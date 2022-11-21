中央山脈大縱走北三段　能高安東軍併走牡丹池

第一日 出發：你背得是行囊，還是生命的重量能高安東軍第一天，我們從屯原登山口出發，行經海拔2,360公尺的雲海保線所，此地位於能高越嶺道西段步道4.5公里處，多為山友中繼站，我們小休片刻，也和前來能高單攻的山友攀談幾句，「差不多要出發了！」我們便起身朝向天池山莊。

天池山莊

在天池山莊享用午餐，對面可見待會要經過的牛魔王卡賀爾山，卡賀爾山雖不列入百岳，其海拔有3,262公尺，在視覺和路程上也相當具有百岳的架式。這一天陽光特別晴朗，步行至著名的光被八表紀念碑，刻有「「光被八表、利溥民生」，更為花蓮縣與南投縣的接界。

越過叢叢草林，高低落差的時間，肩上的重物，漸漸轉換為身體的疲勞，由於五天份的糧食及公裝，加上個人先天體質好發高山症，走到牛魔王卡賀爾山，已感受到些許疲憊，隊長要我們卸下裝備休息，可輕裝登上卡賀爾山一睹能高草原的風采，緊接著是海拔3,262公尺的能高主山，日治時期，由於攀登山岳記錄較少，當時將玉山（新高山）、雪山（次高山）及能高山並列為台灣三大高山，直到民國重新測量，才正式並列至百岳第62名。沿途多有水池，略可見能高小屋遺址，接近傍晚，已有人陸續扎營，暮色時分，終於抵達第一天扎營地大陸池。

這段行程通常會走兩天，而我們用一天走完，沿途遇見許多山友，有些神色自若，有些略顯疲憊，而我身體應該還在高度適應，加上肩上20公斤重物，走到扎營地時倦意湧上。這幾個月都在山上走跳，又加上平日工作忙碌，忘了讓身體好好休息，果真體能每況愈下。

近晚，高海拔氣溫驟降，好在夥伴前來協助搭帳篷，很快地我們將行囊收拾入帳，便開伙煮食。同帳好友是位神廚，他的巧手讓大家獲得溫飽。入夜，闔上雙眼，好友遞給我一顆肌肉鬆弛劑，側身翻覆，仍無法入眠，對於遙不可及的未來，若有惆悵。「會不會是因為還有些期待。」於是我把這個問題留在大陸池池畔。

第二日 卸下：別把執著帶上山第二天，我們在早餐後，收好營帳，便朝海拔3,349公尺能高南峰前進，能高南峰著名的瘦稜形地貌，走起來相當挑戰，不愧為為台灣百岳名山的「十峻」之一。而銜接於能高南峰的光頭山，則意外好走，途中一望無際的草原，高低土丘，數不盡的假山頭，我們超越前方的隊伍，抵達海拔3,059的光頭山。

多數人會前行，走下光頭山斷崖，而我們卻從光頭山正前方下切，走入茫茫草堆，越過樹林，來到隱身在林蔭後方的牡丹池。

被遺忘的牡丹池，若非尋找牡丹岩或走訪巴沙灣，一般行程並不會來這。

雲海之上的月牙高山湖泊牡丹池 。浮木、枯枝與沼澤，遺世而獨立，壯觀如同內海。我們在池畔扎營，濾水、料理晚餐，神廚也展開拿手絕技，居然在高海拔的地方製作客家料牛汶水，真是令我甘拜下風。星空夜語，飽餐後甜點，搭配美酒，說了一些心裡話。第三天早晨，陽光打落在牡丹池，林映倒落，酷似夢境，嬉遊後拍照，收帳後出發。就在當天晚上，收到前同事離世的訊息，當下我頓了幾秒，生命何其脆弱，命運何其無情，留下的人，要去哪裡。而那晚，與山友們享用著晚餐，我告訴身旁夥伴這起意外，並說，「我想了很久，若真的遇見他，我還是會跟他問好......或許生命沒什麼好執著。」

第三日 寄旅：蒼穹之下若有來生越過光頭山斷崖，不擅長地形的我，幸好有隊友指引步伐，順利通過。下了光頭山，前往白石池途中，複雜的思緒縈繞在腦海，當我走近池面，澄澈的水反射我的面龐，我很想知道，生命最後一刻的自己，會是什麼樣子，可不可以帶著微笑，謝謝所有遇見的人。

光頭山斷崖抵達下白石池，從草原眺望崩壁，瑰麗的岩石肌理形成一幅潑墨山水。走到池邊時，雙腳越來越痛，我將鞋襪脫掉，發現腳掌起水泡，夥伴們幫我先用紗布包紮，其中一位是藥師，他建議在部分乾裂的傷口，貼上人工皮。真不好意思，沒好好照顧好自己，上山還要讓其他人幫忙，我像個長不大的孩子，帶著任性和脆弱來到山裏。一路走來，還好有你們在，我才能走得更遠。我也想變得如此可靠，成為支撐他人完成夢想的榜樣。

