快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

山景市景都很棒！ 環台步道馬拉松之「金面山、軍鑑岩」 俯瞰大台北絕佳景觀

健行筆記／ 健行筆記Chin天天異想世界

山林美景、城市綠境，「金面山」136巷登山口有棵大樟樹，旁邊有條小溪，溪水從陡峭岩壁流下形成一個小瀑布。沿途是連續上坡的石階及岩石路，中間有段大岩壁。有三座涼亭「華山、重陽、論劍」...山頂巨石錯落...。

「軍艦岩」可眺望面天山、向天山、淡水河、大屯群山、七星山、紗帽山、台北盆地、觀音山...不論是山景還是市景都很棒。

第一段健行路線(金面山親山步道)：捷運西湖站下車→環山路段136巷登山口→大岩壁→論劍亭→剪刀石山→重陽亭→華山亭→清代採石場

d8a54e412f88d1c556f53fe02f9172c9.jpg

◖捷運二號出口，直走，136巷登山口有棵大樟樹，旁邊有條小溪，溪水從陡峭岩壁流下形成一個小瀑布。沿途是連續上坡的石階及岩石路，中間有段大岩壁。有三座涼亭「華山、重陽、論劍」...山頂巨石錯落...。◖開始是平緩的木棧階梯，可以輕鬆走...。

7743499647643d9ea9c9a7993f4d2220.jpg

fbd65d7c16a1af8f8786402c627dc48b.png

誰說：現在是冬天...把冬天還給我...。剛爬沒多久「大岩壁」都還沒個影，汗如雨下好像洗了頭一般，頭髮全濕。

9d21277245b5b746f701ae737b22ef9d.jpg

天氣有點陰、有點悶，希望來點涼風…。◖傳說中的「大岩壁」。看起來好像很威，但，只需數分鐘就走完，還來不及感受就...，就爬完了...。

2ac070ebaaeb75f7d9415a1ee6bce962.jpg

1a067a24b80d57befe341266bce4a78b.jpg

980df16a3de50056a55089908e2d6eb5.jpg

cd6fd37d96ced3066ea0dcc48339d032.jpg

◖爬完大岩壁，暫歇會兒，山腳下的大台北盆地，像火柴盒般密密麻麻的房子...。

09cd1e6a779234abe33086490cdd2f24.png

e4da865fe36563a03b3a3088e70fdfed.jpg

fb82ab32d40b2537261b1599d03a0a73.png

◖山頂「論劍亭」與山腰「華山亭」，合起來就是「華山論劍」，號召各路英雄好漢來爬山論高下。

bc5b0be3efb65735760e7dfeb3e1750d.jpg

生活在山林裡的貓！感覺他吃得很不錯哦！

11aa6bc2d9e525e34d47fd3b6ca3ae30.jpg

1c74e7686145ba2bab8b223d816d89e4.jpg

e6c108d0ac3521ac7bc562094e00f866.jpg

◖傳說中的「剪刀石山(M258)」到了...。因地質中的安山砂岩含石英成分，當太陽照射時遠望金光閃閃，故稱「金面山」。人潮鼎沸的山頂，今天也是幸運滿滿...。

2744ee35fc650d67e353bccf265c5201.png

26aeb216cdfb2f85964f4f19da3da2d8.jpg

今天來對了，到頂時雖然有人還沒滿出來，(我的標準越來越低)…。

cfcb9cad091a1d8a58c50dd5893bd38c.jpg

f4d68194145e60a69c6037b70ab9ec45.jpg

人品不算太壞藍天乍現，拍了幾張有藍天的照片。

2edd24dd5d1e4f7fcc54a9ae3a91245f.jpg

833095eac15d76cdf795b64a23baf183.png

617c0ce30bd3f2cb412eba4ac3d2a430.jpg

da46ea415ad58f7fcfc0bcc3ae2f9707.png

0a4f0e88a44893d6ada83befc0129720.png

突然間人群擁現，好多人…。我也準備下山。

08c25051e8969572980c895b14a9dae8.jpg

◖精彩刺激大斜璧巨岩路段...

