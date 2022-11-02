三度朝聖！「李崠山」Ｏ型走法，彷彿穿梭迷霧森林，爬山兼找野菇生態

這是今年第三度朝聖李崠山，這次也是由 姚東君 （ 姚 導）帶領我們走訪另一條不一樣上李崠山的路線，李崠山宇老線O型有分為稜線路與山腰路，其中稜線路較為輕鬆好走，山腰路線較具有挑戰性，加上沿路布條較為鬆散（已補上新的登山布條）還有受到經年累月的風災影響，使得部分路段邊坡鬆動厲害可能具有危險性需要留意，走此路段應該要做好事前功課並留意自身步伐、以及天候的考量，否則不建議走山腰路。

路線介紹：本路線由竹60鄉道20.2K入口起登，一路沿著稜線上到大混、李崠山山徑，再沿著李崠山方向一路前進，一路登頂李崠山，原路下山，一直到經八五山分遣所岔路不久，就接壤山腰路徑，此路段較具挑戰性，除了較為陡峭，沿路布條較為稀少（本行已補上新的布條），路況在長期風災肆虐下較差，因此走此路線的山友建議在先前有走過困難地形的經驗後再來走此段路線為佳，否則就不要走腰繞路線，可選擇走稜線原路來回，較為輕鬆愜意。

隊員： 姚東君 （ 姚 導）、 張瑞雲 （甜姐）、 梁葉昌 （昌哥）、 智遠 、Lynn、 啟迪 + 麗玉 夫婦、Carlos、 春蓉 姊

06:10 自新竹科管局驅車往宇老07:25 抵達停車處，下車整裝

接著由停車處往回走，再走到對向抵達李崠山登山口

產業道路上的景色

07:35 抵達登山口，位於這個指標桿的後頭，位置在竹60鄉道20.2K處

登山口特寫

一路從登山口緩坡向上

一路上路跡明顯，較沒有陡坡，是上李崠山海拔落差最小且最輕鬆的登山路線，但知名度卻沒有大混山、李崠山那麼有名。

野菇特寫

08:07 經過兩棵樹交叉形成的「迎賓門」

08:16 經過一處箭竹草叢

08:35 在途中停下來休息喝杯咖啡

休息後繼續往前行

08:54 續行不久後遇一岔路右側，有一棵巨木

可以看到一棵千年巨木

09:00 雖然是條咸少人知道的冷門山徑，林相還真漂亮，我喜歡這種清幽的感覺

09:02 抵達岔路口，兩側都能上李崠山，只不過左側這條線較具有挑戰性，難度較高，右側稜線較為容易，因此我們去程走稜線，回程走山腰線。

陽光照射下的大蜘蛛網

天氣熱爬山隨身都需要準備一枝扇子散熱

09:17 休息一下再出發

沿途遇到幾棵形體怪異的樹木

09:35 腐木上長滿許多靈芝

沿路拍照玩樂，我們不疾不徐的往山頂移動

山徑沿路都能夠發現一些「驚喜」，讓我們放慢腳步來欣賞這些可愛的蕈類吧

09:42 接壤大混山、李崠山岔路口，在岔路口休息20分鐘

09:48 享用西米露

10:07 休息後循著大混山~李崠山步道往李崠山方向繼續前進

一路海拔較為平緩，綠意盎然，這條山徑已經是今年第二度經過了，是條百走不厭的好路線

10:15 經過一處箭竹叢林

10:18 抵達岔路口，往上會經過日本巡查渡邊要之墓，直行不會經過，兩條路最後會匯聚為一線往李崠山；此外，如果要往內鳥嘴山，也是要往左上路徑才會到。我們選擇從左上上李崠山，右下回到此岔路口

