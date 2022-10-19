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「大家放心！」 劉德音回應地緣議題：台灣要好好發展半導體

吃美食不忘登山！新北萬里嗑花蟹，順遊野柳港山、駱駝峰，打卡展望女王頭

健行筆記／ 健行筆記小禾

恰逢一年一度的萬里蟹活動，當然不容錯過野柳假日活蟹市集嗑花蟹，再來安排一趟野柳里登山步道、野柳港山、駱駝峰漫遊。一、行程（一）野柳假日活蟹市集（二）仁和宮（三）野柳里登山步道、野柳港山、駱駝峰二、交通安排（一）去程：搭乘捷運至忠孝新生站，轉搭９５３（區）至港東站。

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（二）回程：於野柳地質公園店搭９５３（區）回忠孝新生站。

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三、過程概要（一）野柳假日活蟹市集自備嗑蟹工具、手套、濕紙巾

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地方媽媽叫號領螃蟹

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各買2隻花蟹與三點蟹，花蟹選1斤1,000元的、三點蟹選1斤350元的，料理費150元，共計1,110元。

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其實單吃螃蟹不會飽，後來又加點半斤的蝦子，參觀仁和宮後又在附近找一間炒飯小吃店，才餵飽隊友。（二）仁和宮野柳假日活蟹市集對面就是仁和宮，每年到萬里未曾拜訪仁和宮，今日吃完螃蟹特地走過去看看。仁和宮主祀周府將軍，即三國時期的周倉將軍。

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周倉將軍與野柳的緣份為何？詳見廟誌。

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二樓展望

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廟柱上的螃蟹雕刻

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（三）野柳里登山步道、野柳港山、駱駝峰吃飽就是要到處走走，打開離線地圖APP，很快就可以依照圖資抵達登山口。

  • 野柳里登山步道

登山口旁有安外五營？！！！前去瞧瞧～

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為什麼要安奉五營？其意義為何？在臺灣絕大多數的村社，借由五營信仰而圈定村里的境域，又配合村廟、社祠或土地公廟，就可界定合村村民的地方歸屬感。（李豐楙，2010）

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竹符係指地方民間信仰對於無形兵馬的實體象徵，竹體上通常會書寫五營名稱、主帥和兵馬數，也有黏貼符令或僅畫符「鎮罡」的形式，竹頭部位多包金紙符、紅布或五色布。（林奕宏，2019）此柱為南營八蠻軍，統八萬八千八百八十八兵馬（朱雀）

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寬大的步道

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掉落在草叢裡的步道導覽圖

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隊友踩著雀躍的腳步往上走

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山徑旁的駁坎

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風和日麗是登山的好時機

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涼亭設有解說牌，僅簡易的介紹野柳漁港，而關於野柳名稱的由來，建議可閱讀《一山一故事》。

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涼亭喝口水後，續行步道

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山徑旁的牌子簡單的介紹「萬里」的由來、地理位置、面積及獨特的地景，

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走著走著，來到了叉路口

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直行往仁愛之家

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左往駱駝峰，去（2021）年10月28日G雞帶領暖曦團隊整理駱駝峰稜線步道，動用多部割草機，進行深度的整理，為的就是建構一條安全的登山步道。

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  • 野柳港山

我們左轉往野柳港山、駱駝峰的方向前進

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一路陡上拉繩

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接著進入較為平坦的稜線山徑

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WOW！！！～無敵視野，左邊２個小點為著名的打卡地景燭臺雙嶼，右邊凸出的長型小島為野柳地質公園

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左邊再拍一張

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右邊再拍一張

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防御工事－碉堡遺蹟 　（回家後看照片，才發現之後每張照片右下角皆有污損，原來是爬山的當下弄髒了鏡頭而不自知）

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續行

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看海又看山

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很快就抵達野柳港山，我們輪流與登頂牌及基石拍照後，續往駱駝峰的方向。

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過了野柳港山後，一陣天搖地動，站都站不穩，是地震！！！！！

  • 駱駝峰

山徑上時不時出現無死角的展望點，如果有更好的攝影鏡頭，就能看到女王頭。

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拉近看東澳漁港

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續行，開始下切了

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再轉入林間

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基隆嶼浮出眼前

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再下切

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上上又下下

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山徑旁的岩石平台，適合拍網美照的打卡位置

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不同角度俯瞰東澳漁港

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一小段芒草路

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接著是一小段的咸豐草

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邊爬山邊迎向大海，好療癒喔～

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基隆嶼就在眼前呢

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駱駝峰也出現了

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愈來愈靠近海平面了

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最後一段拉繩

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回拍山徑

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隊友認真的拔除沾黏在褲子的草，殊不知還沒到駱駝峰。

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駱駝峰在對面

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繼續往前

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過馬路

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老少咸宜的景點，人潮不少

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看到基石了，在小情侶旁邊

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進去瞧瞧

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什麼？！路旁也有竹符！

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東營九夷軍，統九萬九千九百九十九兵馬（青龍）

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美麗的漁港

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休息一會兒，喝口加味烏龍茶，再搭車回臺北

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四、資料來源林奕宏（2019），民俗即生活：反思日常中誤解文化之困境，民俗亂彈，來源：http://think.folklore.tw/posts/4022。李豐楙（2010），「中央－四方」空間模型：五營信仰的營衛與境域觀，中正大學中文學術年刊，1，p. 33-70。

步道 登山 市集

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