4dd58451f59a476afe68abac7a681a4d.png

232d274f706901354e0345e00625cf9e.jpg

e270141f707a2ab387367965d7e0da8d.jpg

24308254ea3fd33e3a1af6973f03328c.png

c8c1d51c175200b303eef29331ed371b.png

大頭大頭下雨不愁...喂ㄟ不是啦！人家是大頭花啦！偽裝衛生紙的大白花...。淡淡花香味，中間有金黃色雄蕊。

66e7704a098f3aa72f596c3a7c52f165.png

◖這裡看飛機起降也不錯。剛好一台飛機飛過...。你看到了嗎？

c9054757dd4c28d8d397b3de9ff46a1c.png

創建於清光緒八(1882)年的清代打石場遺跡：出產石英砂岩石材，因開發臺北城築城所需，因而開採。

ff2a3af115ddd122301ec1887dd29ec2.png

◖山腰華山亭與山頂論劍亭，合起來就是華山論劍，號召各路英雄好漢來爬山論高下。剛下山，頭頂好大一片烏雲飄過…。◖比起山頂的剪刀石，我更愛白臼樹石地坪觀景台...俯瞰大台北盆地城市景觀...。

77bb18765fae0ae15cdb88c2731c6883.jpg

f3bc838e2e0e8794357f4c2dbfc3c5b3.png

在回家突中，剛剛的烏雲己不見。藍天再現，中途在唭哩岸下車。第二段健行路線(軍鑑岩親山步道+硫磺谷步道)：捷運唭哩岸站→陽明大學登山口→大學亭→軍艦岩→打印台→磺溪山→陽明山第一公墓→陽明山臻善園→龍鳯谷遊客中心→硫磺谷步道想去走走軍鑑岩，剛到陽明大學，遇到好大一群學生，吔不是週日嗎？好像是社團活動，還好不是去健走。

2b67432ca205f17138f5ceebef542d42.jpg

陽明大學校區...

9daa8aad2e6b642eb9a24e7d0356f766.jpg

9246502a919736df3943fd6539715f2b.jpg

07637c52c715193f19c8a9a555465464.jpg

軍鑑岩親山步道入口

eecb530e35720e9821e3e51965a890a1.jpg

去軍艦岩的路上...。

1fb0525c5774d0de4eeda58fae64370c.jpg

8b4f117311f63e1830073777cdcf2e90.jpg

6ea2c2f7b0bb60ee726715d825a625f3.jpg

e9235fb40680c8f7b51a2ffe4a7cd62e.jpg

a575c58535e67c74182bbebfda26bc25.jpg

好美麗的朔果

7f7b9205c87a4a74896b482b2ce92443.jpg

又見大頭花...

1dc5db8bba1c542ba7aea6757670d3cc.jpg

遠眺軍鑑岩、陽明大學、紗帽山...。一如以往，人從來沒少過。

977e82b7f08c447db95e6d3e83224aa9.jpg

人類踩踏的痕跡...。

e5b4aa185823941b8044ca6a8a480faf.jpg

軍鑑岩

8d1de4c49a8b20af1d92f97d9277d28c.jpg

202d4b1dc8a1877d4323319b88ed8342.jpg

4d2258d1bb9b51d0d14c321e26a4fbea.jpg

我繼續往前行，在此叉路選往沒走過的璜溪山，結果…。

cfa5ed372508718c3c945b924f09bedd.jpg

在此建議工務局，在指標牌標示一下，去磺溪山(281M)請原路回。這根立柱，我真的不知道是什麼意思。我是照著指標牌(磺溪山)爬上來，最後看到這根立柱。接著從立柱旁的小徑接續走...結果...走到....

