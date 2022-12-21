前進上帝的部落！新竹「司馬庫斯神木群步道」連走司立富瀑布，美景名不虛傳

今日行程：竹60縣道＞司馬庫斯產業道路＞司馬庫斯神木群步道入口＞桂竹林＞司立富瀑布＞碎石坡＞楓香亭＞神木群O型＞Ya Ya神木＞折返司馬庫斯神木群步道，海拔約1500公尺，長約5公里，位於新竹縣尖石鄉玉峰村，司馬庫斯屬泰雅部落，有「上帝的部落」之稱。

至民國八十年間族人發現了紅檜神木群之後，吸引越來越多的人潮來此，成為全台觀賞神木的熱門景點，步道坡度和緩，沿途經過桂竹林、碎石坡、瀑布群和楓香亭，並有叉路通往司立富瀑布，最後抵達千年紅檜分布的神木區，皆為台灣紅檜，主要有9棵大神木，步道為一個O型，其中最壯觀的一棵是大老爺神木，樹齡約有2500年，生氣勃勃地矗立於森林之中，泰雅族人稱為「YaYa巨木」，需二十多人牽手才能合抱，主幹又分出兩根大枝幹，猶如雙臂般開展，「人」字的樹型是其最大特色。

今天從內灣出發，先經由120縣道到尖石國中，右轉竹60縣道開約1個多小時，在泰崗部落牌樓之前左轉至司馬庫斯產業道路，接著再繼續開，之後就會看到司馬庫斯的招牌，現往司馬庫斯的道路已鋪上水泥地板，路況比從前好非常多，即使是低底盤車輛也能平穩到達司馬庫斯交通管制時間：1.一般車輛（四輪以上）12:40~15:00 禁止從竹60線39.5k處進入司馬庫斯產業道路上山，14:00~16:20 禁止從司馬庫斯下山2.其餘時間與機車不管制路程資訊：神木群步道來回約11K，司立富瀑布來回1.2K

到了新光部落之後，還要再到山的對面才是司馬庫斯，現在通往司馬庫斯的產業道路路況已經相當不錯，路途大幅縮短，司馬庫斯昔稱黑暗的部落，於一九七九年才開始有電力供應，對外道路更在一九九五年底才開通，在對外道路開通之前，居民只能花數小時以徒步方式越過河谷到達對面的新光部落，再利用當地的道路和外界聯繫、取得民生物資

司馬庫斯真是山高路遠，從內灣到這裏至少還要2.5小時以上，最遙遠的部落果然名不虛傳

往司馬庫斯的路上沿途都有火紅的楓葉，實在是相當美，但進入步道之後就漸漸沒有了

據部落耆老口述，司馬庫斯的由來，是為了紀念一位名為 Mangus（馬庫斯）的頭目，他在300多年前帶領族人來到尖石的東泰野寒山，建立了司馬庫斯部落，而司馬庫斯則是對於這位頭目的尊稱，泰雅族人對於本族的起源有多種傳說，大致上多認為發源地在南投縣仁愛鄉或大霸尖山一帶（瑞岩部落附近），其中一支自思源啞口朝今天塔克金溪右岸的司馬庫斯一帶前進，並繼續向北擴展至今玉峰、那羅一帶，形成Mrqwang 支族

司馬庫斯神木群步道入口走了一段產業道路才會到正式的入口，路程來回約11公里，基本上相當平緩好走

桂竹林一開始映入眼簾的就是美麗的桂竹林，讓人有身在日本的感覺

沒多久右邊就出現一條山徑，由此通往司立富瀑布，單程約0.6K，我們先來去看瀑布

這段路可以說是今天最有挑戰性的部分了，山徑原始外，不時還需要拉繩輔助陡下

整段路都沒遇到半個人，沿途其實也能看到較小的瀑布，運氣好還能遇見藍腹鷴呢

司立富瀑布抵達司立富瀑布，瀑布自岩壁上潺潺流下，整個景象夢幻極了，彷彿山中的仙女一般，非常推薦多花點時間來這裏，來回大概抓40分鐘

接著折返回主步道，繼續往神木群前進

運用桂竹製作的竹橋，與雨林融為一體，真的很美

美麗的塔克金溪（泰崗溪）流貫其中，竟是淡水河的最上游，峭壁的溪谷景觀也是司馬庫斯步道之一大看點呢

桂竹林面積廣大，陽光透射下一點也不輸給日本嵐山的竹林呢

碎石坡途經著名的碎石坡，可以說是展望最好的地方，整個溪谷一覽無遺，天氣晴朗時還能遠眺群山呢

順著步道走，越接近神木群，高大的樹木也越來越多

途經楓香亭，神木群步道單程5K多，要走到最後一K才能親眼目睹壯麗的神木

步道5K處，到達神木岔，神木群是一個小O型路線，右進左出，兩邊相通

司馬庫斯神木群，超過1000年的神木多達20多棵，其中最巨大的9棵最為有名並列有編號

除了神木，還有小瀑布可以看

獨角仙神木，整個樹幹好像充滿了力量，隨時都要爆發

司馬庫斯神木群實在是太帥了，我們就像是闖進神木的世界，宛如傑克與豌豆世界的投影，人類變得超級渺小，巨木就像是守護者一般，守衛司馬庫斯這塊美麗的淨土

就在眾人不斷的驚呼聲中，一棵巨大猶如變形金剛般的神木出現在眼前，像是正對著我們宣示他強大的威武，這棵世上獨一無二的神木就是大老爺神木

沒有人會不被這棵巨木震懾到

Ya Ya神木（大老爺神木）Ya Ya神木，「Ya Ya」，是泰雅族語媽媽的意思，引申為保護族人之意，又稱大老爺神木，樹齡已達 2500 多年，全台神木排名前10，而周長 20.5 公尺，是目前台灣已發現的巨木排名第二名，僅次於阿里山神木，其最大特色是主幹又分出兩根大枝幹，猶如雙臂般開展，「人」字的樹型氣勢磅礡，猶如森林裡的戰士

步道可以環繞Ya Ya神木一圈，每個角度都相當壯觀，後方有山徑為司馬庫斯古道，可以走往鴛鴦湖，但這就是難度頗高的路線了

其他的神木一樣令人激賞，真的太精彩了，不愧是全台最著名的神木群之一，神木不僅巨大，而且數量實在不勝枚舉

司馬庫斯的神木可以說是一生中必定要來朝聖的地點之一，尤其是獨一無二的大老爺神木，沒有數千年是難以成長成如此壯麗的型態，台灣真是個神木之島，即使到了科學發達的今日，誰都不知道在遙遠的深山裡還有多少充滿巨木的世界，也很感謝司馬庫斯道路的開通，讓人們可以揭開神木群神秘的面紗，那麼今天的旅途就到這裡。

《進階行程》司馬庫斯古道越嶺鴛鴦湖，司馬庫斯連走雪白山或西丘斯山