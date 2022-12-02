佛祖光＋壕溝遺址！「獅仔頭山」手腳並用爬崖梯，起霧就像漫步雲裡

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健行筆記／ 健行筆記小丸子

時程: 6 公里，3.5 小時 交通: 捷運新店站  <---> 免費塗潭里線公車 <---約30分鐘-->新潭路3段275巷口(最後一站，即是登山口)?塗潭里線公車時間表: 此公車班次時距較長，所以要算好時間喔❗

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路線 : 非常適合悠閒行走的環狀步道，中間有許多景點和崖梯，很好玩，根據不同需求或景點，有大小環狀路線可以選擇。這次我們是走中環狀(藍色路線)，如果有充裕時間，可以走大環狀到獅尾(紅色路線)。路途中有完善的指示牌。路線和景點依序為:

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  1. 登山口(公車下車處)這裡是去回程的登山口，有四五張長椅可以休息和整裝。登山口的步道是平易近人的石階步道❤️

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  2. 觀景坪這裡可以看到完整的山形，和一座新店獅仔頭山隘勇線的古蹟碑，旁邊也有長椅，很適合拍不同角度的景! 這次行程有三位女孩兒參加 : 小丸子 、S 和 H ，開心~~~  在滿頭大汗前，我們先來張啟始照。

    GO

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  3. 崖梯路程上會經過三座崖梯，目測大概接近80度，手腳並用很好玩! 梯子是厚木頭很堅固，讓人放心，旁邊也有輔助繩，第一座崖梯長度比較長(如下圖)，其餘兩座短短的難易度適中，很適合伸展活動手腳。

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  4. 獅仔頭山前鋒(最高點869M) > 後面會再有一個獅仔頭山三角點(857M)獅仔頭山是20號小百岳，可以收集到寶石喔 沿路都可以慢慢走，大多數有樹蔭，微風徐徐，舒服也可以發現許多小動物。

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    是翠綠色的蚱蜢耶!! 跳跳跳~

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  5. 小土匪洞偷偷摸摸小土匪登場，躡手躡腳，你看不見我~你看不見我~ 小土匪洞裡面滿狹小的，因為終年陰暗潮濕，壁上佈滿白色的不明生物，雖然告示牌上說這是通往佛祖洞的主要路徑，但強烈建議不要走進去阿~ 可以走別條路。

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  6. 大土匪洞 (佛祖洞)前望市井後背山，平心靜氣眼觀心，匆匆人生呼吸間，難得片刻寧靜呀~ 嘗試頓悟的我們，有看到微微的佛祖光了嗎? ✨✨✨

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  7. 戰備壕溝遺址新店區，以前盛產樟腦，此區為壕溝遺址，經過歲月的遞移，現今只遺留些許石塊，需要自行想像當時的完整樣貌了。

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  8. 防蕃古碑碑上有紀載日本人的名字，因為不了解當時的歷史，有點懵懵懂懂的，需要再Google 發生了什麼事情，但從碑文上的紀載內容，可以推斷和日本政府、樟腦、原住民息息相關。要再來加強認識台灣的歷史才行了!

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回程的路段真的很美，但是要注意下午可能會起霧喔! 雖然起霧很夢幻，像走在雲裡，但是千萬要多注意安全⚠️， 還有回程的公車時間 (眨眼)

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這是此次行程，S發現的新小物，犇 ~ 吃起來味道有點像養樂多和B群，分享給大家~

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由於此段路線回程的公車會抵達捷運新店站，碧潭就在旁邊!!  假日碧潭會不定期舉辦市集，可以去逛逛，小街上有很多平價美食，也可以在溪邊餐廳吃點東西，做個完美的Ending (擊掌)*️⃣小知識:- 獅仔頭山新北市新店- 獅頭山苗栗縣南庄

登山 步道 碧潭

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