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解鎖人生成就！「雪山西稜」重裝上圈谷，幸運於北稜角前遇見「可愛山獸」

健行筆記／ 健行筆記MikeYeh

日期：2022/11/11-11/14

【前言】雪山西稜，我在雪山山脈系列的最後一個縱走路線，前幾次在雪山北峰、雪山主峰甚至在加里山各種方向遙望那壯闊的草坡與稜線，就深深被吸引，這次終於實實在在的用心走過，不過沒想到第一天重裝上雪主到火石上營地，確實還滿累人的

【行程時間】Day0 雪山登山口-七卡山莊 Day1，GPX：

【雪山西稜】D1 七卡山莊-雪山主峰-火石山下營地 - 健行筆記 (biji.co) 0500 七卡山莊0550 哭坡看日出(休35分0850 369山莊1125 雪山主峰1250 雪山主峰續行1330 翠池山屋1505 博可爾草原1620 火石山下營地

【水源】1.七卡山莊、369山莊、雪山黑森林、翠池營地都有水2.火石山下營地水源要往隔天路線推一點路上才有山壁水源

【圖文記錄與心得】

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日出前的光芒，身為日出控的我，離開前一晚D0住宿點七卡山莊後，一路往上衝到哭坡準備欣賞日出

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睽違已久的日出，太陽從南湖與中央尖之間的方向升起

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拂曉的日出橘，染上後方志佳陽大山與哭坡

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前往雪山東峰路上，北一北二，奇萊連峰

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於雪山東峰遠眺369山莊、雪山主峰與聖稜線

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武陵四秀

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三六九山莊視角

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肩上的沉重，是甜蜜的負擔

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進雪山黑森林前的這片草坡，不管怎麼拍都很美

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雪山黑森林

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繼上次志佳陽上雪山後，再次造訪雪山圈谷

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雪山主峰前的魔王碎石坡

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二刷雪山主峰，每想到我可以重裝兩次上雪主，也算是解鎖人生另一項成就

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長鬃山羊、北稜角與翠池岔路

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長鬃山羊、伊澤山與大壩尖山

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雪劍與雪西線

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雪北聖稜線

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雪山圈谷

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從北稜角與雪西岔路下碎石坡後回望岔路

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過碎石坡後回望，有點像玉北回玉主的碎石坡

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翠池，下次再來看夕陽映射在岩壁上形成的赤壁

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過翠池後進森林，往博可爾草原

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乾枯的下翠池

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穿梭過各種箭竹

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博可爾草原，稍微緩解面對雪西未知領域的緊張感

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往火石山

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在石瀑、箭竹與倒木中穿梭

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已經可以看到遠方大劍山、佳陽山

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火石山下營地，營位較破碎約可容納3人帳*4

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紮好營後，前往取水路上展望，用夕陽大劍、佳陽山，結束今日充實的行程

【Day1總結】人生之一的目標—重裝上圈谷在今日完成了，加上往火石山下營地路途遙遠上上下下，確實還滿累人的不過有哭坡上雪山東峰後一路上的大景陪伴，覺得累時抬頭看向遠方，也就沒那麼累了今日休息後，隔天前往火石山看日出後，前往頭鷹山、紮在開闊的奇峻山營地看日落！更多圖文分享歡迎至我的Instagram~

登山

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