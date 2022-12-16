帶膽上天堂階梯！ 連爬3座近垂直山峰「孝子山、慈母峰、普陀山」 登頂環景實在壯觀

連爬三座近乎垂直的獨立山峰，路線不算長、刺激有挑戰、登頂環景壯觀，有別於以往的山路健行經驗，趁還有膽量的時候趕快來收集。

日期：2022.11.28 標高：孝子山 360公尺、慈母峰 410公尺、普陀山 450公尺里程：4公里(不含前面平溪散步3公里) 時數：約3小時(含拍照休息)路線：上下來回連走(孝子山→慈母峰→普陀山)14:10 平溪瀑布→14:20 步道前停車場→14:30 三山交叉口→15:00 孝子山→15:30 慈母峰→16:10 普陀山→17:00 折返平溪街上停車處

平溪來過幾回，這回專程慕名來爬險峻奇特的孝子山，老爺說大家都是連旁邊的慈母峰和普陀山一起爬，一起就一起，誰怕誰啊。中午驅車來到平溪先找間小麵店填飽肚子，11月底了太陽還火辣辣的像夏天，二人先散步把平溪幾個指標景點繞繞走走才由106縣道旁的平溪瀑布起爬。

1941年設立的最老郵筒

觀音岩八仙洞

觀音巖寺公園

觀音巖吊橋

圖書館前天燈

觀音巖前的風景

平溪車站

平溪瀑布有人在練功啊

如果直接來爬山的，可以車開進去步道口前空地，可以停好幾輛車也有間流動廁所。我們則是從106縣道旁的平溪瀑布起登，從這裡走到步道前空地也只有500公尺的小小上行，差距不大。

緩階向上

不一會兒就來到三座山峰的交會處，我們由最矮的孝子山開始先上再下折回這裡，再爬次高的慈母峰再下折回這裡(但其實不用，不走原路可以下切到半途後接普陀山)，再爬最高的普陀山。上上下下路線都不長，不會花太多時間。

以下三張圖都不是往孝子山的路，但看起來實在很像啊，而且前面還有黃牌警示語和地面木椿標示，但實則這條路會領人走到一個可以看到孝子山的平台而已。

地方也就那麼丁點兒大，很快就找到上孝子山之處，孝子山是三座中最險峻最陡峭的，光秃秃的一顆大岩石，硬生生地釘出路徑架上天梯，梯間懸空感覺很恐怖，但其實還好，我覺得只要在天氣好的時候輕裝來爬，抓穩踩穩一步步前進，並沒有什麼可怕的，連下山我都可以正面面對而下。

從普陀山回看孝子山的階梯

孝子山

硬生生架出的天梯

站在尖尖的孝子山頂環顧四周的景色。

山頂的空間不大，雖然是平日下午，也是陸續都有人來爬，登山禮儀要互相禮讓，相對於假日我們已經有很充裕的時間和空間在山頂欣賞了，所以拍完照後就下山繼續挑戰第二高的慈母峰。有一就有二，最難最陡的挑戰成功後，對後二座就信心大增。慈母峰前段路徑在林間，中段竄出樹梢回看孝子峰很是壯觀，末段循岩階而上即可攻頂。

慈母峰頂

身後是最高的普陀山

從普陀山回望慈母峰的路徑，相對平緩許多，如果要續往普陀山可以在山頂循我圖中紅線標示而下，就可以在半途轉接普陀山路徑，無須再度折返原點重登。

即使像我們一樣不知道有那條”紅線”路徑也無妨，因為里程都不長，很快下了慈母峰後再轉攻普陀山，這三座山中，孝子山全程幾乎都是垂直路線，次高的慈母峰從岩間拔高、經林間緩昇、由樹梢而出，最高的普陀山則是循山腰盤旋一小段後一路陡上。看似都是險中拔高的攀登但又各不相同，特有意思。

我們循原路折回重登

前段是行山腰盤旋而上

登高可看孝子山

由普陀山頂俯瞰平溪。

最後總複習一下三座山的驚險刺激樣。

孝子山

慈母峰

普陀山

整體而言，我非常喜歡這次健行，與我以往的山路經驗大不相同，看起來恐怖但其實很可以，而且每座山都直上直下沒有太多舖陳，三座來回折返走完也才4公里而已，這應該是我近期走過較輕鬆又很有挑戰的山群，只要你夠膽絕對沒問題啦。更多爬山記錄歡迎到我的網誌：水藍色天空 (http://www.jessiekuo.com)