靂霹靂閃個不停，很是驚奇！

⬆️ 往秀姑巒山沿途，會翻越幾段危險的片岩，需小心慢行

⬆️ 秀姑巒山登山口前，眺望日出前散射的霞光及爆美雲海

⬆️ 秀姑巒山登山口前，眺望日出前霞光散射的南一段、南二段

⬆️ 秀姑巒山登山口前，眺望日出前霞光散射的大水窟山、關山（左後尖尖）

⬆️ 秀姑巒山登山口前，眺望日出前霞光散射的新康橫斷

登山口開始，踩著碎石爬升300公尺即可扺達山頂，這段路純粹是陡坡，路況不危險。望向東北方，太陽從喀西帕南山和馬西山中間冒出頭來，那裡有我的朋友們，這幾天正享受著馬博橫斷的精彩；回望東南方，是被雲海簇擁、朝霞映照的新康山，真是帥極的東台一哥！阿杜輕輕鬆鬆早早在山頂等我們，等到大家都氣喘吁吁的登頂，熱情跟我們說要一起自拍；饅頭人起登的呼吸及狀態沒調整好，嚷嚷著等等要放棄大水窟山留在帳蓬裡耍廢⋯不希望饅頭人在如此好天氣下輕易放棄⋯只好出招，回到秀姑坪先把營帳收了！

⬆️ 朝陽映照、雲海簇擁的新康山

⬆️ 有圓柏墳場之稱的秀姑坪，眺望秀姑巒山（左二有尖突的山頭）回到秀姑坪，饅頭人坐在草原上品茗賞景大休息，我和阿杜忙著收拾裝備；只能說阿杜實在善良，收拾了大部分的東西，就是留著自己帳篷不收，時刻支援饅頭人可以擁有最後的耍廢去處⋯大休近一小時，元氣恢復大半的饅頭人終於願意隨隊出發。（囧rz）個人猜想：不是元氣恢復了，是因為營地太曬了QQ⋯

大水窟山（H3642 m）位於臺灣南投縣信義鄉東埔村與花蓮縣卓溪鄉卓溪村之間，屬中央山脈。山嶺龐大穩重，雖毗鄰秀姑巒山，仍能以特殊雋永的形勢自成大山風範。峰頂廣濶，為短箭竹覆蓋的平緩優雅草原。從秀姑坪開始，先緩坡爬升100多公尺⋯翻越大水窟北峰⋯下鞍部⋯再緩坡爬升100多公尺上大水窟山，路況清楚平緩，很是好走。常聽山友說：從大水窟南峰沿途眺望大水窟山屋和箭竹草原上的大水窟池，是如何如何的優美；但我們在大水窟北峰遠遠眺望草原上的大水窟山屋，更是另一番巨大邈遠的美感體驗！午後雲霧漸起，我們把握時間登頂大水窟山，眺望玉山群峰、新康橫斷、南一、南二段的優美稜線⋯山頭逐漸被朵朵大雲包覆吞噬，又是另一種震撼！

⬆️ 秀姑坪往大水窟山沿途，眺望逐漸被雲海吞噬的新康山（紅圈圈處就是大水窟山屋）

⬆️ 秀姑坪往大水窟山沿途，回望大水窟山北峰（右前）、秀姑巒山（中後）

⬆️ 往大水窟北峰沿途，眺望玉山群峰、鹿山、達芬尖山（左方深綠色的突起）清楚可見：鹿山與達芬尖山，隔著荖濃溪遙遙相望

⬆️ 秀姑坪眺望玉山南峰（中間尖尖的山頭）紅圈圈處就是鹿山（沿著稜線陡下800公尺，清楚可見）

⬆️ 秀姑坪眺望八通關山（中間偏右的翠綠山頭）及玉山群峰。從八通關山下荖濃溪，再陡上玉山北峰的稜線清楚可見

在比預期好的天氣下登頂「大、秀」，饅頭人信心增加不少，大家討論後決定回程不過崩壁，要重裝登頂八通關山，再走高繞路線回到觀高營地。八通關山（H3335 m）又稱八通關大山，位於南投縣信義鄉東埔村，屬玉山國家公園。山峰尖銳多崖，東西兩峰尖突連體的雙錐造型，挺立於中央山脈與玉山山脈之間。八通關山是連接玉山山脈與中央山脈之間的鞍部埡口，也是日治八通關越嶺道與清八通關古道的交會點。向東經巴奈伊克山、秀姑巒山銜接中央山脈主脊；向西連接八通關西峰、八通關接上玉山北峰，再轉南順接上玉山主峰。

清晨雲霧氤氳，厚厚籠罩在玉山南峰和東小南山頂上；暖陽雖然升起，但威力尚不足，還沒將包覆著的水氣蒸散，反倒先讓山頭戴起了小紅帽，可愛極了。八通關山登山口開始爬升500多公尺就會到山頂，放慢速度調整好呼吸，在柔軟的松針樹根路上慢慢爬升，沒多久就到主峰和西峰的叉路口。岔路口開始，柔軟的路徑漸漸轉換成岩壁，小心攀爬不危險，很快也就登頂了。

⬆️ 往八通關山沿途，眺望玉山東峰

⬆️ 往八通關山沿途，眺望南二段群峰（左邊尖尖突起的是達芬尖山）

⬆️ 往八通關山沿途，眺望八通關山西峰（西峰山頂上還有幾個小小的山友影子）

陪伴我們順利完成八大秀，阿杜壓力解除，一改前幾天嚴肅的相處模式，開心和我們聊了起來。我靜靜看著這個雖然只有20出頭的卻極富責任感和主動積極的大男生，聊著他和同事們在山上的有趣故事、訴說他的父母和祖父母是中央山脈兩側翻山越嶺來結合的特殊緣分（花蓮玉里和南投地利）、感恩老闆有工作都給他機會、感嘆工作忙碌沒什麼機會交女朋友⋯我們珍惜與阿杜相處五天的緣分和回憶；希望他的未來不但有自己的精彩、還有相知相惜的伴侶與他一起編織更華麗的人生！❤️ 感謝上天賜予的好天氣！

2022年11月30日04:40 秀姑坪出發05:42 秀姑巒山登山口06:58 秀姑巒山（H3825 m）07:52 回到秀姑巒山登山口08:55回到秀姑坪拔營10:00出發10:37 大水窟山北峰11:40 大水窟山（H3630 m）12:10 出發13:15 大水窟山北峰（H3628 m）13:35 回到秀姑坪泡茶小休14:10 出發14:30 白洋金礦山屋16:55 中央金礦山屋17:40 巴奈伊克營地（H2848 m）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2022年12月1日06:20 巴奈伊克營地06:54 八通關登山口（H2894 m（走高繞路線）08:30 主、西峰叉路口（H3177 m）08:50出發09:25八通關山（H3335 m）09:50 出發下山10:15 回到主、西峰叉路口11:47 水源小營地（H2942 m）午餐12:20 出發12:55 回到新舊叉路口13:00 觀高營地午茶13:30 出發15:00 對關駐在所15:55 古道8.8 K紮營⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2022年12月2日06:30 古道8.8 K出發07:30 樂樂山屋（H1600 m）08:10 雲龍瀑布09:00 父子斷崖09:20八通關古道1.3 K等接駁車