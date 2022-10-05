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天搖地動！心驚膽顫「新仙山」之旅，偶遇強震、土石崩落險境，切記慎選紮營地

健行筆記／ 健行筆記阿米

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⭕️ 行程：9/14-9/19 戒茂斯上新康橫斷下瓦拉米➡️ 9月17日宿新仙山前營地，半夜6.4級地震（震央關山），天搖地動很可怕，但平安無事。

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⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯➡️ 9月18日10:30 從新仙山前營地出發，循北稜下切往八通關古道東段。14:30 抵達八通關古道東段「沙敦駐在所」休息。14:32 遭遇5.6 級地震，聽到不間斷的土石崩落聲音。當時，彼此還在開玩笑可能天空堡壘被震掉了！14:44 遭遇6.8級地震，人站不穩，抱樹幹避免跌倒，繼續聽到不間斷的土石崩落聲音，崩落的時間比第一次還要長。14:50 休息完畢出發，走不到3分鐘，在林間開闊處眺望到對面的山壁有大規模的崩塌，拍照留念。

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15:24 抵達已經申請好的「抱崖山屋」。考量「山區強震不宜久留」，且隔日從抱崖踢28公里出登山口路途太累太遙遠，決定再往前推進，到附近有水源的「十里駐在所」或「山陰駐在所」紮營。16:00 遇到第一段崩塌（N23.33878° E121.14003°）原本兩端的綁繩被新的崩塌沖壞，花30分鐘開路通過。

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17:30 遇到第二段崩塌（N23.34750° E121.15394°）花15分鐘開路通過。

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18:01 遇到第三段崩塌（十里前原溪溝N23.35131° E121.15269°）原有的棧橋已被新崩塌的土石沖毀，花25分鐘開路通過。1258ee508cc01e87ab51f90a20c9c856.jpg

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18:40 抵達「十里駐在所」，地圖上標示：到達十里之前會遇到水源，一行五人完全沒看到。天黑大霧，頭燈點到最亮也看不清楚路，只好在沒水無法煮食的狀態下緊急紮營迫降。

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⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯➡️ 9月19日04:23 從十里駐在所出發。05:30 山陰駐在所附近找到水源，一行人在破碎的林道上立刻煮行動水和雞絲麵，小休半小時之後繼續前行。

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（有拉帆布的營地，是山陰駐在所）06:40 經過多土袞駐在所附近終於得到遠傳與中華電信都可以通的訊號（從布新營地開始，沿路幾乎只有遠傳電信可通），立刻與留守人、接駁車聯絡報平安，也得知台30線聯外道路狀況嚴重損毀。08:10 抵達瓦拉米山屋。從十里駐在所到瓦拉米山屋雖然沒有大規模需要開路的崩壁出現，但道路裂開、石塊噴飛、樹木倒塌、部分棧橋毁損凹凸不平，行動速度快不了，心驚膽顫。14:00 平安抵達東段登山口。

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⬆️ 標註粉紅色星星處，是八通關古道上規模較大的幾處崩塌。（文中附有座標）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯平安歸來、整理照片、比對座標時，才驚覺⋯‼️ 當天14:53 在沙敦駐在所拍攝到的大片崩壁，就是十里駐在所附近的土沙多山。

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‼️ 18:05 走到本來有棧橋，卻被土石沖毀的地方，就是照片中的崩塌地。

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‼️ 離線地圖裡所記載的溪溝，因為土石崩落，整個被覆蓋掉了，所以我們找不到水源。當晚，我們在十里駐在所緊急迫降，其實就睡在崩塌處下方，只稍微偏一點而已。那天晚上如果還有大規模的餘震，土石擴大崩落的話，我們可能就⋯

➡️ 八通關古道無論東段、西段，沿途破碎，如此淺層又大規模的地震後更加柔腸寸斷。行程安排上建議考量寬鬆一些，住宿山屋還是安全多，盡量避免緊急迫降在林道上。走在古道上看不到大片的崩塌，頭頂上鬆散的土石何時會掉下來也無法說的準⋯❤️ 感謝上天賜予的平安。

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古道 登山

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