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跳上火車公車來一趟「獅猿縱走」， 探訪獅山古道與週邊步道

健行筆記／ 健行筆記Chia-Ping Liu

為了暫離多日的北部陰雨天氣，決定找個大眾運輸可以抵達的獅山古道走走。從台北搭火車到竹南站，車程約1.5小時，再轉乘苗栗客運公車5805 (8:50AM發車班次)，從竹南站獅頭山站，車程時間約1小時，有點久...；建議可以搭早一班火車，等台灣好行5805A的班次，中間停的站牌比較少，大概可以省下15-20分鐘，從竹南東站搭到獅頭山站，下車站牌就在獅頭山牌樓登山步道口。

獅頭山風景區可分為前山(獅頭)和後山(獅尾)區域，今天所稱的獅山古道，前後山之間有山路相通，全長約5公里，前山以石階步道為主，算是好走的大眾化路線，沿路會經過不少寺廟，同時還是需要留意腳下青苔避免滑倒。後山則有多條步道連接，有好走的柏油路，也有稍微挑戰、較多變化的原始路徑。

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沿著石階經過超昇寶塔，小迷航一會，抵達勸化堂停車場旁的石階口，旁邊有獅山古道的地圖解說，往上走可看到一小段通往勸化堂入口(武陽門)、很有特色的轉經輪步道。

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勸化堂向遠方看的展望還不錯，是獅山古道的大地標，穿過道德門，往右的石階是古道正路，一路上坡，通往新竹縣界獅頭山三角點方向。新竹縣界對面的小徑就是獅頭山三角點入口，約10分鐘腳程便可抵達。

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望月亭是獅山古道的至高點，同時也是新竹及苗栗縣的界線。

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獅頭山三角點折返後，繼續往下前行，經過元光寺，左方有廁所，再繼續(下坡)前行，開始為柏油路路段，便是往獅尾方向，直到大彎道岔路，取右前行，依序經過七星第二涼亭七星亭七星第一涼亭

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獅尾山三角點步道口，在花果山茶鋪店家的斜對面，和獅頭山三角點一樣容易被忽略。折返後沿著柏油路繼續下坡前行。中間可右切萬佛庵步道，是木棧階梯。如果續走柏油路就是獅山古道，會一直走到獅尾區域的登山口，右切走階梯則又會接到另一段六寮古道出去，我是選後者來走。

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從六寮古道出來後，往上走便可看到獅尾牌樓，和獅山古道的獅尾端入口

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9:50從獅頭端入口走到獅尾端約12:20，看時間還早，再去水濂橋步道走走，看看壯觀的水濂洞(天然岩洞)和一線天後，繞一小圈到獅山遊客中心，走走拍拍大約花了1小時。

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遊客中心旁有間古色古香的景觀餐廳--歇心茶樓，看了簡介才知道原先是獅山國小的教師宿舍。

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離開獅山風景區前，決定幫自己加碼多走一點，再從獅尾端再折返回七星亭，接走六寮古道去看看七星神木，再接走猿山步道會會猿山三角點，最後接藤坪步道繞回獅山遊客中心前。前往猿山的路段都是原始步道，不算難走，但陡上陡下也不輕鬆，至少比獅山古道的柏油路有趣多了。

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七星神木又稱子母樟，為根部相連的大樟樹

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獅尾端的台灣好行站牌，和獅頭端不同，是5700獅山線，可以搭到台鐵竹東站、高鐵新竹站(台鐵六家站)、台鐵竹北站。回家前，也可以安排多個景點，在北埔老街走走，吃點小吃再離開也不錯。

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後記這次沒有先做好路線功課，花了一點時間找路和折返，幸好最後都順利走到。如果下次有機會帶朋友來走，我應該會改以獅尾端作為起點，從獅山遊客中心的藤坪步道開始猿獅縱走，路線比較有變化但不至於太困難。獅山風景區這一帶真的不少步道古道相互串連，覺得很有趣，而且親民路線和挑戰路段都有，很推薦大家來探訪。另外，因為沿途寺廟林立的關係，公共廁所感覺也比一般步道多。

時間記錄參考

  • 9:50 獅頭端舊步道口
  • 11:05 獅頭山三角點
  • 11:55 獅尾山三角點
  • 13:50從獅尾端六寮古道口折返
  • 14:15 七星神木
  • 14:30 猿山涼亭
  • 14:45 猿山
  • 15:25 藤坪步道口(獅山遊客中心前)
  • 15:35 搭台灣好行回程

步道 古道 神木

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