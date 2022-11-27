一生一次的中央尖北稜，零裝備空手直上！

51勞動節的時候，工作安排在香菇寮駐點，在家裡就在想，那2天空檔要幹麻?看了一下魯地圖、等高線，好像有個稜線可以直達中央尖山，避開水路，想好大概走法香菇寮營地過溪後，對面直接上稜，路上除了往上爬，似乎也不難，箭竹也不多，直到爬升到26xx後，箭竹突然密了起來，而且最後也不知道能不能上的了中央尖山，就索性放棄回頭了

下山後，有想過下次要重裝經過，或者排個3天，第2天輕裝來回，有找到隊友，但天氣不佳，也不確定能完成，就選擇改走別條路線

終於這次又被安排在中央尖山屋駐點，無聊也是無聊，直接在山屋往上切，有些小地型，要想辦法往上爬，一開始就是箭竹往上穿，一直以為到稜線，箭竹就會變少，並沒有，也一直收不到訊號，也有點想放棄繼續往上，心裡也想著再往上爬一點看看，就這樣慢慢的往上推，距離中央尖山越來越近，爬升也越來越少，還不知道最後能不能上的了中央尖山，心裡也不想放棄，還是要走到面前才知道上不上的了，遇到可繞就繞，正面覺得有風險，就找風險低的爬上去

這條路不知道為什麼記錄少，明明就是一個稜線直通中央尖山，這是我不解的地方，從衛星圖來看，確實最後段是很危險的地型，但沒實際走過，也難以判斷可不可行

如果要走這條路線，建議如下1.盡可能不要重裝通過2.要有判斷路況，選擇攀點踩點的能力3.天氣晴郎，無起霧狀況下通過4.香菇寮營地，起登上稜5.由下往上爬較安全，不建議逆走6.岩盔必帶，但摔下去，可能也不知道要滾多遠

個人當天攜帶裝備 0，空手上，口袋就1個打火機和1支手機

有朝一日，會成為一條替代路線?就等待有心人士