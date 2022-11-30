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「武浪洋山」徒步之旅，適合獨自前行的浪漫山頭

健行筆記／ 健行筆記翔

載客到屯原登山口後，時間還很充足，於是決定從雲天宮的方向開往德鹿谷。

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這一段路除非開車技巧高超，不然真心不推薦，有時候也會被自己，一時腦衝給打敗。

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有驚無險來到德鹿谷後，據說還可以開到武浪洋山三角點附近。

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但有過剛剛經驗，決定用徒步較為安全（事實證明除非四輪傳動，不然真的不建議）

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那麼就跟著小賴一起，從山下的平靜部落開始往上走吧。

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途中路過大片的柿子園、高麗菜園，幾位當地人都會詢問「你要去哪？」

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或許少有人會跟我一樣，來這爬山吧？不然還是今天雙11，怕我這單身狗是來尋短，確實來山裡比較沒城裡閃閃發亮。

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單趟要6-7公里的山路，雖然路況好走，但爬升不少，也挺吃力的。

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老賴我都控制約走10分鐘，然後我背20分鐘，如此交替。

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武浪洋山，邊走時邊想習武之浪人、飄洋各山頭還真適合今日的行程

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這浪漫的山頭，真的很適合獨自徒步。越往高處走，茶園的景色越美。

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來到一處至高的平台，左邊是合歡山，右邊則是奇萊山。

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不同以往的角度，欣賞眼前這兩座熟悉的大山，也令人感到欣然。

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抵達武浪洋山三角點，休息許久，這裡跟附近的屯原山很相似，車子能抵達附近，視野不錯，但三角點無景。

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徒步下山後，也走了14公里，但看時間還夠，決定來去尋找「西西靈鳥巨岩」，一來名字有吸引我，再來是相傳的故事。

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抵達後巨岩後，碰巧遇上住附近的一位大哥，剛巧在此等朋友。

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因而了解到，這西西靈鳥巨岩，除了傳說的靈鳥競賽故事性外，早期這巨岩也是通往部落的門柱地標，之後因道路施工，掩埋了一部分的巨岩，不然更壯觀。

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也感謝這位大哥邀約去農場喝咖啡，但因時間不早了，不然真想去體驗一下，這位大哥過著沒水沒電的自主生活。

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雖然我童年也曾有過，一本「瓦爾登湖」的書，很推薦翻閱思考。

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謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁個人經營粉專搜尋?：山岳小站

登山 合歡山 咖啡

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