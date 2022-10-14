鼠眉毛縱走！藍天白雲偶遇老鷹，遠見海鼠山觀日樓，留念必拍「愛情塔」

先貢獻路線圖：

從這個分部右上木梯往（坔埔坑茶園步道）上去，旁邊可以看到地圖如下：

爬上去的景色：

回望山下，藍天白雲真的是美。往上還能偶遇老鷹飛翔，乘上昇氣流，一直往上盤旋。

沿途景色在茶園行走路線，如何面對這美景，不如看照片：

到達小坪頂茶園，要進入竹林，注意茶園左手邊有上去小徑，往上約三分鐘，就能看到下圖：

運茶軌道，沿軌道上去五分鐘，看到水塔，往左後方山徑進入竹林，走大概十分鐘，會再進入另一個茶園，下切到紅布條右轉上產業道路去。約三分再見到電線桿。

往右轉上去，看到（瑞峰九號）右轉，沿小路走到底，然後在到底前一條小路，再右轉，上茶園的石階梯，本路線為（大窯山茶園步道）。（下圖）

往階梯上去右轉，抵達停車場，往左邊小路上去，看布條走，可以抵達月眉山，只有水塔一座 。（下圖）

繼續前進，可以遠見海鼠山觀日樓。（下圖）

當然走到這裡，要留下美好的字塔照。（下圖）

午餐涼亭照片。（下圖）

生毛樹山的-最高圖根點。（下圖）

歷經3：40的走路，終於回到出發點，留下一個美麗的壁畫。（下圖）

下次再分享好的登山路線。