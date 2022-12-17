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充滿神秘感！ 奇幻絕美如仙境 「加羅湖」宛如仙女散落的珍珠

健行筆記／ 健行筆記♫♪⭐錦毛鼠♬~

加羅湖~仙女散落的珍珠 奇幻絕美恍如仙境

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加羅湖位在宜蘭大同鄉太平山附近的深山中，有仙女散落的珍珠之稱。

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深山裡星羅棋布的小湖泊有將近20個，而加羅湖是其中最大的一個。早上從柵欄出發，車可以停在附近，要先踢完4.3K的四季林道後抵達舊護管所。

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再過加納富溪後來到巨木登山口，入口的加羅神木是一棵高齡約2500歲的紅檜，再高大的人都顯得渺小！

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清晨的雲霧變化萬千，能夠在這裡住上一晚宛如仙境，不過我們選擇當日來回。

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加羅湖終年有水，水裡面有好大的蝌蚪，數量很多，生機盎然。

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群山環繞，像是走進了一個秘密花園。

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前段的林道約4K，到加羅神木之後就是非常虐腿的陡上，經過千辛萬苦，來到了平緩的路段。

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但考驗還沒結束，到稜線後鑽芒草找路，沿途的沼澤泥濘卻也是惱人的過程，堪比天堂路。

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走了四個多小時，能夠親眼見到池塘生春草，絕美如幻境，著實令人感動不已！

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爬完加羅湖之後順道一走加羅山吧！從步道其中一條岔路上行，大約20多分鐘就能登頂，回望加羅湖，雲霧繚繞，充滿神秘感哪！

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下山後到宜蘭九千代餐廳大快朵頤一番，消除一天的疲憊！全程：15K時間：9.5小時難度：⭐⭐⭐⭐109.7.21

登山 神木 步道

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