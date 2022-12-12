寂靜森林在這！視野遠眺、展望絕佳的泰山「尖凍山」

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健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：辭修公園＞尖凍山登山口＞尖凍山＞原路折返尖凍山，海拔153公尺，位於新北市泰山區，又稱山腳頂山，位在泰山高中與辭修公園後方，因山勢陡峭而得名，沿途林蔭遮日，林相原始，幽靜怡人，高點柯眺望觀音山、占山、牛港稜山、七星山、大屯山等，以及市區景緻，途中有叉路可通往瓊仔湖山，與瓊仔湖登山步道、義學坑步道、崎頭步道串聯成泰山知名的步道網絡今天就由辭修公園出發，沿著辭修路上行即可到達

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尖凍山登山口位在泰山辭修公園內

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辭修公園入口就是壯闊的大階梯，一層又一層，尖凍山登山口則必須走到最上層（表演廣場）

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公園腹地相當大，階梯兩側都有支線木棧道可以散步，森林鬱鬱，令人相當心曠神怡

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到達最上層的表演廣場後，往左走一小段就是登山口

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路徑是原始的泥土路與木棧道，石階交錯，算蠻熱門的，一路上都有遇到山友

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沿途略有展望，能望見市區景緻

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遇叉路，取右行（有護欄的）

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爬的越高，已經可以清楚看見林口台地，高樓就在山頭上一字排列，十分有趣

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來到稜線後再遇叉路，左邊往寶凰宮（通往瓊仔湖山），我們取右行往尖凍山，指標寫往吳厝窠

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抵達尖凍山，海拔153公尺，又名山腳頂山，山頂有一座大型圖根點，但不得不說，雖是精心設計，感覺卻有點怪怪的。

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山頂展望非常的好，可以遠眺七星山系與大屯山系，紗帽山，還有淡水河左岸觀音山系的牛港稜山，尖山，都清清楚楚

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那麼今天的旅途就到這裡。

公園 登山 步道

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