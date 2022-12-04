山景市景都很棒！ 環台步道馬拉松之「金面山、軍鑑岩」 俯瞰大台北絕佳景觀
山林美景、城市綠境，「金面山」136巷登山口有棵大樟樹，旁邊有條小溪，溪水從陡峭岩壁流下形成一個小瀑布。沿途是連續上坡的石階及岩石路，中間有段大岩壁。有三座涼亭「華山、重陽、論劍」...山頂巨石錯落...。
「軍艦岩」可眺望面天山、向天山、淡水河、大屯群山、七星山、紗帽山、台北盆地、觀音山...不論是山景還是市景都很棒。
第一段健行路線(金面山親山步道)：捷運西湖站下車→環山路段136巷登山口→大岩壁→論劍亭→剪刀石山→重陽亭→華山亭→清代採石場
◖捷運二號出口，直走，136巷登山口有棵大樟樹，旁邊有條小溪，溪水從陡峭岩壁流下形成一個小瀑布。沿途是連續上坡的石階及岩石路，中間有段大岩壁。有三座涼亭「華山、重陽、論劍」...山頂巨石錯落...。◖開始是平緩的木棧階梯，可以輕鬆走...。
誰說：現在是冬天...把冬天還給我...。剛爬沒多久「大岩壁」都還沒個影，汗如雨下好像洗了頭一般，頭髮全濕。
天氣有點陰、有點悶，希望來點涼風…。◖傳說中的「大岩壁」。看起來好像很威，但，只需數分鐘就走完，還來不及感受就...，就爬完了...。
◖爬完大岩壁，暫歇會兒，山腳下的大台北盆地，像火柴盒般密密麻麻的房子...。
◖山頂「論劍亭」與山腰「華山亭」，合起來就是「華山論劍」，號召各路英雄好漢來爬山論高下。
生活在山林裡的貓！感覺他吃得很不錯哦！
◖傳說中的「剪刀石山(M258)」到了...。因地質中的安山砂岩含石英成分，當太陽照射時遠望金光閃閃，故稱「金面山」。人潮鼎沸的山頂，今天也是幸運滿滿...。
今天來對了，到頂時雖然有人還沒滿出來，(我的標準越來越低)…。
人品不算太壞藍天乍現，拍了幾張有藍天的照片。
突然間人群擁現，好多人…。我也準備下山。
◖精彩刺激大斜璧巨岩路段...
大頭大頭下雨不愁...喂ㄟ不是啦！人家是大頭花啦！偽裝衛生紙的大白花...。淡淡花香味，中間有金黃色雄蕊。
◖這裡看飛機起降也不錯。剛好一台飛機飛過...。你看到了嗎？
創建於清光緒八(1882)年的清代打石場遺跡：出產石英砂岩石材，因開發臺北城築城所需，因而開採。
◖山腰華山亭與山頂論劍亭，合起來就是華山論劍，號召各路英雄好漢來爬山論高下。剛下山，頭頂好大一片烏雲飄過…。◖比起山頂的剪刀石，我更愛白臼樹石地坪觀景台...俯瞰大台北盆地城市景觀...。
在回家突中，剛剛的烏雲己不見。藍天再現，中途在唭哩岸下車。第二段健行路線(軍鑑岩親山步道+硫磺谷步道)：捷運唭哩岸站→陽明大學登山口→大學亭→軍艦岩→打印台→磺溪山→陽明山第一公墓→陽明山臻善園→龍鳯谷遊客中心→硫磺谷步道想去走走軍鑑岩，剛到陽明大學，遇到好大一群學生，吔不是週日嗎？好像是社團活動，還好不是去健走。
陽明大學校區...
軍鑑岩親山步道入口
去軍艦岩的路上...。
好美麗的朔果
又見大頭花...
遠眺軍鑑岩、陽明大學、紗帽山...。一如以往，人從來沒少過。
人類踩踏的痕跡...。
軍鑑岩
我繼續往前行，在此叉路選往沒走過的璜溪山，結果…。
在此建議工務局，在指標牌標示一下，去磺溪山(281M)請原路回。這根立柱，我真的不知道是什麼意思。我是照著指標牌(磺溪山)爬上來，最後看到這根立柱。接著從立柱旁的小徑接續走...結果...走到....
走到祖先們的家裡去...，真的很不好意思，不請自來...請諒解...。不過景色真的很美。既然來了就拍幾張美景照吧！
結果...結果，最後繞了陽明山公墓一圈，從陽明山臻善園出來，接續往龍鳳谷服務中心...走，
從龍鳯谷服務中心出來，那就走走硫磺谷吧！
遠處的觀音群山...。
好像一件隨風搖擺的金鏤裙...。
哇哇！是誰那麼渴...居然把水給喝沒了… 。水呢？？
不但水沒了...連煙也小了...。不過硫磺味還是一樣的濃...。
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