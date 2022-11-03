聽海的吶喊、望山的巍峨！ㄇ字型走遍瑞芳「龍潭山、秀崎山」，還沒登頂就被美景驚豔到

今日行程：明燈路一段（102線）旁入口＞瑞芳公園（瑞福宮）＞三叉路口＞龍潭山＞三叉路口＞秀崎山＞指雲宮＞秀崎杉牌樓＞岳王路（北36）＞潛龍在淵大石壁＞瑞芳火車站龍潭山，海拔199公尺，位於新北瑞芳區，以絕佳展望聞名，山頂有一金黃色六角涼亭，能清楚看見基隆山，九份山城，無耳茶壺山，鋸齒稜，半屏山，海上的基隆嶼等等。

秀崎山，海拔195公尺，位於瑞芳，為歷史悠久之風景區，山頂為巨岩，有一軍事碉堡，擁有360度環繞視野，展望極佳，可欣賞絕美海景，瑞芳的山巒連稜皆能一覽無遺今天就由明燈路一段（102線）旁入口出發，大眾運輸可搭乘965，1062路線公車至柑坪里站下車，過對面鐵路平交道路口即為瑞芳公園，一路上行即可到達登山口，今天預計走ㄇ字型路線。

由瑞芳公園旁馬路一路上行

遇叉路，取左上行

來到三叉路口，左邊是往秀崎山，瑞芳山，我們先去右邊的龍潭山

龍潭山為一路陡上之階梯，距離不長，約100多公尺，但沿途就有展望

還沒到山頂風景就這麼好，實在令人期待

抵達龍潭山，海拔199公尺，山頂有一座美麗的中國式六角涼亭，海拔雖不高卻擁有270度視野

龍潭山可以望見基隆嶼，象鼻岩，酋長岩，望幽谷，漸層色的藍海實在好美

另一個角度，雄偉的基隆山就在前方，九份山城，無耳茶壺山，鋸齒稜，半屏山都清楚無比

接著折返至三叉路口，走往秀崎山

途經瑞芳山登山口，但因有虎頭蜂出沒而被封鎖，所以只能繼續走往秀崎山

沿途視野真的不錯

上到稜線後，視野更好了，還有許多石椅可以休憩

接著遇叉路，取左行往秀崎山，直行是往下山方向（指雲宮）

攀上巨岩，抵達秀崎山，海拔195公尺，山頂有一座軍事碉堡遺址，360度環繞視野實在太驚人

無論是海景還是山景都更寬闊壯麗，真的呼應了所謂即使是小郊山，也可能擁有大風景

除了三角點外，旁邊岩石上還有一個地政局圖根點

最後我們選擇從指雲宮方向下山，沿著指標走即可，距離秀崎山約100多公尺

秀崎山風景區牌樓

牌樓附近有山徑往石象山

經過潛龍在淵大石壁，真的挺壯觀的，該石壁是瑞三礦業創辦人李建興所刻，民國60年代，瑞三礦業是全台最大的礦區，為當地帶來大量工作機會，而礦業的據點就在瑞芳，認此地地靈人傑，故提字潛龍在淵

今天因為瑞芳山有虎頭蜂的顧慮，只完成俗稱瑞芳三山中的兩座，但龍潭山與秀崎山的美景實在讓人太印象深刻，不虛此行，那麼今天的旅途就到這裡。