池畔遠望光頭山

午休後，天氣漸漸轉陰，在海拔抬升下，步伐漸漸加重，越過叉路口，前方隊友停下腳步，「休息，或你先走？」「我在等你說休息這一句。」總算抵達海拔3110的白石山，此段行程倒數第二座百岳，風很大，天空偶而露出太陽，卻又被濃霧遮蓋，我們起身，朝著萬里池方向下切。

當我第一眼瞥見萬里池時，備感震撼，此地像是凡人誤闖仙境，和鹿的身影 。在夜中甦醒，外頭飄著霧雨，走出帳篷尋一處小解，卻不敢走遠，這時聽見遠方鹿鳴，警示意味濃厚，迴盪在曠野四處。霧在外帳落下水珠，成了巨大思念，晨起雲煙婆娑，收束未了的夢。如同一片天地，蒼穹之下，我們只是借住的旅客。

下切萬里池，雲霧繚繞

圖 / 黃國修

第四、五日 萬大溪底：腳下揚起的塵沙與時光第四天，由萬里池翻越山稜，越過山頭，再下切至屯鹿池，這是能高安東軍最後一座高山湖泊，也是安東軍山前休憩處。陽光漸漸攤出頭來，眾人興高采烈，也留下不少合影，湖面倒映天空，依偎在狹長的山林，彼岸若有人煙，近處是我們愉悅的歡笑。何不動容此景，願我心如同水波，不帶一絲遐念。在你曾走過的風景，感謝自己存在的意義。

能高安東軍縱走最後一座高山湖泊，屯鹿池。輕裝卸下，單攻海拔3,068公尺的安東軍山，這是能高安東軍最後一座山頭，由於身上的物品減輕，走起來相當愉悅，陽光探出頭來，藍天綠地相映，雖倒臥在山頭相當舒適，但由於風大，還是略有寒意，部分隊伍也漸漸攻頂，我們折返，回到重裝放置處，準備前往第四天扎營地萬大溪河底。

經過獵寮，終於看見河床，永遠無法想見，由於枯水期，這四天水源取得有限，望見滔滔不絕的溪水，並立即拿了濾水器，大口大口喝下水，也將身上的沙塵擦拭，夥伴煮起泡麵，問我要步要喝點熱湯。行經第二獵寮，經歷高低起伏的山坡，終於抵達萬大溪，今夜恰巧是清明節，神除隊友再度拿出絕活，居然帶來了潤餅捲，隊友們撕著餅皮，比比誰較巧手，吃下潤餅當下，也謝謝隊友的用心準備。第五天，我們在萬大溪河床穿越，部分地方要走水路而過，在走回山路，砂石和浮木，雙腳揚起塵沙，和我們共同的時光。萬大溪源自於牧山，南北會流後，繞行巨大的曲流後再與霧社溪並行，形成台灣最長的溪流，濁水溪。

同行隊伍眾多，大家小心翼翼，沿著布條尋找上切的路徑，離開萬大溪河床，攀過三次越嶺點後，終於抵達五日縱走的終點，奧萬大吊橋。朋友問我怎麼笑得那麼開心，因為此刻，我是打從內心的感動，那種無法言喻的愉悅，湧上心頭。

最近聽到一句話，很值得思索：「有些人用自己的童年，去支撐一輩子，有些人花了一輩子，在療癒自己的童年。」我可能是後者，始終想證明曾走過的路，是有它的價值。不僅努力讓自己變好，還要更好。謝謝每次山上的相聚，回到平地各奔東西，疫情更使我們暫時分離，但有一天，山會將彼此聚在一起，一起走，走一條很遠的路。＊本篇記載於2020年三級警戒前，獻給離世的山友，以及生命羈絆，謝謝你們曾經同在這片蒼穹之下

實際行程(感謝隊長彙整)：D105：45 屯原登山口07：00 4.6K 雲海保線所08：30 8.7K 水源10：00 13K 天池山莊11：35 光被八表13：45 卡賀爾山16：18 能高主峰17：50 大陸池D208：05 大陸池11：15 能高南峰12：40 能高南峰營地14：45 光頭山17：15 牡丹池D308：30 牡丹池10：00 光頭山11：30 白石池13：45 白石山15：00 萬里池D406：40 萬里池08：00 屯鹿池09：00 三叉路09：45 安東軍山10：30 三叉路14：25 第二獵寮15：40 溪底營地D506：00 溪底營地07：20 第四支流08：15 第一越嶺09：00 第二越嶺10：00 吊橋

水源(感謝隊長彙整)：D1 大陸池，活水源需要下切，水量不多。D2 牡丹池現在無活水源，往河川走20分鐘會有從石壁湧出來的水源。D3 萬里池有活水源。(一處在走路經過的地方，一處在營地前方森林下的溪川中)D4 萬大溪底營地的水質過濾後仍然有異味。

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