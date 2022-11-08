空拍機首秀！台南綠色長城東北段「凍子頂山縱走大棟山」，用不同視角欣賞山丘稜脈

台南綠色長城東北段-凍子頂山縱走大棟山 台南境內三大山系為大凍山山系、三腳南山山系、大烏山山系三條都是稜線縱走路線，串起台南的綠色長城。三大山系唯有大凍山山系北段尚未造訪，大棟山、九龍山與雞籠山等為關子嶺地區傳統路線，登臨的山友眾多，假日登山口車位常一位難求。

此行我們改由嘉義大埔方向進入，沿途的山頭-凍子頂山和黑石崁山在嘉義縣境內，台南市境內則有黑石崁山南峰、崩山、九龍山與大凍山等四座。相關資料可參考南瀛百岳誌。【日期】2022/10/30【人員】黃家小隊（老爸小黃、媽媽、兒子阿寶、女兒小妞，小姑姑、淑玲阿姨、德仁阿伯夫妻與Tina阿姨一家4位，小憶阿姨一家4位）。

0630出發，嘉義中埔交流道下，轉縣38，接台3。0800錯過縣143路口，續行到番路鄉的阿婆灣觀景台了，折返到縣143路口，接縣145，從交流道下來的山路真是遠而且彎，沿途住戶少，保有山村風情，也是重機族的天堂。0825與TINA與小憶兩家會合後，往上產業道路繼續開，路徑小且陡上，無法會車，路上有青苔雨天會打滑，低底盤車可能會刮底。

直到看見「大埔大巃三角點步道」的指示牌。標示左往景觀平台約 400M，右往三角點也是約 400M。我們在這轉彎處草地停車，可以停3-4台車。

0845整裝好，往右上出發。不多久有一岔路，往凍子頂山得取右邊農路，

往右上（這是下山時所拍攝）經過一片茶園，也有一步道指示牌（標示：景觀平台150公尺），左轉沿著水泥路上山，步道已經荒廢，雜草往路中生長，紫花霍香薊盛開，一路陡上便可以抵達凍子頂山頂。

0858凍子頂山 H1180M，二等 NO.1186，景觀平台很寬大，三角點在景觀平台一角。這裡視野良好，可以看到山下許多鄉鎮，左下方佈滿基地台的就是枕頭山。後方稜脈就是往九龍山與大棟山的山脈，海拔雖不是很高，蜿蜒高聳也頗有氣勢。

0907離開平台，回到步道指示牌（標示：景觀平台150公尺），這茶園間種著針葉林木，可能是肖楠，有種參差的美感，後面的雲海與連綿山脈是玉山山脈及阿里山山脈，玉打山等清晰可見。有位跑山的山友從關子嶺方向跑過來。

0913下山，回到停車處。打包好裝備。0918往左邊的步道出發，雜草有清理的痕跡。紀錄上，這步道於104 年便被嘉管處停止維護，不過還是有山友利用，除了有幾處扶手崩壞特別嚴重，其餘還好。

步道入口

0925有一景觀平台，上去看一下，雜草叢生，這裡望稜線擁有好視角，真是可惜了。折回由旁邊走過。順著水泥產業道，平緩好走。

0929左側可以眺望曾文水庫，然後在寬大產業道上續行。

0935右側有步道指示牌，往三角點1.4KM（指的回走到凍子頂山），往右上涼亭50M，我們往涼亭探探，已經完全不見涼亭，地面長滿雜草，這就是黑石崁山，無基點，海拔大約1174M。往前續行，不多久就是原始路徑，一路到大棟山。

0948第一次拉繩，4位小朋友經驗豐富，可以自己拉繩而下。

0952一長段陡下拉繩

0955拉繩而上，走在稜線上就是上上下下。今日稜線無風，可能是颱風來前的氣壓沈降，雖然沿途海拔大約1000-1200公尺，還是覺得有點悶熱。1002稜線平台處，距離大棟山大約80分鐘。我們大休息，拿出銀耳桃膠、各式水果與餅乾大快朵頤。

1023出發，一開始就是上坡。之後走在寬敞稜線上，林相較開闊，挺舒服的。

1044左下方有產業道，是縣道嘉145，不過台南開車到這裡實在很遠。1045蕨類叢中上升，有些地方芒草較多

1100九龍山，無基石，海拔約1211M。大家小休並拍合照。1115出發。

1120兩大段拉繩陡下

1123小鞍部，開滿紫色的花，雲霧漫湧上稜線，一片朦朧仙境的感覺。1126九龍山接大棟山稜線的三叉路口，若從九龍登山口上登就是拉繩上來。距離大棟山1.4K，小休一下，等候後面夥伴。

