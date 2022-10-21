快訊

一直看智慧手錶太分心？三星傳推「智慧戒指」模樣曝光、能做這些事

台北市長選舉歷來抽籤人數最多的一次！陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8

台中市長選舉 盧秀燕3號、蔡其昌2號、陳美妃1號

登上奇萊NO.1大草原！ 幸運欣賞日出北峰 更幸運遇上不抱期待的「合歡高山杜鵑花季」

健行筆記／ 健行筆記Pan

今年4、5月對於爬山的人來說是個有點淒哀的時期，許多登山行程都因雨而取消，我們的雪山主東不例外，5月初因梅雨再度取消，但看一下天氣狀況決定衝一發合歡，原本只是想上山走走，卻意外碰上合歡的高山杜鵑花季～

2c38776837f22b8adf3e131aaf8dfc0d.jpg

。時間：2022.05.01
。成員：共5人，皆有固定爬山的習慣
。[行程簡述]合歡北峰。海拔高度：3422m
。垂直高度：落差447m。登山口：台14甲線37K，小風口的停車場附近
。交通：自行開車導航請輸入「小風口第二停車場」
。單程：長度2.3K。時間：來回約3-4hr小奇萊步道
。海拔高度：3150m
。垂直高度：落差100m
。登山口：滑雪山莊旁的奇萊山登山口
。單程：長度1.4K
。時間：來回約1.5-2hr

[資料申請]

。入園證：❌。入山證：❌
。每年4月-6月是合歡山的杜鵑花季(花季時間不定)，會有交通管制，出發前可先上網查詢時間跟承載量

[行程時間]

3:30 北峰登山口5:08 2.1K處5:15 合歡北峰三角點7:22 北峰登山口-7:52 奇萊山登山口8:47 小奇萊草原、小奇萊山9:30 小奇萊草原出發10:14 奇萊山登山口以上時間皆包含休息

[詳細行程介紹]

。合歡北峰

f84968a28368d81b81b43b76a844afa9.jpg

3:30 從合歡山北(西)峰登山口出發，決定要到北峰碰碰運氣看能不能遇上日出。因為是摸黑上山沒拍到什麼照片，就用文字簡述路線，或以回程拍的照片說明。合歡北峰從登山口開始到約1K左右，都是一路陡上的大大小小碎石地形，部分石頭跨距較大，稍微需要手腳並用，但難度並不高。這段路因為在高山的關係走起來會比較喘，坡度比較陡的地方先不要走太快，步調放慢配合呼吸。

