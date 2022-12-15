勇闖林口虎山神木群！郊山步道竟成大冒險，不可小看之頂福巖森林步道

今日行程：文化北路二段施工地臨時道路＞頂福巖後方登山口＞茶園＞虎山＞8字型交叉點＞泉園＞超然亭＞金燦坑＞中清壩（滑行橋）＞雙溪口＞樂山亭＞檳榔林＞8字型交叉點＞神木群＞東倒西歪橋＞頂福巖頂福巖森林步道，海拔約200至250公尺，位於新北市林口區，又稱林口森林步道，全長約4.5公里。

最初是一位當地吳泉老先生在此開墾，種植榕樹等植物，爾後再由林口登山健行協會闢建交錯的原始森林步道路線，並在此發現林口神木群而廣為流傳，一路上走在熱帶森林之中，不時有芒花相伴，其他景點包括茶園、虎山、吳家古厝等，而林口溪上游流貫其中，建有各式精美的橋樑，另有雪花步道可體驗行走在桐花紛飛的森林步道。

然而步道網絡不但多，且相當複雜，更有許多地圖上未載明的岔路山徑，實則具有相當的挑戰性虎山，海拔250公尺，位於林口區，因山形近似臥虎而得名，以山麓的神木群著稱今天就由林口頂福巖後方的登山口起登，預計走8字型路線，因文化路二段附近大面積在施工，需由工地闢建的臨時道路前往，林口森林步道路線相當複雜，雖沿途多有指標及地圖告示，但還是強烈建議下載離線地圖以備不時之需

頂福巖步道離林口市區並不遠，但卻很不熱門

廟前風景蠻不錯的

登山口就位於寺廟後方

地圖路線五花潦亂，錯綜複雜，大致上呈現一個8字型，出發前一定要把各點順序記一下，才不會多繞路甚至迷路

第一個到達的是茶園，但很稀疏

不斷爬升，很快就爬上虎山，海拔約250公尺，因山形近似臥虎而得名，山上樹高草多沒什麼展望，但有一些芒花可以看

步道以原始泥土樹根路以及木棧道為主，十分具有野趣

來到第一個叉路（神木岔），右邊往神木群，先取左往泉園

緊接而來的就是第二個岔路，請注意！這裡是8字型的交叉點，右往檳榔林，是回程會走的路線，我們依舊取左往泉園

標示牌超級複雜。所以來這裏事前的功課相當重要

到達泉園，是從前吳泉老先生辛苦開墾的一片山中秘境，為了紀念他而取名泉園，有一座樂水亭與美麗的步步高升橋

環境相當幽靜優美，真是個山中隱園

過橋後續前行，走往吳家古厝

抵達吳家古厝，旁邊有一座超然亭，視野尚可，可遠眺林口市區

接著按指標前往中清壩，剛剛似乎有經過蜜蜂湖，但完全沒印象

優美的竹林段

出現了一個地圖上沒有的叉路，上面似乎有一間工寮，上去看看

來到一塊平坦處，視野很好，可以清楚望見觀音山及陽明山，但還在施工中，不知道未來會是什麼樣

返回繼續走向中清壩

到達中清壩，建有滑水橋，底下是林口溪的上游

順著步道繼續走，景點實在太多，出發前看得地圖已經忘記接下來到底要去哪。。。

約2K處，來到樂‘’山‘’亭，泉園的叫樂‘’水‘’亭，很容易讓人錯亂啊，這裡的地名似乎是金燦坑

走出森林，到達一處河谷，河床具攔砂設計，邊坡是卵石所疊成，這裡應該就是所謂雙溪口了，唯不見第二條溪

繼續前進，看著手中的離線地圖，是在正確的路徑上，但感覺已經走了好一段時間，人卻還在森林之中的，頓時心裡想，這條步道到底多長啊（事前沒注意步道長度長達約4.5K）

來到叉路左上往雪花步道，取右行，往宛峰橋方向走

什麼，竟然走了3.1K！？網路不是寫散步行程嗎？（笑）

欸不是，怎麼又來到河谷？似曾相似啊，卻不見宛峰大橋，心想該不會走錯叉路了？

正當猶豫的時候，虧我好眼力，突然發現遠方有一座小鐵橋，就是剛剛雙溪口的鐵橋，才想通原來這裡是河谷的下游，我並沒有鬼打牆走錯，路線是正確的

此段步道末端接上產業道路

指標真是龐雜，可見路線變化性非常高

原來到了檳榔園，代表快要回到8字型路線的交叉點了

檳榔園旁就是典雅的宛峰大橋，但其實並不大

宛峰橋過去可以回頂福巖，但我們還沒去期待已久的神木群，所以要從旁邊的雙里橋回去8字型叉路口

回到神木岔，繼續往神木群前進

果不其然，沒多久，高聳巨大的神木群就出現在視線之中

終於親眼目睹林口虎山神木群，位於虎山山麓，因山形近似臥虎而得名，非常美麗又壯觀，最早是由林口健行隊所發現，樹齡都具有數百年歷史，樹種以樟樹及楠木為主

完全沒想過離市區這麼近的地方就有巨木步道，太令人震驚了，台灣真的是寶島啊

古木參天，實在是太精彩了

回程算是走在虎山的山腰路，看到指標是寫往‘’東倒西歪橋‘’（別懷疑，我也不知道是什麼，當時的我害怕極了）

途經人為鑿開的石門

到達東倒西歪橋，但它沒有東倒西歪啊，真的完全不懂

森林步道的植物真的很漂亮，空氣也很好

4.2K，已經逼近馬那邦山來回的路程了..而且加上到處看到處走，實際上可能已經走了5公里以上，水記得要帶足，最好也帶一些食物

最後回到頂福巖，完成8字型森林步道路程，這裡的情形完全與網路上資料差很多..絕對不是什麼很輕鬆的路線（可能步道支線越來越多），除了一路的樹根路本來就略滑外，許多地方還有拉繩輔助，叉路超多，地名景點讓人錯亂，又要下切河谷，指標也不是看得很懂，還是建議下載離線地圖以確認自己的位置，若再走完雪花步道，至少要再多1公里的路程，而且可能路徑就又更複雜了，那麼今天的叢林探險之旅就到這裡。