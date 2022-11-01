披荊斬棘！新竹橫山「田薯5連峰」，直上征服陡坡，飆汗大呼過癮

前言：新竹縣橫山鄉，位處丘稜地，境內有許多知名景點與健行步道，深受各方遊客、山友們喜愛。毗鄰大山背風景區，介於五指山下、上坪溪畔的田寮坑村庄，風景秀麗，靜謐樸實。庄後的幾座山頭，近年來經由多位熱忱山友的努力，費時費力、往返堪察、披荊斬棘、整修架繩...，把老新山徑整合串聯完成。

山友們可以依照個人喜愛或體能，走訪田寮坑的各山頭，選擇O繞一圈、多峰串走、或單峰往返。曾有山友讚譽，這裡，是可以安心無慮釋放身心、享受滿滿芬多精與負離子、以及暢快飆汗的五顆星健身場域。山不高，路不長，交通便捷，路線安全的田寮坑幾座郊山山頭，在下陸續探訪過...

1. 2021.4.5

2. 2021.12.19

3. 2021.12.28

4. 2022.9.27 2022.9.27(二)，晴空下，有幸隨同來自苗栗的勇腳山友們，順利繞了田薯5連峰。去：登山口(靈樹聖王伯公)>觀景台>田寮山>毬子山>鎮石山>薯園山返：薯園山>鎮石山>水頭排山>水源地>田寮山>觀景台>登山口

承如領隊所言，有朋自遠方來不亦樂乎。一行16人(領隊1+苗栗龜兔漫遊12+橫山悠活3)，在領隊引領下，順利圓滿完成了O繞新路線行程。苗栗的勇腳山友們，對於田寮山半山腰觀景台的好展望、鎮石山超優稜線風景、水頭排山峰頂的千萬景觀...讚歎不已，也對最後一段「水源地~田寮山」直上陡爬的飆汗大呼過癮。

記錄：(數據有誤差，僅供參考)

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行程：

∆ 07:39 田寮山登山口/靈樹聖王伯公廟(領隊利用等候山友陸續抵達的空檔，先行把水果、點心...等等扛往半山腰的觀景台暫存，然後又快速返回登山口與大家會合。)

∆ 08:24 山友到齊、整裝後，一行16人約於08:15啟程出發。

∆ 08:28 半山腰的觀景台，展望良好。

∆ 08:32 陡升前進...

∆ 08:35 入竹林，繼續陡升前進...

∆ 08:42 田寮山

∆ 09:10 毬子山

∆ 09:40 循山徑，朝鎮石山方向前進...

∆ 10:06 毬子山~鎮石山之間的原始山徑不寬，起伏曲折，不停的在林裡穿越...，來到一高點平台，一行人開心的停腳暫歇休息片刻。

∆ 10:13 陡爬...坡度頗大的人造林

∆ 10:20 爬上了陡坡，迎面而來超優稜線風光，鎮石山也在望...

∆ 10:27 鎮石山

∆ 11:03 薯園山(鎮石山~薯園山之間的山徑，路障不少，費了一些時間排除，總算得以勉強無慮可以通行。)

∆ 11:29 探訪了薯園山之後，原路折返，朝水頭排山方向前進...

∆ 11:50 水頭排山在此休息用餐.../約70分鐘。

∆ 13:00 用餐、休息、重新整裝、團拍...之後，一行人繼續往水源地方向前進...

∆ 13:24 通過水源地，朝田寮山峰頂前進...沿途攀繩陡升。

∆ 14:02 越過田寮山峰頂

∆ 14:15 返回觀景台，賞景之餘，還能享用領隊一早扛上山的清涼甜美水果與點心，好歡喜，真讚！

∆ 14:40 安返登山口，圓滿行程。(上項記錄數據有誤差，僅供參考)

後記：非常感謝 啟霑兄，一早上山，貼心的趕在我們前面，排除「毬子山~鎮石山」之間的路障，讓隊伍順利通過。為了不擔誤隊伍的行程節奏，途經「鎮石山~薯園山」之際，山徑上的芒草、枯木、倒竹...略有排除，勉強可以無慮通行。(此段山徑，離康莊大道還差頗遠，日後若有機緣，擬再上山加強修一修。)感恩上天賜予好天氣感恩披荊斬棘開發此路線的前輩山友們感恩一路同行相互照應以及分享精彩美照的隊友們感恩。