1135嘉145的產業道叉路口，往大棟山約30分鐘。1200大棟山基點下的祕密基地，有小桌、木椅，剛好無人，我們包場，小朋友鋪好地布，開始玩牌。大家開始炊煮，除了許多甜點、涼拌與水果外，現煮白玉黑輪排骨湯、主食是現煎起司香腸、五花肉、雞肉捲與糯米腸，難得今日小姑姑下廚，芳香四溢，獲得一致好評。再泡幾壺台灣紅茶，真是舒服呀！小朋友繼續玩牌，我和妹妹以及兩家庭的爸爸即席補眠，雲霧湧入樹下，還有點涼意呢。

1345歡樂吃喝與說笑後，整理裝備，上大棟山（海拔1241公尺），是台南的第一高峰，也是台灣的小百岳，山頂仍有人陸續上來，很熱鬧。小姑姑贈送一人一隻進口的大棒棒糖，拍團照。

之後，就來首秀空拍機。小朋友也引頸期待，這是我本學期選修課所學，趁此機會練習。小朋友對著空拍機大喊凍選！凍選！才國小年紀，未免對政治時事太關切了！呵呵！接下來對著空拍機一起講：大棟山北段，縱走成功！之後，就讓空拍機高飛到九龍山，並以不同視角看這段山丘稜脈，也居高臨下看到渺小的我們。

上空120米看大棟山山頂涼亭

大約200米高度，看西方的雲層慢慢圍攏

空拍影片連結1：https://youtu.be/ZbUSlZOZ4ww

空拍影片連結2：https://youtu.be/ctUNlPRLPnc

1420下山，回到炊煮基地，再細部收拾，1425出發。德仁阿伯已經先走，他帶著鋸子先去清理橫倒木。1437阿伯清理過得橫倒木

1442小拉繩上岩石，其實稜線路段許多地方長了青苔都頗濕滑，小朋友穿布鞋滑了許多跤，如果是把老骨頭就危險了！1450九龍山接大棟山稜線的三叉路口，小休一下，小朋友與阿伯已經往前衝去。1500連續段拉繩上坡

1505九龍山1520崩山，附近找無鐵牌，但對照是高點。大休，雲霧甚濃，山下已經是白牆，不過無風，大家都熱到冒汗，老爸身體還冒熱氣，小朋友說冒煙了，變成噴火龍…老爸還假裝拿水壺往身上滅火，小朋友哈哈笑…親子遊就是這樣，一群人嘻嘻哈阿走著走著，忘卻了辛苦，還記得小朋友早上一直說：今日只要走到崩山就好…1540出發。

1543早上休息的稜線平台處，距離凍子頂山55分鐘，我們的速度比早上還略快一點。小朋友玩播報籃球賽與棒球賽的遊戲，說得一口好球，這樣行進速度不降反增呢，老爸說，以前你們這年紀和維文、維常兄弟一起登山，也是類似的玩法耶！真是懷念親子登山的時光，轉眼15年過去了，難得妹妹這周回來，一家湊齊登山。

1545拉繩陡下坡1548拉繩陡上坡

1552大倒木，小朋友用鑽的，大人反而有點兩難。

1556左邊有高點，對照航跡，感覺是黑石崁山南峰，老爸鑽入小丘上的芒草堆尋找，卻無所獲，原路折回。1603左邊有棵樹，上面釘有小鐵牌-黑石崁山南峰，真是踏破鐵鞋呀！這一側位置，從凍子頂山走來真的非常容易錯過。此時滴了幾滴霧雨，還好不多。

1608往黑石崁山涼亭的指示牌1616距離村莊1.6K，三角點1K指示牌，我們取左上的稜線。

1621走過竹林就是棧道，有一廢棄的黃布條，小朋友拉起來拍照，附近木板圍籬崩壞掉落，附近的芒草較高密，但整體不影響山友通行。

1627回到車上。小朋友體力充沛，繼續追逐玩耍。

1640大家閒聊後，賦歸，結束豐富充實的一天。**若您想要了解-黃家小隊先前300餘趟登山行程，或與我們同遊山林，請參考部落格https://blog.xuite.net/aet156798/twblog