956e34fbf0742cd3a09c601d7604dd25.jpg

(照片是回程時拍的)除了碎石地形外，也有一段會穿梭在樹林和草叢中，沿路上會有里程牌，路跡也很清楚，仍建議要下載離線地圖以防萬一。

d2bb8c3e16cc906a56cfa18d152fd943.jpg

穿過樹林後的路相對比較平緩，但從這裡開始較無遮蔽，又遇上梅雨季節風特別大，有一度要被吹走的感覺，氣溫也比登山口低很多，摸黑走其實有一點點可怕。

c6c1f6215da426c3f2ac011ad4b8b120.jpg

過1.6K處的指示牌後，就會看到北峰著名的地標—太陽能反射板看到反射板就表示離北峰三角點不遠了！（照片回程拍的）

90eb9cf888ab2001566dec3ea19399f3.jpg

f68e2713117289b2d5d74860eba3eedf.jpg

5:08 到了1.9K處離峰頂越近風越大，只好先找個地方躲避等日出。

02c2454e80baf53203aa55aff475e4ae.jpg

c6f18eb467eafb2f16ac20a3c960ea5d.jpg

d5a45695256ce5c161305aa879433380.jpg

原本預報說雲層較厚，心想可能會看不到日出，加上清晨時一陣狂風濃霧，有些隊伍走到一半就撤退，想不到一瞬間雲霧散去，居然讓我們幸運看到日出！

1822f1741c655a5020c44ec3480691e2.png

fb9a75cc519c331922f90d3fc5db0743.jpg

278b2f98488473215fcf9b0edb0f2176.jpg

更幸運的是，比日出更不抱期待的高山杜鵑花，在接近北峰頂的地方看到啦！！！而且開得很茂盛很漂亮呢！

dff26a6b13e1e9ef8cc456eba491c56b.jpg

5:15 合歡北峰3422m北峰的腹地滿大的，很適合稍作休息拍照，但風實在太強太冷了，我們決定趕快下山休息。

edd0adc7c7d0ca9b9c53d53ddad1d8c0.jpg

8a3ab4bc95647572b46a291dde00be7b.jpg

8278fc4e257d364f406c3f6d42a8005c.jpg

回程時天色越來越亮，草原的樣貌也越來越清晰，一大片草綠色美景超級漂亮，還有滿滿的雲海！

64177d1d417cfcaa0822ef6f5b35c6b9.jpg

46f69dd1406ac38126baca9a0dead0d1.jpg

高山的天氣說變就變，前一秒出太陽，下一秒起大霧。感覺快變天了，加快腳步趕快下山！

64e7686cf0e005f2b87e36262226602b.jpg

0f1ca6dc38ead2601e054f89d1b9d34a.jpg

7:22 返回北峰登山口稍作休息後趕快前往小奇萊。//。小奇萊步道

8bd80b3a3867475366486885855ca28d.jpg

去小奇萊步道如果是從合歡山眺望台下車的話，要走偏左側的路下去往滑雪山莊的方向。這條路看過去的山景也很漂亮，雲海也很美！(這裡車輛有閘門管制，只有住滑雪山莊的人可以開進去)

be4378df355c8e00cef86dff0886c7f8.jpg

7:52 小奇萊登山口出發小奇萊步道的登山口就在滑雪山莊旁邊，和往奇萊主北的登山口是同一個。

7d285b4726197f2bcdb6ea36417aa7c3.jpg

小奇萊步道從登山口走到小奇萊草原，路程約1.4K。前200m左右都是平緩好走的碎石步道。

481b8017317cd23921be3bf231b51440.jpg

f96c2b675a8fbd9f4a6ca0f7c79f5746.jpg

步道中段多數是在冷杉林中上下起伏，因為樹林中比較照不到陽光，步道相較於前段較濕滑。

46b476c114660f75ee74056421f0fc8e.jpg

8f30cec7810fb62fb5766c34864b08fe.jpg

中段裡會有幾個地方需要稍微手腳並用，但一旁都有架設梯子和拉繩，基本上沒有太大的難度和危險。

c6a90d279bc3dfd99157c58f61de5a83.jpg

b1dc8f843416ea8e680f957a3bbf60da.jpg

在合歡高山杜鵑花季時，小奇萊步道是個滿熱門又親民的賞花地點，前中段的展望並不多，有一小段遇到零星幾朵還盛開的杜鵑。

158959844a4dc9c43c016c28bbb55d1c.jpg

走出冷杉林之後視野突然開闊起來，這時候就表示小奇萊草原要到了！

c6f8e012d6a4d4787f18e8fe935c9d8d.jpg

8:47 小奇萊草原來到眼前的是一整片平緩的大草原，超級漂亮！

4d799503fe92ed3baf38b929f6d8c84a.jpg

7ee396aa6591db855050d2bff09e7a2f.jpg

我們坐在草原上休息，等著雲霧散開的那一刻，遠方的奇萊主峰、北峰就在眼前好想去啊！

340ad13b2d71d514a12d94715fff3fdd.jpg

7cb8c5dcfdd68fe102af6b9ce7409b50.jpg

小奇萊草原可以說是最適合欣賞奇萊山系的地方，但不知道是不是還不到花期盛開的時候，這次小奇萊的高山杜鵑花況不像合歡北峰那樣好，真的是可遇不可求啊！

c964c24aeed87313c2d458ac474feab5.jpg

c9d1d7784cfd777547c9a281731d6d74.jpg

小奇萊草原的腹地很大，而且展望非常好，許多人都會在這裡休息邊吃東西，邊欣賞山景。

729bf6df8eb08bed1ef5f3e6f293c691.jpg

3fcc14845e678cb90b41aa93323343d3.jpg

草原有一處突起的地方就是小奇萊山。小奇萊山雖然海拔高度3150m，但不是百岳之一，但從山頂看下去的景色十分壯觀，而且路不長也不難，很推薦大家上來看看！（可惜我們上來時雲霧繚繞）

