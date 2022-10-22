雪山我來了！ 歷時三年訓練+百餘回郊山健行 不敢奢望的夢想終實現

台中和平、雪山主峰東峰、台灣第二高峰-雪山我來了！

是我長久不敢奢望的夢想.近三年的疫情期間.百餘回的郊山健行.創造出訓練腳力的機會.鼓起勇氣.開啟雪山登山之旅！

秋分時節.三日好晴.登頂雪山.和煦陽光下.雲海於群山湧現.最精彩的是向北眺望壯闊三千米級稜峰聳立.

9/26晴.6位好友參加登山團.驅車前往武陵農場.約1400到達海拔2140米登山口.

第一日先前往2K處七卡山莊沿途為完備石階及泥土路步道.雖落差400米.但行徑穿梭樹林間走來舒適.一夜山莊難眠後於次日凌晨0330夜登.

靠著微弱頭燈.於星空下.接近凌晨到達4K處哭坡前景觀台.東方南湖北山至中央尖山乍現奇幻晨曦.

小步陡升越過岩石繁多急斜面的雪蝕坡.於日出時站上5K處雪山東峰3201米三角點.

武陵四秀.品田山.桃山於東北延綿.雪山主峰也在西方進入視界....

休整後.下切東峰斜面急坡.之後一段較緩山麓線小徑.沿途欣賞高海拔的鐵杉.冷杉.玉山圓柏等.

於0810到達7K處369山莊.位於箭竹草原斜面下.幾處零落冷杉.巒大花楸林枯木於2008年森林火災後殘存.

山莊前觀景台視野遼闊.白天可眺望武陵桃山雲海.夜幕下的星空清澈美麗.可謂奇景！

0830出發.Z字型緩昇草原區.於8K處進入夢幻般黑森林.全長約2K.盡是高聳冷杉.鐵杉群落.山徑凹凸破碎岩塊鋪陳.

途中出現長鬃山羊漫步於林間.於1020到達9.8K處圈谷.欣賞壯麗冰河遺跡圓弧形谷地.

此刻難掩疲憊.卻無法抗拒登頂熱情.一行人於藍天下.小步伐陡升碎石坡.沿途大角度傾斜且崎嶇.

因凍融作用崩壞的岩塊碎石.著實讓人吃力.通過危岩斷崖斜面後.

於1130終於踏上台灣第二高峰雪山主峰3886米.

感恩老天恩賜的大自然山岳美景.

完成今年三月玉山及九月雪山登頂.駐足留影後.

開心的緩步下山回到369山莊.於次日清晨再折回登山口.

雪山行全長來回22K.落差2000米.背負著厚重行囊.能順利完成.是一段難忘的回憶