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台版富士山雲霧裊裊！ 苗栗南庄「加里山」小百岳 令人尖叫的山頂雲海，視野超遼闊

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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中華民國行政院體育委員會， 為了推動全民登山運動，在普及性考量下，以中華民國各縣市， 近郊山區為標的，所甄選出來的一百座較具特色或具代表性的(郊山)大部分的小百岳， 難易適中， 若持續有在運動的人，多能勝任等級區分從一級到五級 (低至高)。 從開車就能抵達山頂到山行需要6-7小時不等來看部分山徑已能和中級山相比擬， 因此也是不容輕忽。100座的小百岳， 除了遍及全省， 還包含了離島的四座澎湖縣的蛇頭山金門縣的太武山連江縣的雲台山以及蘭嶼的紅頭山雖說， 山徑不比百岳難但要完成100座，也是要全省走透透， 金錢的花費，不在少數。 其實， 一開始只是想要藉由認證激勵爬山的動力終於在一年八個月， 110.02.27-111.10.10完成了自己都還有些不真實的記錄位在苗栗南庄的加里山， 因外型和日本富士山相似而得名海拔2220公尺， 山頂有一等三角點基石， 屬中級山步道為編號34小百岳之一也因為一開始沒有設定完小百岳陰錯陽差地留了最後一座有些難度的~加里山總之， 我~還是做到了

加里山登山步道 相簿

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08:26 雙十節這一天， 擔心熱門的加里山， 會有不少人， 約莫7點從台中出發來到近登山口， 已看見不少停車， 擔心再往前會有會車或停車的問題， 索性看見了車位就先停了

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08:32 我們車輛就停放在大坪林道約4.0K處

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08:34 果然不大的停車場已是滿滿車輛。 停車場旁新建置了流動的洗手間。

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08:40 約莫行走10分鐘， 來到大坪林道登山口。 這次路線本來想取巧從大坪林道-走紅色虛線到加里山三角點因為第一次來的時候， 從杜鵑嶺上加里山三角點， 回程從紅色虛線下山。 這回， 不知是開心的大意， 還是緊張， 竟錯過了岔路口 結果， 最後走了大坪支線-避難山屋-加里山三角點， 虛線下山我和朋友的心得是: 原先想取巧的路徑，雖然距離較短， 卻相當的陡坡，除了不好走， 路跡也不明顯難怪下山的時候， 發現指標已被清除， 難怪上山的時候會錯過也算是因禍得福。

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08:41 大坪支線0K

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08:58 走在霧氣迷濛的柳杉林中

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09:03 0.5K 距離樁， 這一段多為碎石階梯與樹根盤繞。

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09:16 可能秋意漸涼又起霧， 途中遇上幾對山友表示: 覺得風大， 又似乎要下雨而撤退。

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09:21 沿途有明顯的指標距離

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09:22 集材轉運區。 右側前往杜鵑嶺， 取左。

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09:26 進入台車軌道1.0K

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09:38 鐵道救援樁1號

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09:38 霧氣愈來愈濃， 心裡有些忐忑。

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09:42 小段攀爬。

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10:03 開始飄了毛毛雨， 沒有帶遮雨袋索性穿上雨衣， 順便保暖。

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10:12 鐵道救援樁2號

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10:15 2.5K

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10:16 鐵道救援樁3號

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10:20 鐵道救援樁4號

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10:28 鐵道救援樁5號

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10:31 3.0K

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10:37 原先要走的虛線， 已經不確定在哪錯過了， 對照離線地圖只是繞的大圈一些， 索性繼續前進， 話說， 不知是不是起登的晚一路上沒瞧見幾個人， 還是大家都走杜鵑嶺或是鹿場上山??

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10:38 鐵道救援樁6號

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10:41 3.5K

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10:42 鐵道救援樁7號

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10:46 來到避難山屋，

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10:47 山屋旁的一棵樹上， 黃色牌子上距離山頂有1.4K 約2小時的標示

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10:47 此起彼落的聲音從避難山屋中傳出， 就直接略過了

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10:55 一路上都是呈現著裊裊雲霧的狀態

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11:04 從這裡開始， 進入加里山步道的2.0K 處

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11:08 救援樁5號

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11:26 別於台車軌道的平緩， 從避難山屋開始， 就是呈現一路陡的上坡盤根纏繞， 泥土山徑， 還帶點濕滑

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11:36 2.5K 沿途路徑上也會標有~前方非處步道路徑， 易生危險的注意牌

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11:48 鹿場登山口與加里山的分岔路

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11:49 不少山友在大腹地休憩， 從避難山屋後開始遇上較多的山友

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11:53 盤根的樹根， 上上下下的大石區

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11:54 大石塊區覆著不少的青苔， 還好這天穿了雨鞋助力。

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11:58 前進山頂最後的一哩路， 這一段有: 攀岩拉繩， 樹根纏繞

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12:16 陡上升， 讓大家氣喘吁吁， 也因此形成了塞車的狀況

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12:31 努力的陡上

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12:34 3.0K

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12:42 距離山頂前的開闊視野， 不少人為眼前的雲海尖叫

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12:47 路徑小， 有人要下山， 有人要上山， 只能互相禮讓

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13:04 登頂了， 三角點覆地不大， 分散的石塊只能自己找方便座的地方， 我把歷次的小百岳照片集結在紅布條上， 一年八個月的努力， 終於在加里山完成小百岳的歷程。雖然這回沒有呼朋喚友， 但來自山頂眾山友的祝賀， 也是不錯的體驗。

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13:50 我們在山頂處午餐拍照， 近一小時後下山囉

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14:36 每一回登頂後的下山， 總是多些喜悅與輕鬆

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14:37 我們預計從這裡銜接至大坪林道

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這條紅色虛線， 顯然比台車鐵道短許多但實際再走一次， 除了非常陡下之外也許少人走或是被沖刷， 林徑上的部分路跡不是很清楚我們隨時對照著離線地圖

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14:59 非常陡下

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15:22 隊友和我， 一致覺得從這裡上山， 應該也是苦力一場。

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15:53 接回台車鐵道， 終於發現了指標因為往加里山的指標內縮， 以致於我們去程才沒發現樹上標示著2.1k 約2小時20分雖然距離短了許多， 也因非常陡上與路跡不明所以加里山的箭頭被塗上了紅漆(不建議行走)

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16:00 回到集材轉運區， 雖有微弱的陽光木柱上的溫度僅在15度左右

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16:27 回到了大坪林道， 午後的陽光穿透筆直的杉林木相當美的光影。

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16:38 回到大坪林道登山口， 下山的這一段路， 除了我和隊友， 也只遇上4位外國人

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16:39 持續地霧鎖林道

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19:31 完小百岳的這一天， 我們都耗盡不少體力， 值得慶賀補一下

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一年八個月， 感謝一路走來相伴的夥伴， 才能完成這項任務走入山林接近四年， 收穫很多， 很難筆墨.....因為堅持， 讓我相遇最美的山林風光與人的緣分那些親身經歷在山行路上的酸甜苦辣都是我每一次再出發的動力有機會我們山裡見我不是勇腳， 只是努力前進 ^.^ 山行時間: 111.10.10山行導航: 苗栗縣南庄大坪林道

城市漫遊。 gina

文章出處:

登山 步道 蘭嶼

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