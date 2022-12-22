盡在不言中！大窩山的不可思議 超難忘經驗巧遇奇石巨岩

像路不像路 ，不是路又是路， 到底是不是路啊 盡在不言中 大窩山的不可思議 & 超難忘的經驗 2022 D1204 大窩山 南庄線

共 16.36 公里 / 17 小時高度上升 1542 公尺 / 高度下降 1647 公尺 / 最高海拔 1643 公尺

山友說 你們不是也很常摸黑是啊 ! 可是沒摸這黑啊 !突破盲腸，塚呂馬布山來回 16 小時， 已不算甚麼成就一段不可思議的經驗

伯優農場 ➡ 石壁山 ➡ 1371 峰➡大窩山➡大窩山南鞍➡石壁吊橋➡ 伯優農場

第一次覺得爬山背單眼， 不只是負擔， 甚至是累贅，感謝同伴幫我背印象中只有2次爬山沒用單眼拍， 第一次是多年前的屏風山借了 佑子的傻瓜相機， 這次是單眼別人幫我背， 因為連用手機拍， 都跟不上慌亂之中，ISO 2000 居然沒調回來 ，太離譜吧

更不可思議的是 ，我的背包恰巧裝了很多緊急救命裝備 ，還有一罐八寶粥， 怎麼可能啊 !!下山回家， 好幾天了， 起床時都有種恍如隔世的感覺晚上窩在暖暖的被窩裡 ，幸福感很強烈，哈哈不過被蚊子叮了滿頭包 ，太癢了 ! 睡不安穩，很想知道 ，別人是否也被蚊子咬滿臉像豆花 呢 ? 該不會只有我吧 !

2022 D1204 伯優農場 ➡ 石壁山 ➡ 1371 峰➡大窩山➡大窩山南鞍➡石壁吊橋➡ 伯優農場 大窩往鹿場 06:30 石壁部落停車 ，前方岔路取左上 走一段緩上坡的水泥產業道路 ，攀爬兩段大石壁 登 大窩山 回程走大窩山南鞍， 老師找到「古道駐在所」，也有明顯的古道隘路下山走的「腰繞古道」，路況很亂，一直遇到斷頭稜，

像路不像路 ，不是路又是路， 到底是不是路啊結論是 平安下安了 ， 謝謝老師和山友帶刀，一路披荊斬棘，辛苦了 ， 十分感謝帶刺的刺藤真的是阿雜到極點衣服都被勾破， 連洗都不想洗 ，下山直接丟掉 ，

台3線轉124線過南庄橋左轉苗21線(南庄風美道) 停車，走一段水泥產業道路經過鐵皮工寮， 菜園轉土路， 走一小段後上切溪溝

大窩山南庄線 : 石壁部落 ⇄ 大窩山伯優農場 (離苗 21 / 8 K處 約 2 k) ⇄ 大窩山 (五峰天際線 19.85 k 大窩山基點前 150 m)

松哥叨叨唸唸要爬 ，而我一直不想再來的「比大鳥」糊里糊塗，從 石壁部落 第四次登 「大窩山」 石壁部落 ，真的是山如其名 ， 處處都是 峭壁斷崖 下山一直走到碰壁 ， 而且還是斷頭稜 ， 何處是歸途啊 無意勿擾 ， 非誠勿試啊 走保線路， 之字形陡上 ，山友腳程很快我一路落後 ，心急之下， 差點滑落 ! 幸好山友與老師出手相救山徑不寬且陡到不行 ，抬頭望見 「0.5 k/全線4k」指示牌上氣不接下氣 ， 居然只走 0.5 k

不是 嘉南雲峰步道， 小百岳排名#055的石壁山 南庄石壁山， 是名符其實的石壁山，要攀爬一段很陡的石壁

抵 「田美-樂山二路017」電塔，兩端有台電水泥柱，右側是保線路

石壁山 ，海拔810公尺 ， 山字森林三角點又稱 : 大窩山西北峰 在樹林裡 ，沒有任何指標 ， 也沒看到布條，石壁山，位於苗栗縣南庄鄉東河村，海拔810公尺，山字森林三角點由石壁部落走保線路可至，三角點位於高壓電塔(田美-樂山 017)附近，四周皆雜木林，沒有展望，由此可循山徑往大窩山。

算是冷門路線 ，雜草密生 ，少人從石壁山登大窩山，路跡不清楚 ， 蕨類及雜草掩徑

反正我悶頭苦跟， 又走了 0.5 k， 來到「1 k/全線4k」指示牌 有道是 :

「小石能藏千家畫」

林中藏有不少奇石巨岩 ， 如果有時間駐足，細細欣賞 ，會有各式幻想

「4 k/全線4k」指示牌

謝謝大家等龜速的我

茂密森林鋪了一層厚厚的枯葉 ，林間悶熱而潮溼， 踩著走著，聽見嚓嚓嚓的腳步聲，「出發了」 打醒我的白日夢

順稜線而行， 雲海翻騰中的鵝公髻山

有一種與世隔絕的幽靜 ， 堪稱人煙罕至的秘境 ，

上了稜線 ，坡度比較平緩且被杉木林包圍

這條路線可走往 「鵝公髻山」 石壁農場 ➡ 石壁山 ➡大窩山➡1371 峰➡鳥嘴山➡鵝公髻山

這個巨石很特別 ， 天然的C 字型洞穴

「五峰天際線 19.85 K」有點孰悉的地方左往 八角亭-鳥嘴山 ，右往 大窩山

大窩山 抵達位於台灣苗栗縣南庄鄉東河村與新竹縣五峰鄉桃山村交界處的一座山峰， 海拔1,642公尺，屬於加里山山脈北稜線上的山峰

大窩山三等三角點 6246號 與 山字森林三角點

離開熟悉的大窩山，大尋寶開始我以為是一路下坡， 路會比較好走，「代誌絕對不是憨人你所想的那麼簡單 」真的一點都沒錯

老師說 : 回程從大窩山南鞍依1924陸測繪製的古道路線下至石壁吊橋附近的產道就一言難盡了 XDD

真的有找到 : 古道駐在所駁坎

古道駁坎 和 明顯的隘路

「叢穿 」， 尋寶大冒險 偌大的叢林裡鑽來走去 ，就算只是找到一堆駁坎 ， 破酒瓶都有種 X檔案般解謎尋寶的興奮

霧氣濃罩 ， 何處是我家 XDD

下山的路很難走 ， 好幾段是坐在地上往下滑的，有二次 ， 聽見山友被硬蜱咬 這次的經驗 : 就算是爬一天的山，救命毯 、保暖衣 、糧食 、硬蜱拔除器、 雨衣雨褲、 頭燈 、備用電池、行動電源與電線、雨傘、最好也帶著 爐頭 + 爐具對了 ! 還要去買 防蚊帳 X 的 ! 山裡的蚊子好兇啊 !

濃霧一陣一陣， 卻一點都不 詩情畫意回家的路一直在碰壁，好似鬼打牆，從這條稜走到那條稜，這一坡翻過那一坡山裡是刺藤的家，黃藤檔道 ，被劃到傷痕累累也是必須的上攀下切，沒時間思考 ，走就對了感謝山友和老師辛苦在找路 ，一路照顧 ，不斷的開路砍藤，真的是一段 超難忘的經驗。