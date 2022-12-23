失落的秘境！和平區「巨人之手‧山蘇森林」，初到乍然震撼，走進最原始山蘇林
早上走訪了和平區雙崎部落，下午繼續往桃山部落挺進，經過雪山坑橋。
從『桃山部落』雪山坑產業道路彎進。
『巨人之手』就位於有點顛簸的產業道路盡頭。
乍看真感到震撼。在荒煙蔓草中的巨人仰面倒臥，雙眼直瞪天空，身體沉沒土中，高舉的雙手似在做垂死的掙扎，亦在做無言的抗議，有種悲愴的感覺。栩栩如生的表情動作，分明的肌肉線條，堪稱藝術之作。
再走回前往山蘇森林前的岔路
這裡是泰雅族人的傳統獵場，也是目前在台灣所能尋得最大也最原始的山蘇林。
午後穿透樹梢的陽光，照亮陰暗潮濕的森林，清幽漂亮的森林曾是電影「賽德克巴萊」的拍攝場景。
滿山遍野的巨大山蘇，一叢叢高低錯落在陰涼潮濕的森林裡。
每每抬頭仰望樹葉茂密有如迸發的綠色煙火，令人讚嘆這麼美好的景色。
森林裡還有潺潺溪流經過。且坐在林中靜聽潺潺的溪水聲，讓清涼的溪水在腳下緩緩流過，感受生命的靜美。
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