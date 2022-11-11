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超大面積杉木林！神阿縱走享受森林浴，口袋名單走一回

健行筆記／ 健行筆記柳丁妹

1110925神阿縱走神阿縱走連接南投縣信義鄉神木村至阿里山國家森林遊樂區，是早年是人力運送物資的交通要道, 神阿縱走最精華的景觀就是極大面積的人造杉木林，每一棵杉木都高聳入雲，走在林中幾乎是不見天日。從海拔一千五百公尺到兩千多公尺的範圍間，享受這森林浴~~這二年風雲再現,好多山友陸續走這路線,所以也引起我的口袋名單,一直找不到機會去,剛好山友合仔走過,經過撒嬌後,合仔終於答應帶我們走一回~真是太感謝了!

參加人員:合仔,維仁,裕文,福哥,崴崴,玉枝,車車及我,共8人,也感謝為我們接泊服務的"小胖"~照片來自大家分享~~

行程:06:00斗六消防局集合07:20豐丘7-11門市08:00神木村村長家(團照後起登),沒接泊,走2K產業道路08:43登山10:50休息順午餐(最後一段要走出口)11:30午餐完要走入阿里山12:15回徹等待休息13:15接到阿里山園區13:23塔山步道14:00回到阿里山停車場16:30蔡大頭晚餐(慶生)相關照片: https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=41830

▼我們抵達村長家,但我們沒坐接泊車,走了快2K產業道路~

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▼走產業道路其實也不錯,算熱身~

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▼登山口~

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▼柳杉林~

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▼指標路線很清楚~

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▼這段要小心,穿登山鞋小心濕滑~

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▼好喜歡這張的fu~

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▼11點了,決定在此午餐休息~

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▼貼心的合仔~一路上照顧車車~~

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▼我們的團隊,真棒~

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▼午餐完,決定起登~

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▼下照片開始等待,因遇到XX,決定耗一下時間~再次休息,快等40分鐘~

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▼等待時間~來拍照~我的同學兼鄰居~

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▼進入阿里山園區~塔山步道~

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▼回到阿里山停車場~剛好下雨~太幸運了!

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▼我們回到中埔~蔡大頭慶功宴,完登太圓滿~太豐盛了吧~桶子雞還二隻呢~

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▼太貼心了,來個意外驚喜~慶生..好感動喔~

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阿里山 登山 神木

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