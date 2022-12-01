中橫四辣之特辣「白姑大山」，穿越峭壁、石瀑，收穫夕陽無限美

上次去完北一段之後剛好下周網路揪團去白姑大山大家都知道中橫四辣之特辣是白姑了好像因為屏風山有新的路線後被降級(但還是辣)請好吃土接駁車之後 約定好時間集合

司機蠻不錯的,中間都沒有放音樂,途中休息一下她抽根菸整車大家都睡到登山口,看到圖片中的最後農家

那附近很多高麗菜! 山路不是很好走,聽說是被後驅車開壞了一下車之後好像只有10度而已! 冷

賓士超猛的! 這種路都開得上來

這邊清晨真的很美

走著走著終於到登山口了

這張圖很重要, 因為相關資料都在裡面

距離 等高線 數字牌都在裡面! 沿途指標牌大概都有訊號跟網路 中華電信佳一開始算是松針林跟水管路

第一次聽到白姑大山應該是10年前張博威事件 這邊算是悲劇的起點

大概走了1.2小時後開始出現箭竹林跟抵達三錐山,這邊蠻多輕裝山友會放回程的補給品

接下來就倒木區

這感覺是被鋸掉了!看到這邊就快靠近沼澤營地

這邊有活水源歐！來回約２０分鐘，看到協作背大桶子來取水

冬天還有這種水量！應該是終年都有吧？？

坡度還好

要拍這張後來被咬人貓咬到

慢慢走上來巴

有人知道那是甚麼菌類嗎？？ 應該不是靈芝？

繞邊邊走就離開沼澤營地了

路邊還有人紮營！一段時間時候就抵達松針營地 大概１小時吧？

午休時間到了！大家打屁聊天一下

拿出我的傳家寶，後來發現有點重

詢問一下之後得知協作是阿凱，有需要的人可以聯絡包餐帳篷事宜再走上去一點是松林營地

再上去一點是松皮營地

好像松皮營地比較平緩一點，數量有限歐

再走上去一點就有望點了！這好像是白姑南山

再走上一點，抵達草坡營地，望點很好。我們３點２０分在中港轉運站集合，７點從登山口出發，中間休息吃午餐，到草坡營地好像是１３點

司晏池黑水，網路聽說大名過，果真黑到不行

還是好好背水上來巴

準備一下我的午餐－台版義大利麵

真的很好吃 因為超級餓

休息到一半突然有小黃闖入，聽聞她很常跟山友一起攻頂，幫她做個健康檢查！輕微牙結石，ＢＣＳ３年輕不知不覺天開始黑了，山友要睡了

這邊好美啊！ 抱歉讓我做個紀念巴

真心不騙

不知不覺也到開頭燈了！隔壁帳篷的山友也起床吃晚餐！還好晚上８點後！大家都很安靜地睡著了然後我發現我的罐頭被野生小動物拖到帳篷外，還好我撿回來了隔天一早３點出發，不小心遲到了一下感謝隊友體諒 好像也是１０度，路上有很多單攻的山友出發了然後無盡的上坡跟休息！走到東南峰發現很多星星，休息一下下到吉他營地繼續往上爬了直到一線天時！天開始亮了，那時後才發現我這團的有明顯的落差 只能分開行動

出太陽跟箭竹林後，只能唱海闊天空了

走兩個假山頭附帶有峭壁地形！直到一個有死水的草地營地之後往上走！沒錯快到那座山之

之後一群人在這邊休息，等等要走石瀑了

這邊因為之前很多人走不見！看好布條跟黃色繩子，上去之後經過１．２００公尺的箭竹林之後就看到超多人在這邊等拍照！抱歉走在前面的隊友讓你們等了１小時 汗顏

三角點上有山友先放好白菇跟五根辣椒了

我的頭髮！ 嗚嗚嗚嗚

這邊可以遠觀谷關七雄

下山就沿著布條跟黃色繩索就安全了

切記要順著繩子或是布條下去！曾經有山友左轉下去就沒了

剛好可以把目標訂在變紅的葉子樹上

又巧遇小黃！希望她水分／熱量補充足夠

走下山同時又有山友上來！ 看到假山頭有點無奈

這邊有一個營地+死水!正常應該不會在這邊紮營吧?

回首一下

有點陡峭!但路線明顯小心安全

天亮時的一線天

吉他營地!大概可以放兩個帳!無水源

11月的白天有點熱

回來了!!

想當初前人還要用絲襪跟濾水器取水

推薦中間三個營地,之後整裝下山 13點出發

都忘記下山都是這種路!昨天也忘了嗎?

大概看到水管出現就差不多快到登山口了!

抵達登山口大概17點! 算起來走了4小時!有在取水源那邊休息一下

這邊夕陽很美

有高麗菜園!

採收過後了

話說小黃就超越我們先回最後農家吃晚餐了

抵達上車地點！還好前行山友沒發脾氣！她們等了快一小時！網路揪團還是安全為上，接下來就氣氛跟速度，還好大家平安下山了忘了說！如果很會喝水，建議在水源那邊背３．５－４公升到營地可以應付當晚、隔天早餐行進和下山行進喝。