ffba734ccc11789c79c0ac4073898fe5.jpg

耍廢休息快1小時，9:30離開小奇萊草原10:14 返回奇萊山登山口

——————————總結一下不論是合歡北峰或小奇萊步道都是很適合新手的路線，但北峰的落差、海拔高度與難度都比小奇萊高很多。尤其是下北峰幾乎都是碎石坡，有些地方跨距較大，對膝蓋與腿部的負擔相對較重，建議新手可帶登山杖。如果想像我們一樣到北峰看日出的人，一定要做好保暖準備，這裡的風在清晨時很強勁，而且因為是百岳，氣溫一定比山下低很多，戴好毛帽或穿上保暖衣物，也可以防止高山症發作。至於小奇萊步道，距離不會太遠、坡度不會太陡，草原景色又很不錯，雖然樹林區稍微溼滑些，但小心走的話還算安全，難度算是親子同遊的等級。另外，提醒大家北峰過了午後容易起霧，要算好時間、做好評估，百岳不同於郊山，還是有一定的難度和挑戰。

登山 步道 滑雪

延伸閱讀

2022最推薦的賞楓步道「馬拉邦山」，放眼望去一整片楓紅，美到無法用文字表達

登山口聯外道路改善 天池山莊13日前暫停開放

馬那邦山步道里程牌更新 楓葉鏤空意象凸顯賞楓特色

一日單攻絕品！ 一座爬了之後會膝蓋軟的百岳「西巒大山」，挑戰碎石坡後登頂

相關新聞

登上奇萊NO.1大草原！ 幸運欣賞日出北峰 更幸運遇上不抱期待的「合歡高山杜鵑花季」

今年4、5月對於爬山的人來說是個有點淒哀的時期，許多登山行程都因雨而取消，我們的雪山主東不例外，5月初因梅雨再度取消，但看一下天氣狀況決定衝一發合歡，原本只是想上山走走，卻意外碰上合歡的高山杜鵑花季～

挑戰石壁登「東埔山」，坡陡考驗體力，展望極佳可惜天空不作美

「東埔山」海拔2,782公尺，步道全長雖僅800公尺，不過坡度有些陡，高低落差達約250公尺。步道沿線林木蔽鬱，每隔兩百公尺即設立一里程樁，在400公尺處，有休憩座椅及觀賞平台，此處可見蜿蜒的新中橫公

吃美食不忘登山！新北萬里嗑花蟹，順遊野柳港山、駱駝峰，打卡展望女王頭

恰逢一年一度的萬里蟹活動，當然不容錯過野柳假日活蟹市集嗑花蟹，再來安排一趟野柳里登山步道、野柳港山、駱駝峰漫遊。一、行程（一）野柳假日活蟹市集（二）仁和宮（三）野柳里登山步道、野柳港山、駱駝峰二、交通

綠得漂亮非常幽靜！ 太平山山毛櫸步道延途林相優美、翠峰山屋值得推薦

太平山-1_翠峰湖_20210823 這次有機會訂到翠峰山屋，可以好好的慢活一下，因為地處偏遠，所以白天只能悠閒以及閒逛。這邊房間有供電時間(時間到了電會斷掉)...晚上10點會自動幫你熄燈，早上9

登內湖第一高峰「大崙頭山」！ 穿梭台北小溪頭環狀步道，欣賞優美森林、遙望七星山群峰

今日行程：碧山路44巷旁大崙頭尾山登山口（46-7號）＞大崙湖＞大崙頭山（乘風堡）＞大崙頭森林步道＞小蝴蝶平台＞巨石公園＞風衝亭（老鷹平台）＞萬溪產業道路＞石頭厝＞太陽廣場＞碧溪步道＞萬溪產業道路＞內

鼠眉毛縱走！藍天白雲偶遇老鷹，遠見海鼠山觀日樓，留念必拍「愛情塔」

先貢獻路線圖： 從這個分部右上木梯往（坔埔坑茶園步道）上去，旁邊可以看到地圖如下： 爬上去的景色： 回望山下，藍天白雲真的是美。往上還能偶遇老鷹飛翔，乘上昇氣流，一直往上盤旋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。