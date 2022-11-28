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台中大劍山兩天一夜～走上天梯帶你取劍去！

健行筆記／ 健行筆記陳薇竹

難度：⭐️⭐️⭐️⭐️

距離：33 km (全程)高度：大劍山 3594m

天數：2天

入山入園：入山證 X  入園證O

［簡介］

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十峻之首大劍山，可以安排三天兩夜的大小劍，或是雪劍縱走的行程。路途中的防火巷更是遠近馳名，也是讓大家對這座百岳怯步的原因之一。但這次的行程由於不想動用特休，所以只安排了大劍山兩天一夜，至於鳥山之首的小劍山，就先已遠觀的方式享用他了！

［行程紀錄］

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Day 1松茂林道→登山口 1hr30min, 7km登山口→油婆蘭營地 6hr30min, 8.5kmTotal: 8hr, 15.5kmDay 2油婆蘭營地→大劍山 1hr50min, 4km油婆蘭營地→登山口5hr20min, 8.5km登山口→松茂林道1hr30min, 7kmTotal: 8hr40min, 19.5km兩天總計16hr40min35km2674m［小小知識］

    基本安全

  • 山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山
  • 摸黑行走多注意路況，以免迷路
  • 評估自身體力與身體狀況，安全第一！
  • 上稜線注意腳步，小心翻越

    水源（活水）

  • 活水源：樂山橋、劍南山鞍部水源叉路下溪谷、帆布獵寮營地儲水桶
  • 死水：推論池、油婆蘭池

［行程紀錄］

DAY 0 新竹→松茂林到停車場

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前一天晚上開車到登山口，準備明天早上6點起登。林道雖然路小，但還算好開，只是最後一段有些微崩塌比較可怕。裡面的位置大約可以停6-7台車左右，所以還是得碰碰運氣看有沒有位置摟!

DAY 1 松茂林道→油婆蘭營地

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一早起床吃飽喝足後，就整裝出發了。松茂林道坡度平緩，林蔭蔽天，走起來挺舒服的3.5K處因為路面崩塌，必須高遶，但並沒有很遠

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下坡後就可以看到舊的管制站了接下來就是一路平緩直到快到大劍山登山口時需要穿過一從芒草堆過了芒草堆看到美麗的楓樹林時就知道登山口再不遠處啦

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我們抵達登山口望向前方的天梯不禁發出讚嘆的聲音這個驚嚇程度用照片是絕對感受不如親臨現場的深刻那個陡峭的程度會讓你誤以為這是近乎垂直的坡

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看著前方的路我們決定…..先坐下來休息再說!拒絕面對現實

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但後來還是認命地開始走了雖然遠看是個近乎90度的陡坡但之字形的路線讓這個討人厭的天梯之路稍微可愛了一點點

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就這樣我們第一天就揹著重裝無限的爬升到推論山

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最後耗時8個小時總算抵達油婆蘭營地這整段路最磨人的部分就是最後活水源是在樂山橋後面的一段路直到獵寮才有水源且要看運氣有時候水箱裡面也是會缺水還要爬升這麼多除非願意喝油婆蘭池的青草茶那麼才有機會減輕一些負擔

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總而言之我們抵達油婆蘭後原本的雲層已經散去隨之而來的夕陽餘暉揮灑在大劍山的西側山壁上與雪山對望著我們一邊吃著晚餐享受著整天難得的悠閒時光配著美麗的景色結束了疲累的第一天

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DAY 2  油婆蘭營地→大劍山→油婆蘭營地→登山口→松茂林道 

第二天一早天未亮啟程前往大劍山從營地到大劍山的路程跟昨天相比完全是天堂我們舒服愜意地走著天剛亮我們也剛好抵達了山頂準備取劍啦!!!

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今天的展望很好太陽一出現星星便不見了蹤影粉紅色的天空展開新的一天我們拍完照便開心下山結束了這趟取劍行

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至於…..第二把劍什麼時候會去呢?我….先想一想最後最後不免俗地感謝這兩天完美的結束謝謝山神賜予一路上的好風景、好天氣很感謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程也謝謝這次的行程一切那麼的美好!謝謝過程中與到的每一位山友點綴了這趟旅程謝謝台灣，最美麗的寶島。

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