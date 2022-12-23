快訊

獨／防疫險以來最大規模人事異動 富邦產六高管將異動

台積電德國廠最快2024年動工？公司今回應

獨／劉世芳女特助違規被開單 事後竟要求女警寫報告

失落的秘境！和平區「巨人之手‧山蘇森林」，初到乍然震撼，走進最原始山蘇林

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

早上走訪了和平區雙崎部落，下午繼續往桃山部落挺進，經過雪山坑橋。

2c293ca43e2b1f9df4a2468a818acdb5.jpg

4f5ef06a120ee8ce9fc1e0f05f211ff6.jpg

f1ec2dc702bd442cdb022038df5afe86.jpg

從『桃山部落』雪山坑產業道路彎進。

76a77452271b12fb73c4b0c2e830a24e.jpg

22d79426684ecf9906e29dfae3fde8ad.jpg

3baa0053ce16c2a696bd5639a78ffafd.jpg

『巨人之手』就位於有點顛簸的產業道路盡頭。

5ff021fb51ded51f8ee65c3f0913bc5e.jpg

7f9e1fdc92b83614745ea72687714574.jpg

4b93ac628ff5e3442b82d367fd1ddd2e.jpg

9f4dfb7e8c9636f58cbd7e542943bb67.jpg

159e40d9d3a6dace00a2bb93a87a9d20.jpg

乍看真感到震撼。在荒煙蔓草中的巨人仰面倒臥，雙眼直瞪天空，身體沉沒土中，高舉的雙手似在做垂死的掙扎，亦在做無言的抗議，有種悲愴的感覺。栩栩如生的表情動作，分明的肌肉線條，堪稱藝術之作。

6bce6086c3b276bd40818b68e229b6a4.jpg

4b090874aa7b247362231c73ec5f65ef.jpg

d32e0a2406bb644106e948152951640b.jpg

6f3fb81ea533bc75644925ffd168b147.jpg

85d933dd84767d37039df14b88ffdda3.jpg

再走回前往山蘇森林前的岔路

493847ad6b7f7b6147c11f927b082c09.jpg

93f1665ff92ab3a7bd1bb745b5d4bb22.jpg

這裡是泰雅族人的傳統獵場，也是目前在台灣所能尋得最大也最原始的山蘇林。

ce3034cbe57bbf4417c246983e3f69fc.jpg

68ebd84558411c03f98cb8d7b206164b.jpg

309dd1aa304df123a677e3537472f12c.jpg

742dcbc5f6386edf517a1fcdecad81f6.jpg

36400278f423e4cfde6f658c87322a3a.jpg

午後穿透樹梢的陽光，照亮陰暗潮濕的森林，清幽漂亮的森林曾是電影「賽德克巴萊」的拍攝場景。

b61b0759147017776b47c57b618b54d0.jpg

a5057cc2b7c647d44338f040040f31a0.jpg

be26a1b9e2ca8ac8c165e93e52935b34.jpg

a89cca91e41059a20b8fc0616adb1b7e.jpg

8f5d57c43172ed908fff987facff681e.jpg

滿山遍野的巨大山蘇，一叢叢高低錯落在陰涼潮濕的森林裡。

c79de15037dd6a305ee063f4b550c6b3.jpg

097a35fa8c99c57e3c90d1013ef1d429.jpg

439a073a6a0c19498d69cacd5cd14ba4.jpg

每每抬頭仰望樹葉茂密有如迸發的綠色煙火，令人讚嘆這麼美好的景色。

3c6047d50bf6a8a0364c96aab3621afa.jpg

185ebd3af5253a6022ac9c6dc8ce8e1c.jpg

8b06f41c7284b06ae6e18963eefa9f9d.jpg

7f778a8dede63897bcecb51563d3ac89.jpg

9a5cbe8b849990b5f63bf8b04873e355.jpg

森林裡還有潺潺溪流經過。且坐在林中靜聽潺潺的溪水聲，讓清涼的溪水在腳下緩緩流過，感受生命的靜美。

9a3387a5341184ca4a83d472fde2c41a.jpg

860bb47f9e9ccc4652ed4092d421d1f0.jpg

e84f5eb4cb1ebb0a3a9202de09169f3e.jpg

f9d002253687c66d45dcfdf63c8c86cd.jpg

56aa43d3dd899f3ace3551e78b4d54cf.jpg

相關新聞

失落的秘境！和平區「巨人之手‧山蘇森林」，初到乍然震撼，走進最原始山蘇林

早上走訪了和平區雙崎部落，下午繼續往桃山部落挺進，經過雪山坑橋。 從『桃山部落』雪山坑產業道路彎進。 『巨人之手』就位於有點顛簸的產業道路盡頭。 乍看

盡在不言中！大窩山的不可思議 超難忘經驗巧遇奇石巨岩

像路不像路 ，不是路又是路， 到底是不是路啊 盡在不言中 大窩山的不可思議 & 超難忘的經驗 2022 D1204 大窩山 南庄線 共 16.36 公里 / 17 小時高度上升 154

前進上帝的部落！新竹「司馬庫斯神木群步道」連走司立富瀑布，美景名不虛傳

今日行程：竹60縣道＞司馬庫斯產業道路＞司馬庫斯神木群步道入口＞桂竹林＞司立富瀑布＞碎石坡＞楓香亭＞神木群O型＞Ya Ya神木＞折返司馬庫斯神木群步道，海拔約1500公尺，長約5公里，位於新竹縣尖石鄉

解鎖人生成就！「雪山西稜」重裝上圈谷，幸運於北稜角前遇見「可愛山獸」

日期：2022/11/11-11/14 【前言】雪山西稜，我在雪山山脈系列的最後一個縱走路線，前幾次在雪山北峰、雪山主峰甚至在加里山各種方向遙望那壯闊的草坡與稜線，就深深被吸引，這次終於實實在在的用

山的美麗與哀愁！蓊鬱蒼翠的「南橫三星」，壯麗山景不虛此行

解鎖南橫三星岳界有句名言「山永遠都在」，但路不一定都通。南橫公路自從2009年受到「莫拉克颱風」帶來的豪雨重創而封閉之後，其間經過13年的修復，終於在今年5月1日正式開放通車。隨著南橫的開放，在這條公

郊山之王！ 黃金十稜之首「雷霆峰」 考驗攀登技術、對身材嬌小者不夠友好

雷霆峰又稱基隆山東峰，是黃金十稜之首，黃金一稜，號稱是只有資深的登山客才知道的真正的郊山之王，今天就來詳細介紹一下雷霆峰吧！ 要前往雷霆峰山頂主要有兩種方式，一是從濂洞國小旁的登山口起登，二是走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。