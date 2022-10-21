登上奇萊NO.1大草原！ 幸運欣賞日出北峰 更幸運遇上不抱期待的「合歡高山杜鵑花季」

今年4、5月對於爬山的人來說是個有點淒哀的時期，許多登山行程都因雨而取消，我們的雪山主東不例外，5月初因梅雨再度取消，但看一下天氣狀況決定衝一發合歡，原本只是想上山走走，卻意外碰上合歡的高山杜鵑花季～

。時間：2022.05.01

。成員：共5人，皆有固定爬山的習慣

。[行程簡述]合歡北峰。海拔高度：3422m

。垂直高度：落差447m。登山口：台14甲線37K，小風口的停車場附近

。交通：自行開車導航請輸入「小風口第二停車場」

。單程：長度2.3K。時間：來回約3-4hr小奇萊步道

。海拔高度：3150m

。垂直高度：落差100m

。登山口：滑雪山莊旁的奇萊山登山口

。單程：長度1.4K

。時間：來回約1.5-2hr

[資料申請]

。入園證：❌。入山證：❌

。每年4月-6月是合歡山的杜鵑花季(花季時間不定)，會有交通管制，出發前可先上網查詢時間跟承載量

[行程時間]

3:30 北峰登山口5:08 2.1K處5:15 合歡北峰三角點7:22 北峰登山口-7:52 奇萊山登山口8:47 小奇萊草原、小奇萊山9:30 小奇萊草原出發10:14 奇萊山登山口以上時間皆包含休息



[詳細行程介紹]

。合歡北峰

3:30 從合歡山北(西)峰登山口出發，決定要到北峰碰碰運氣看能不能遇上日出。因為是摸黑上山沒拍到什麼照片，就用文字簡述路線，或以回程拍的照片說明。合歡北峰從登山口開始到約1K左右，都是一路陡上的大大小小碎石地形，部分石頭跨距較大，稍微需要手腳並用，但難度並不高。這段路因為在高山的關係走起來會比較喘，坡度比較陡的地方先不要走太快，步調放慢配合呼吸。

(照片是回程時拍的)除了碎石地形外，也有一段會穿梭在樹林和草叢中，沿路上會有里程牌，路跡也很清楚，仍建議要下載離線地圖以防萬一。

穿過樹林後的路相對比較平緩，但從這裡開始較無遮蔽，又遇上梅雨季節風特別大，有一度要被吹走的感覺，氣溫也比登山口低很多，摸黑走其實有一點點可怕。

過1.6K處的指示牌後，就會看到北峰著名的地標—太陽能反射板看到反射板就表示離北峰三角點不遠了！（照片回程拍的）

5:08 到了1.9K處離峰頂越近風越大，只好先找個地方躲避等日出。

原本預報說雲層較厚，心想可能會看不到日出，加上清晨時一陣狂風濃霧，有些隊伍走到一半就撤退，想不到一瞬間雲霧散去，居然讓我們幸運看到日出！

更幸運的是，比日出更不抱期待的高山杜鵑花，在接近北峰頂的地方看到啦！！！而且開得很茂盛很漂亮呢！

5:15 合歡北峰3422m北峰的腹地滿大的，很適合稍作休息拍照，但風實在太強太冷了，我們決定趕快下山休息。

回程時天色越來越亮，草原的樣貌也越來越清晰，一大片草綠色美景超級漂亮，還有滿滿的雲海！

高山的天氣說變就變，前一秒出太陽，下一秒起大霧。感覺快變天了，加快腳步趕快下山！

7:22 返回北峰登山口稍作休息後趕快前往小奇萊。//。小奇萊步道

去小奇萊步道如果是從合歡山眺望台下車的話，要走偏左側的路下去往滑雪山莊的方向。這條路看過去的山景也很漂亮，雲海也很美！(這裡車輛有閘門管制，只有住滑雪山莊的人可以開進去)

7:52 小奇萊登山口出發小奇萊步道的登山口就在滑雪山莊旁邊，和往奇萊主北的登山口是同一個。

小奇萊步道從登山口走到小奇萊草原，路程約1.4K。前200m左右都是平緩好走的碎石步道。

步道中段多數是在冷杉林中上下起伏，因為樹林中比較照不到陽光，步道相較於前段較濕滑。

中段裡會有幾個地方需要稍微手腳並用，但一旁都有架設梯子和拉繩，基本上沒有太大的難度和危險。

在合歡高山杜鵑花季時，小奇萊步道是個滿熱門又親民的賞花地點，前中段的展望並不多，有一小段遇到零星幾朵還盛開的杜鵑。

走出冷杉林之後視野突然開闊起來，這時候就表示小奇萊草原要到了！

8:47 小奇萊草原來到眼前的是一整片平緩的大草原，超級漂亮！

我們坐在草原上休息，等著雲霧散開的那一刻，遠方的奇萊主峰、北峰就在眼前好想去啊！

小奇萊草原可以說是最適合欣賞奇萊山系的地方，但不知道是不是還不到花期盛開的時候，這次小奇萊的高山杜鵑花況不像合歡北峰那樣好，真的是可遇不可求啊！

小奇萊草原的腹地很大，而且展望非常好，許多人都會在這裡休息邊吃東西，邊欣賞山景。

草原有一處突起的地方就是小奇萊山。小奇萊山雖然海拔高度3150m，但不是百岳之一，但從山頂看下去的景色十分壯觀，而且路不長也不難，很推薦大家上來看看！（可惜我們上來時雲霧繚繞）

耍廢休息快1小時，9:30離開小奇萊草原10:14 返回奇萊山登山口

——————————總結一下不論是合歡北峰或小奇萊步道都是很適合新手的路線，但北峰的落差、海拔高度與難度都比小奇萊高很多。尤其是下北峰幾乎都是碎石坡，有些地方跨距較大，對膝蓋與腿部的負擔相對較重，建議新手可帶登山杖。如果想像我們一樣到北峰看日出的人，一定要做好保暖準備，這裡的風在清晨時很強勁，而且因為是百岳，氣溫一定比山下低很多，戴好毛帽或穿上保暖衣物，也可以防止高山症發作。至於小奇萊步道，距離不會太遠、坡度不會太陡，草原景色又很不錯，雖然樹林區稍微溼滑些，但小心走的話還算安全，難度算是親子同遊的等級。另外，提醒大家北峰過了午後容易起霧，要算好時間、做好評估，百岳不同於郊山，還是有一定的難度和挑戰。