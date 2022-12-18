郊山之王！ 黃金十稜之首「雷霆峰」 考驗攀登技術、對身材嬌小者不夠友好

雷霆峰又稱基隆山東峰，是黃金十稜之首，黃金一稜，號稱是只有資深的登山客才知道的真正的郊山之王，今天就來詳細介紹一下雷霆峰吧！

要前往雷霆峰山頂主要有兩種方式，一是從濂洞國小旁的登山口起登，二是走基隆山主峰步道接黃金一稜稜線過去（此種路線建議原路折返！），今天要介紹的是我們走的路線：「濂洞國小為起登點，基隆山主峰步道登山口為終點」⚠️此路線並非老少皆宜，且考驗攀登者自身的技術，因此在出發前務必做好評估與準備

《濂洞國小登山口》，登山口位於馬路邊，十分隱密，（GPS軌跡會放在文章最後）

一開始都在樹林中行走，沿途都只有一條路，且路徑也清楚，行走時注意一下布條便不會有太大的問題

步行約20分鐘後，就會抵達第一個近90°的山壁

從山壁上去後展望就會開始好了，天氣好的時候去非常漂亮！

從濂洞國小開始一路上到雷霆峰，全程都是十分考驗自身攀岩技術的路段

有些路段對身材嬌小者也很不友好?腿不夠長會夠不到踩點

個人覺得這段是最刺激的部分，因為爬到山壁上時，人跟地面是幾乎接近90°的

半山腰處的一個休息點，有個小空間可供3-4人稍作停留，也有大岩石可以爬上去拍照（如上圖）不過岩石的後面就是懸崖，爬上去時務必要注意安全

登頂?山頂上無基石，也沒有牌子，不過...

上個月我跟山友去二刷時我做了一個牌子帶上去！！！資源有限，做的不太好~?近期有去爬雷霆峰登頂時歡迎跟牌子拍照在IG@我或是直接私訊給我跟我分享~~~?（IG：alicexhiker ）

這是在連接基隆山主峰與東峰的稜線上~雖然一樣有拉繩，不過與濂洞國小到雷霆峰路段相比，簡單很多~~~山頂上一共有三條路線，一條是爬上去的，一條是往基隆山主峰的，還有一條是往勇士岩的，不過在地人跟我們說，前往勇士岩的路段繩索大多都已斷裂，路也十分陡峭，還雜草叢生，因此第一次去時沒找到往勇士岩的路，第二次因為天氣不好我們決定不前往，敬請期待我們三刷時的照片（目前計畫三刷的目標是勇士岩~）

抵達基隆山主峰

基隆山主峰步道登山口~

雖然雷霆峰真的很漂亮，玩法也很多種，可是，祂絕對不是一條可以“開玩笑”的山，如果沒有一定的本事，千萬千萬不要輕易去挑戰祂，願所有山友都能快樂上山平安下山?️GPS軌跡路線（濂洞國小至九份老街）：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1104516更多精彩內容?IG：alicexhiker 我是Alice ，我們下一座山上見~?️?