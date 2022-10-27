南投最冷門！卻也最為獨特的一座小百岳「大橫屏山」，穿越原始與黃藤，收攬極致美景

大橫屏山 標高1206公尺，台灣小百岳十峻之一，編號45，山勢雄偉，南北狹長，有如一片屏障，有「橫看成嶺側成峰」的山容，是雪山山脈脈大橫屏山系的最高峰 山頂原有顆二等三角點，但因921大地震時基點峰被震崩一半，以致原有的三角點遺失，直到2006年由千岳俱樂部，重新打造一顆基石於頂峰，才有今日所見之基石。

大橫屏山步道主要有二處上山的入口 (一)由鹿塭方向上南稜往北稜走，經大橫屏山南峰到大橫屏山三角點再下山，做一個O型縱走 (二) 由台21線21K處進長安路，導航碧山農場，行車會經過綠色鐵皮屋之後，將車停駐在標註後腳寮分209電線桿附近，再步行登山到大橫屏山三角點，這條路線為原路往返，較為輕鬆。

早就耳聞大橫屏山是一座不容易到達的登山口，以及有很原始又很多黃藤伺候的小百岳，實際走完一遭，這山困難程度沒有想像中困難，除了一開始注意兩旁多刺的黃藤之外，還有登頂前一小段需要拉繩子的攀岩，其餘山路大多很清楚安全，也很好走。

另外值得一提是，在上稜線後不遠處的觀景石頭，近處可以看到大橫屏山山頭，遠處可以看見南投有名九九峰，很棒的視野。

路況部分 從國姓一路開到電線桿209，停車處路況算好開也很安全，一般轎車皆可以輕鬆抵達。

總結心得 雖是很冷門，最也很有特色的一座小百岳。

注意事項 1.上稜線前山徑兩旁多是有刺黃藤，需多加留意 2.電線桿209，附近停車位極少。

登山紀錄 海拔爬升:450M 行走距離:8K 花費時間:3小時。

登山影片

登山照片