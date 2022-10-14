快訊

今天水氣增 吳德榮：周日起北部、東部慎防致災性大量降雨

鼠眉毛縱走！藍天白雲偶遇老鷹，遠見海鼠山觀日樓，留念必拍「愛情塔」

健行筆記／ 健行筆記星雲風

先貢獻路線圖：

c988e6bec48ad44ed799efcac4f9116b.jpg

37ad5213f1f8c523a608d021b0139f9e.jpg

從這個分部右上木梯往（坔埔坑茶園步道）上去，旁邊可以看到地圖如下：

208bcac2c44813bc073a3b2db750a85f.jpg

爬上去的景色：

ada11bcbc461e06e956c39904c6f9dc3.jpg

回望山下，藍天白雲真的是美。往上還能偶遇老鷹飛翔，乘上昇氣流，一直往上盤旋。

1179f20e72534cb6a370df3717b86667.jpg

沿途景色在茶園行走路線，如何面對這美景，不如看照片：

41e15a7dc859f974205aefe7e6fca726.jpg

到達小坪頂茶園，要進入竹林，注意茶園左手邊有上去小徑，往上約三分鐘，就能看到下圖：

60a5399419ec9ab149eaec8392460e2b.jpg

運茶軌道，沿軌道上去五分鐘，看到水塔，往左後方山徑進入竹林，走大概十分鐘，會再進入另一個茶園，下切到紅布條右轉上產業道路去。約三分再見到電線桿。

f6757b9f9568cad26131fb4a7ee2f4f4.jpg

往右轉上去，看到（瑞峰九號）右轉，沿小路走到底，然後在到底前一條小路，再右轉，上茶園的石階梯，本路線為（大窯山茶園步道）。（下圖）

42decd8b4bc5e066f8ed06265bfdb670.jpg

往階梯上去右轉，抵達停車場，往左邊小路上去，看布條走，可以抵達月眉山，只有水塔一座 。（下圖）

9b2aef8a2d952e07f9cfa9689759e5db.jpg

繼續前進，可以遠見海鼠山觀日樓。（下圖）

af8ef20fa1c261160ab58b2187b1cab7.jpg

當然走到這裡，要留下美好的字塔照。（下圖）

g58cGKm0hIrvuqU3J-bmGek78I1ovU_XCV89CFp_t22V-pQBcfZ2x5Hr5yGAvNwd5bjWQ3OdASozYwE42lnjOw69rk23T8M6DGMfpe1kOs9aCMAKr1kReINkIVE-tWPc5PALe7duMpGxNt8t8ry2jgwRPwWV2Upgv4OyqYrTx-On91UpXptn-lISyw

午餐涼亭照片。（下圖）

s3bqBGpLpZxoO8PyBaLiQglnQ4oTKgqgg-TSG_qjZ-l5w9DcshvlfE-kCLbO8SsKcQzzSP7iZknmIlZ5TsxFwz1_0ws06fzhQEn4_WSfbA5QGV9coToLf-H2sX0tvPRavlcZxM-5kJ-oqPaMZA-9vO4g_HJXYGfoFkaPX3p444s66aYtyh9QM4MGQA

生毛樹山的-最高圖根點。（下圖）

ePLFmp0UZhb9x-7RU8Ij3oJfFCmkmSUy-vA8jGhTbrqzIgDfZziVvr0s8z9yWo8L8AtYe92iVoTSBjtk4aswAFTxrRcky8RuvpqPSpNuCWQWD2DpQzy9bOTps5vedHjCyELhNxNk2NoqfLOeS4sjpfvKoaFkMBNC3GJMvgHWkht9bDxR_8fxi19I4g

歷經3：40的走路，終於回到出發點，留下一個美麗的壁畫。（下圖）

PrPULwtSBank7OD-yu9z9_l5oHd2-UtSWe22izIryzjyDhif7lkd6Xol-V4kpDmjxUKHrBRb1JiACVlquH6oo2CnP0h6HYJ36KGw3RySlXlWHmkyo9-Nzg2p4_2TSEFXe3vhBJmcPd9F8XMmbH2vuFPaEU1F7mjUUPbw9LQDv-vsDl0Ix-lvltqISQ

下次再分享好的登山路線。

步道 登山 美景

延伸閱讀

新北／秋季雲霧繚繞來趟熊空茶園 尋一明媚天氣肆意徜徉好不愜意

到茶鄉裡找茶香！四川廢舊宅改造品茗小茶院

淡水樹興社區復育25公頃茶園 打造自有品牌推食農體驗

池上6.8強震台南震度4級 水塔倒塌、高壓電變電損壞、零星停水

相關新聞

鼠眉毛縱走！藍天白雲偶遇老鷹，遠見海鼠山觀日樓，留念必拍「愛情塔」

先貢獻路線圖： 從這個分部右上木梯往（坔埔坑茶園步道）上去，旁邊可以看到地圖如下： 爬上去的景色： 回望山下，藍天白雲真的是美。往上還能偶遇老鷹飛翔，乘上昇氣流，一直往上盤旋。

多種走法！台中「萬里長城登山步道」鬱鬱蔥蔥、視野遼闊，還能把大肚溪盡收眼底

今日行程：新興登山口＞木平台＞制高點（觀景台）＞金聖公坑溪休憩點＞制高點＞新興登山口大肚萬里長城步道，位於台中大肚區，因步道蜿蜒於稜線上綿延不絕，有如萬里長城而得名，一路上視野絕佳，可眺望台中港區、龍

台灣群山之首！登玉山西峰訪山神廟，凌晨上主峰賞日出，飽覽高山風光及雲海變化

玉山主峰位於台灣的中心位置，海拔3952公尺，為台灣群山之首，百岳排名第一，也是東北亞的最高峰，五嶽之一，山頂有一等三角點。玉山西峰位於玉山主峰西側，海拔3518，日治時期在山頂建有「西山神祠」，遺址

不入虎穴焉得虎子！「干卓萬下武界」十粒溪陡上至牧山池，紓壓雲海平衡內心壓力

【行程時間】2022/09/09~09/11，共8人Day1，09/0905:02 鐵皮工寮09:05 十粒溪營地(休20分)11:05 乳型峰東鞍營地(休35分)12:30 干卓萬山(休50分)15

石門「哈哈四峰」悠然行，說山名心情好，從不同角度欣賞合歡群峰，攝影拍照必打卡

路線:合歡山遊客中心停車場--石門山--南哈哈山--哈哈山--石門山北峰--合歡山遊客中心距離: 約4.8K石門山:H3237M ,又稱最親民的百岳南哈哈, 哈哈山, 石門山北峰,皆非百岳,且相較其他

有生之年路線！烈陽與陣雨的「奇萊東稜」，考驗膝蓋健康度與耐心

在南三段因為隊友中獎新冠倒團後，開著山岳地圖來回討論後所選定的路線。主要的考量如下:1. 去回都不用接駁(兩個人費用太高)2. 沒有走過3. 天數夠長 >=4百岳四大障的奇萊東稜，就在這樣的背景下被選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。