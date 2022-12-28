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心驚膽跳！走訪軟埤坑天梯步道 原以為只是簡單行程 卻遇到「這事」嚇慘

健行筆記／ 健行筆記傑

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Google 導航東勢軟勢坑玉清宮天公廟即可到達，旁邊大型停車場有公廁可使用。

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步道入口從遊客中心右邊進去

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石來運轉石

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天梯步道入口

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這邊蠻多叉路的，叉路口跟著路標走就行了。

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牌子設在右邊，就跟著右轉。

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步道看起來像剛整修完成不久，階梯蠻新的。

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觀景台

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0915從停車場出發，10:00抵達三角點（北大茅埔山三角點位置在相片左邊）

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三角點這的視野

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繼續前行（若是跟我一樣單獨一個人要來走的話，建議到三角點後原路折返，後半段至少會遇到8隻狗。）

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剛開始看到這個以為前面路封起來了，但二旁又有畫箭頭，就繼續前行看看。（這邊遇到一隻白色的狗，一開始也是一直吠，我慢慢靠近後，牠就跑走了。）

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在抵達阿不拉觀光果園前，走著走著忽然一隻美國惡霸犬朝我衝過來要攻擊我，幸好果園女主人正在旁邊採椪柑即時制止牠，不然真的會被咬下去。女主人說，因為之前有人拿登山杖攻擊牠，所以牠看到我拿登山杖以為我要攻擊牠。（原本想說拿登山杖防身，防狗，沒想到卻變成惹怒牠的因素。）後來女主人好心的幫我把牠趕回家，我也只能慢慢的跟在後面。

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來到阿不拉觀光果園店家門口，又看到另一隻美國惡霸犬，一次二隻，我的天啊，還好另一隻比較乖都沒動靜，請老闆將第一隻對我有敵意的先關起來後，我才敢進來喝杯咖啡。女主人還很熱情的拿土豆，柿餅，椪柑招待。

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休息一下，繼續前進。

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這邊右轉回天公廟在抵達慶福街前，會先遇到二隻黑狗會一直吠（有綁繩），然後在遇到一隻黃狗(沒綁繩)，黃狗原本好像要追上來，剛好他的主人在門口跟人聊天，才順利通過，回到停車場路上還會遇到二隻狗（沒綁繩）。

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11:35回到停車場，原本以為只是簡單的健行步道，卻被這些狗搞得心驚膽跳的。

步道 登山 美國

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