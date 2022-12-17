充滿神秘感！ 奇幻絕美如仙境 「加羅湖」宛如仙女散落的珍珠
0650柵欄-0803護管所-0821巨木登山口-1115加羅湖-1212加羅山-1410登山口-1549柵欄
加羅湖位在宜蘭大同鄉太平山附近的深山中，有仙女散落的珍珠之稱。
深山裡星羅棋布的小湖泊有將近20個，而加羅湖是其中最大的一個。早上從柵欄出發，車可以停在附近，要先踢完4.3K的四季林道後抵達舊護管所。
再過加納富溪後來到巨木登山口，入口的加羅神木是一棵高齡約2500歲的紅檜，再高大的人都顯得渺小！
清晨的雲霧變化萬千，能夠在這裡住上一晚宛如仙境，不過我們選擇當日來回。
加羅湖終年有水，水裡面有好大的蝌蚪，數量很多，生機盎然。
群山環繞，像是走進了一個秘密花園。
前段的林道約4K，到加羅神木之後就是非常虐腿的陡上，經過千辛萬苦，來到了平緩的路段。
但考驗還沒結束，到稜線後鑽芒草找路，沿途的沼澤泥濘卻也是惱人的過程，堪比天堂路。
走了四個多小時，能夠親眼見到池塘生春草，絕美如幻境，著實令人感動不已！
爬完加羅湖之後順道一走加羅山吧！從步道其中一條岔路上行，大約20多分鐘就能登頂，回望加羅湖，雲霧繚繞，充滿神秘感哪！
下山後到宜蘭九千代餐廳大快朵頤一番，消除一天的疲憊！全程：15K時間：9.5小時難度：⭐⭐⭐⭐109.7.21
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言