往左上山徑前進

10:23 上坡沿稜走，山徑趨於平緩，左側即可看到『故桃園廳巡查渡邊要之墓』石碑，右路刻有「大正元年（1912）戰死」，距今有110年歷史。

10:25 左側往石桌、內鳥嘴山岔路

林相又轉為杜鵑林

10:28 接回李崠山步道後，約莫15分鐘即可抵達李崠山

10:40 抵達李崠山，海拔1914公尺，一等三角點一顆，今年第三度（三刷）李崠山囉

山頂還有一根民國七十二年所立的「台灣省政府頭前溪水源保護區界28」水泥柱

別忘了古堡外頭還有一個一等衛星控制點

全員在李崠山基點前合影

並且與古堡的拱門前合影團員於李崠山三角點與李崠山古堡合影

李崠山古堡當時為「李崠山監督所」，古堡佔地約27m＊22m，方形城垣高達丈餘，牆厚約二尺，以紅磚水泥砌成，城牆上佈滿許多槍眼，堡內有塔台、舊艾子。

李崠山監督所遺跡，以泰雅族語「TAPUNG古堡」登錄，民國92年（2003）被新竹縣政府列為縣定古蹟，是目前北台灣海拔高度最高的歷史古蹟。

團員於李崠山古堡拱門前合影

山區看到的隘勇設施，主要可以分為三類：監督所、分遣所、隘寮。通常上層的隘勇設施會統合管理下一層，例如「監督所」下轄管理多個「分遣所」，像是剛才從大混山至李崠山昔日就設有幾處分遣所，像是大崗、金子、佐藤、給水、八五、太田山等分遣所，其中「佐藤」、「給水」、「八五山」這三處分遣所留有較明顯的駁坎遺跡，其餘都已埋沒在草堆中，或早已不存。

這些隘勇防禦設施除了少數採用「永久性」材料如磚瓦石牆類，其餘多為「臨時性」的木材構造設施，因此在時代巨輪滾動下也消失得最快。城門頂端曾橫嵌大理石方匾，橫題「慎守其一」四字，角書「台灣總督陸軍大將伯爵佐久間左馬太題」。）是大正二年時由佐久間佐馬太起意，將原臨時構築的木石掩堡改建成為以磚石等建材的永久性碉堡，成為當時的「隘勇示範建築物」，現已遺失。

為了今天的爬山，姚導、田姊跟Lynn揹了很多食材還有小菜到山上煮，感謝他們的辛苦讓我們今天有口福

烹煮辣椒雞湯還有準備打拋豬飯

下山前，我們趁沒有山友的時候與古堡外牆拍幾張意境照片

在山頂上大休100分鐘後下山

可愛的黏小奧德蘑菇

12:25 岔路口，去程是由右側路徑上李崠山，現在下山我們往左側路徑下山

回到大混山、李崠山兩線岔路口團員與周遭起霧的景色合影一張

12:39 我們彷彿穿梭在迷霧森林般的場景

12:46 經過杜鵑林

一路上看到好幾朵顏色與形體多變、奇特的蕈類因此順勢做了記錄特寫，今天可說是爬山兼尋找野菇的生態之旅

12:58 霧氣已經升上來了，柳杉景色更有一番風味

13:02 下至八五山分遣所，周遭柳杉景色美不勝收

13:10

抵達山腰路岔路口，這條由其他山友標示「超級難走，勸大家不要走」，的確接下來這個路徑是本行最為艱難的一個路徑，提醒各位山友走此路線前需要做好事前功課。

松針路徑，一路陡下

13:17 腐木上的靈芝

此路徑岔路多，布條綁得較為零散，偶爾會走錯路（紅色箭頭方向為正確路徑），山友需要多加留意布條方向

因為路徑冷門，姚導與昌哥在沿路綁登山布條提醒山友前行方向

一路陡坡向下，陡到讓你沒有喘息空間

13:37 乾枯的巨木

13:42 下降至最低鞍部，接著就一路要爬升

過鞍部之後路徑極為難走，路徑狹窄需要靠著山壁走，需要手腳併用

此路段高度落差大，加上山徑狹窄，姚導說此路段可以堪比北一段的死亡稜線

14:00 路段踩點不明，都需要手腳併用倚靠山壁通過此路段，路況比我們想像中還要差，如果能夠在此路段架好繩子可能會比較好一點

一定要靠著山壁走，因為旁邊就是邊坡，此路段經年累月天災與風雨沖刷下，路況只會更差，沒有走過類似危險地形經驗的山友可千萬別輕易來挑戰。

將鏡頭拉到後頭，幾乎看不出任何山徑的痕跡

通過一處溪流，靠近溪邊水量不多，但路徑濕滑，小心行走

14:16 我們總算通過此危險路段，可以稍微喘口氣了

沿路也是咸少布條指引，我們用我們的雙腳將這條路再走出來

因為路跡不明，姚導來回找路，指引我們走正確的路上去，他真的是一位很盡責的領隊

在此等待隊員上來

14:55 抵達山腰路終點(李崠山宇老線岔路)，在此休息吃點心喝茶

15:25 下山，繼續下到宇老登山口

約莫半小時後，聽到車子的呼嘯聲，代表出口近在咫尺了

15:57 穗花蛇菰

16:00 出登山口，完成本日的路線囉

16:03 回到停車處，結束本日行程，整裝後上車賦歸

17:23 於六家線新莊車站搭乘火車至新竹再轉乘縱貫線南下賦歸

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