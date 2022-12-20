解鎖人生成就！「雪山西稜」重裝上圈谷，幸運於北稜角前遇見「可愛山獸」

日期：2022/11/11-11/14

【前言】雪山西稜，我在雪山山脈系列的最後一個縱走路線，前幾次在雪山北峰、雪山主峰甚至在加里山各種方向遙望那壯闊的草坡與稜線，就深深被吸引，這次終於實實在在的用心走過，不過沒想到第一天重裝上雪主到火石上營地，確實還滿累人的

【行程時間】Day0 雪山登山口-七卡山莊 Day1，GPX：

【雪山西稜】D1 七卡山莊-雪山主峰-火石山下營地 - 健行筆記 (biji.co) 0500 七卡山莊0550 哭坡看日出(休35分0850 369山莊1125 雪山主峰1250 雪山主峰續行1330 翠池山屋1505 博可爾草原1620 火石山下營地

【水源】1.七卡山莊、369山莊、雪山黑森林、翠池營地都有水2.火石山下營地水源要往隔天路線推一點路上才有山壁水源

【圖文記錄與心得】

日出前的光芒，身為日出控的我，離開前一晚D0住宿點七卡山莊後，一路往上衝到哭坡準備欣賞日出

睽違已久的日出，太陽從南湖與中央尖之間的方向升起

拂曉的日出橘，染上後方志佳陽大山與哭坡

前往雪山東峰路上，北一北二，奇萊連峰

於雪山東峰遠眺369山莊、雪山主峰與聖稜線

武陵四秀

三六九山莊視角

肩上的沉重，是甜蜜的負擔

進雪山黑森林前的這片草坡，不管怎麼拍都很美

雪山黑森林

繼上次志佳陽上雪山後，再次造訪雪山圈谷

雪山主峰前的魔王碎石坡

二刷雪山主峰，每想到我可以重裝兩次上雪主，也算是解鎖人生另一項成就

長鬃山羊、北稜角與翠池岔路

長鬃山羊、伊澤山與大壩尖山

雪劍與雪西線

雪北聖稜線

雪山圈谷

從北稜角與雪西岔路下碎石坡後回望岔路

過碎石坡後回望，有點像玉北回玉主的碎石坡

翠池，下次再來看夕陽映射在岩壁上形成的赤壁

過翠池後進森林，往博可爾草原

乾枯的下翠池

穿梭過各種箭竹

博可爾草原，稍微緩解面對雪西未知領域的緊張感

往火石山

在石瀑、箭竹與倒木中穿梭

已經可以看到遠方大劍山、佳陽山

火石山下營地，營位較破碎約可容納3人帳*4

紮好營後，前往取水路上展望，用夕陽大劍、佳陽山，結束今日充實的行程

【Day1總結】人生之一的目標—重裝上圈谷在今日完成了，加上往火石山下營地路途遙遠上上下下，確實還滿累人的不過有哭坡上雪山東峰後一路上的大景陪伴，覺得累時抬頭看向遠方，也就沒那麼累了今日休息後，隔天前往火石山看日出後，前往頭鷹山、紮在開闊的奇峻山營地看日落！更多圖文分享歡迎至我的Instagram~