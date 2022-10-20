挑戰石壁登「東埔山」，坡陡考驗體力，展望極佳可惜天空不作美

「東埔山」海拔2,782公尺，步道全長雖僅800公尺，不過坡度有些陡，高低落差達約250公尺。步道沿線林木蔽鬱，每隔兩百公尺即設立一里程樁，在400公尺處，有休憩座椅及觀賞平台，此處可見蜿蜒的新中橫公路。東埔山頂視野開闊、展望極佳，在天清氣朗時，可遠眺玉山群峰、阿里山山脈、東埔部落等。

但今日前來，整個東浦山頭東籠罩著茫茫的雲霧，毫無視野，跟在400公尺處時的萬里晴空相較，顯得高山氣候詭譎多變。由日月潭搭員林客運6739，08:00開往阿里山的公車，(需事先電話:0492770041)來到塔塔加站下車，再往回走來到台21線144。2K，東埔山登山口再右側。今天來回約2.5小時，包括休息午餐。下山回到了台21線，時間還充裕，續走到台8線上東埔公車站，遇上三位自玉山下來的山友，客氣閒聊，等候至2:40分6739公車到來。

行走軌跡:東埔山GPX

員林客運6739公車，會在水里梅子夢工廠停留20分鐘，讓旅客上廁所，或者購物。

梅子夢工廠購物大廳，方才正有兩部遊覽車前來，購物人潮顯得熱絡。

台21線的終點，恰恰在塔塔加遊客中心周邊。

東埔山登山口。

步道沿途都鋪設有枕木條，低頭還有松針滿地。

途中偶有幾處較陡的石壁要攀爬一下

步道400公尺處，有上下兩處觀景平台。

東埔山三角點，三等三角點，編號5019。

距離15公尺處，木碑旁還另一個三角點，聯勤補三等三角點，編號：內補358、新中橫十三號。