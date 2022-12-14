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「大橫屏山」水長流線雖然冷門，但展望處見九九峰層層稜脊讓人印象深刻！

健行筆記／ 健行筆記章魚便當

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登走時程

 06:18 臺中出發，谷哥導航設定國姓鄉的「碧山農場」。08:10 前往登山口的產業道路上停駒下馬，整裝後要靠兩腳踢到登山口去。08:37 抵「大橫屏山」登山口。09:12 第一處展望點，可見中央山脈方向連綿不絕的群峰。09:15 至南線與水長流線的交會處，上稜線。09:18 接著來到第二處展望點，看看壯麗的「九九峰」。

09:21 抵第三處的展望點，於此已可看到前方的「大橫屏山」的山頭。09:43 登頂大橫屏山，休息喝水吃麵包。只是山頂上竟無手機訊號，怪！10:00 啟程下山，一路搞手機也耗了不少時間 @@~10:34 回到南線岔路口。11:11 出登山口。11:33 踢完產業道路，見到無恙的藍色解憂號，稍做休息與整理後上馬回家。13:20 回到臺中。

 簡單記錄 想要造訪這座小百岳-大橫屏山，其實在心裡已經醞釀很久了，但朋友圈裡的葛格們每次都不動如山，心想這樣一直等下去也不是辦法。擇日不如撞期，看了看氣象預報，決定趁著今天的好天氣來獨自完成這個發想。雖然五點多就起床，但東摸西摸，摸到六點多才出門。「大橫屏山」位於南投縣國姓鄉，理應開車前往較佳，然在許多影片與網誌的介紹中指出，前往登山口的產業道路極為狹窄，不好會車，因此決定還是派出已經很久沒出遠門的藍色解憂號前往。

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來到國姓市區後，照例先到加油站解放一下。離開加油站後，經全家的水長流門市，入內拿了兩塊麵包、一瓶寶礦力及一支能量果凍，隨即依導航（設定碧山農場）前往登山口。進入產業道路後，幾乎就是僅有一車的寬度，雖然我騎歐豆麥看似方便不少，但不平的路面騎起來很抖麻，下坡路段上的落葉更是要小心，壓到車會滑；加上沿路有幾戶荒野人家養的狗不只狂吠，更會追車，搞得我也是騎得心驚膽顫，跟著導航還一度還騎錯路，還好事前有做功課，覺得不對勁時馬上調頭……。

由於產業道路兩側均看到不少的落石，在騎到無法再騎的道路盡頭，回頭找了一處覺得看起來算是安全的地方停駒下馬，速速整裝後出發。看起來我應該是今天第一個要上山的人，就讓我來先幫大家清理路途上的蜘蛛絲惹 @@~

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於前往登山口的路途上就可以看到「大橫屏山」，此時的月亮正好位於山頂上方，妙啊！

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就是因為這一小段壞掉的產業道路，讓人得再踢個二十多分鐘後才能抵達登山口。

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不太懂這塊告示牌，看它往回指的方向，邊坡似有一條山徑可走，但路況看起來有些荒涼，應該也是一超冷門路線吧?！

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人煙罕至的景象 @@~

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08:37 來到登山口，把鞋帶重綁後，起登！

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大橫屏山步道的特色就是有會扎人的「黃滕」！還好近來有善心的山友已幫大家清除掉大部分的黃藤，不過還是有一些會長在山徑旁，行走的時後還是要小心，別被扎到 @@~

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有幾處需拉繩，雖然難度不高，但因路徑多為土砂及落葉，易滑，建議避開雨後行走。

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雖然這一路往上的路程幾乎都走在林蔭下，但卻沒什麼風，走著走著也開始流汗了，有了上一次五竂尖山的經驗，覺得有必要先來補充一下電解質。

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這不知道是什麼植物的花？看起來小而美啊！

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又是攀繩路段，還好不長，大概就50公尺。

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其實上坡不難，反倒是下坡要留意落葉，超滑 ><"

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來到第一個展望處，群山綿延，雖認不出是哪些山頭，但光看群峰所串起的稜線，就覺得此行很超值了！

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09:15 來到鹿塭南線和水長流線的岔路口。往左可前往大橫屏山南峰，不過今天哥沒那個膽，因為南線比較少人走，路線也比較長，沒做功課，就不用肖想了。取右，往三角點挺進！

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接下來會先走在稜徑上，之後再腰繞下切後往上到大橫屏山頂。

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稜徑上有一缺口可看景，對照地圖，這應該是九九峰。看到這景，有點震驚耶！因為以前走國道六號時只見到九九峰的另一面，沒想到它的背面竟如此特別！

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走沒幾分鐘，又看到另一處較為開闊的展望點，似乎可俯瞰彰化與大台中地區耶。

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往右前方看去，尖尖的那座即是「大橫屏山」，所以接下來會有一段下切路段，先至鞍部後再往上攻。

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在這處展望點可以聽到轟隆隆的摩托車聲，哇考~這不就是剛騎來的136市道嗎?

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下切後，接著就是最後一段的登頂陡上。

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09:43 平安順利登頂。在此小休，吃個麵包補充體力。

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我應該是今天第一個上來的人了，因為一路上都沒見到下山的人，抵達時山頂亦空空如也 @@~

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待要下山時，終於看到有另一組三人的隊伍登頂。

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10:00 啟程下山去！不過這一路光搞手機就花了好多時間 @@~

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10:34 來到與大橫屏山南線的岔路口，取左，往水長流線登山口挺進。

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11:11 出登山口。繼續踢產業道路出去~

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11:33 回到噗噗停車處，還好沒有落石掉下來，我的藍色解憂號頭好壯壯的在原地等著。由於整身濕答答，在原地稍作休息，擦擦頭汗後才上馬回家。

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大約在13:20 回到台中。看一下今天的里程，出發前是3,581K，現在是3,692K，來回騎了111K，還不致於太累。

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