8d5a7b80c6fe6a61caf699bed040124a.jpg

走到祖先們的家裡去...，真的很不好意思，不請自來...請諒解...。不過景色真的很美。既然來了就拍幾張美景照吧！

2073d63508e24c77284ecc227e5b9e33.jpg

f0fe9a05fd3686e6e999f979abaaf9d0.jpg

9d37ab368f3650d4aae33b09c25d75ba.jpg

3214a79001ad5f485bf1f1a5e0306d5c.jpg

結果...結果，最後繞了陽明山公墓一圈，從陽明山臻善園出來，接續往龍鳳谷服務中心...走，

b3812c176ec918ab2863b5efd21d48b5.jpg

5dc8de5cb47ffddb4e1aa52c9227b225.jpg

從龍鳯谷服務中心出來，那就走走硫磺谷吧！

8e0958f5911c92fb570a255290b6784d.jpg

da4843697ef8af55d3d79c684819d27a.jpg

遠處的觀音群山...。

7b559bc036917258f41c035f10b1304a.jpg

5906c84f482221c133399b37ff7c7b7c.jpg

好像一件隨風搖擺的金鏤裙...。

9006e7f5ec3644b7c3e6d3898f4ae797.jpg

哇哇！是誰那麼渴...居然把水給喝沒了… 。水呢？？

28aeacf5f463d40444fa01f9be7b1b75.jpg

不但水沒了...連煙也小了...。不過硫磺味還是一樣的濃...。

b87c9e2c96c58e7a3b528af198d7e447.jpg

步道 登山 陽明山

延伸閱讀

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬400列車配速計畫

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬530列車配速策略

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬245列車配速策略

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 與配速列車跑步玩祭典

相關新聞

山景市景都很棒！ 環台步道馬拉松之「金面山、軍鑑岩」 俯瞰大台北絕佳景觀

山林美景、城市綠境，「金面山」136巷登山口有棵大樟樹，旁邊有條小溪，溪水從陡峭岩壁流下形成一個小瀑布。沿途是連續上坡的石階及岩石路，中間有段大岩壁。有三座涼亭「華山、重陽、論劍」...山頂巨石錯落.

別為拍美照冒險啊！ 北得拉曼巨木一至四號各自美麗 但迴音谷下就是峭壁

在高島縱走，一位帶著國小生爬山的山友媽媽，向我們力推北得拉曼，這次探訪果然名不虛傳，難怪吸引大批遊客前來，整體輕鬆好走，只想提醒不要為拍美照攀爬迴音谷，迴音谷峭壁請見影片(3'24"~3'46" &

佛祖光＋壕溝遺址！「獅仔頭山」手腳並用爬崖梯，起霧就像漫步雲裡

時程: 6 公里，3.5 小時 交通: 捷運新店站 <---> 免費塗潭里線公車 <---約30分鐘-->新潭路3段275巷口(最後一站，即是登山口)?塗潭里線公車時間表: 此公車班次時距較長，所以

中橫四辣之特辣「白姑大山」，穿越峭壁、石瀑，收穫夕陽無限美

上次去完北一段之後剛好下周網路揪團去白姑大山大家都知道中橫四辣之特辣是白姑了好像因為屏風山有新的路線後被降級(但還是辣)請好吃土接駁車之後 約定好時間集合 司機蠻不錯的,中間都沒有放音樂,途中休

「武浪洋山」徒步之旅，適合獨自前行的浪漫山頭

載客到屯原登山口後，時間還很充足，於是決定從雲天宮的方向開往德鹿谷。 這一段路除非開車技巧高超，不然真心不推薦，有時候也會被自己，一時腦衝給打敗。 有驚無險來到德鹿谷後，據說還可以開到武浪

台中大劍山兩天一夜～走上天梯帶你取劍去！

難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 距離：33 km (全程)高度：大劍山 3594m 天數：2天 入山入園：入山證 X 入園證O ［簡介］ 十峻之首大劍山，可以安排三天兩夜的大小劍，或是雪劍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。